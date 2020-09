Hyundai SantaFe mới chạy 2.000 km bán 1,2 tỷ ở Sài Gòn

Lựa chọn xe chạy lướt luôn là một phương án giúp người mua xe tiết kiệm một phần lớn chi phí, thay vì mua xe mới. Đa số những những mẫu xe chạy lướt được khách hàng trải nghiệm sử dụng và lăn bánh ít nhất 5.000 – 10.000km sau đó mới rao bán lại. Chiếc Hyundai SantaFe máy dầu của người dùng tại TP HCM trong bài viết này là một ví dụ. Trên thị trường xe cũ vẫn có nhiều mẫu xe mới ít đi được rao bán lại, đây là những chiếc xe được chủ nhân mua về nhưng ít sử dụng, thường “trùm mền” chính vì thế số km dừng lại khi rao bán khá thấp. Chiếc Hyundai SantaFe 2019 máy dầu full options này được xem là khá ít ỏi, thậm chí hiếm trên thị trường xe cũ hiện nay. Theo thông tin chào bán, chiếc SantaFe 2.2L này được sản xuất năm 2019. Nhưng mãi cho đến nay, thời điểm cuối tháng 9/2020 xe chỉ mới lăn bánh 2.000km. Hiện tại, giá xe Hyundai SantaFe chạy lướt này được chào bán 1,198 tỷ đồng tại TP. HCM. Làm so sánh, Hyundai SantaFe 2.2 bản máy dầu full trang bị đang có giá niêm yết 1,245 tỷ đồng. Theo đó, mức giá lăn bánh tại TP.HCM rơi vào khoảng 1,3 tỷ đồng. Như vậy, lựa chọn xe lướt giúp người mua tiết kiệm gần 100 triệu đồng. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe nhanh chóng bán lại Hyundai SantaFe khi còn mới, có thể chủ xe đã có một thời gian trải nghiệm trọn vẹn mẫu CUV này, hoặc họ có lựa chọn xe sang khác tốt hơn. Dù là lý do gì đi nữa, thì chiếc SantaFe bản máy dầu full trang bị chạy “lướt” này vẫn là một chiếc xe có mức giá “hời” dành cho những người có ý định mua SantaFe mới để tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Nếu tìm được đúng khách đang cần, chiếc SantaFe này có thể sẽ nhanh chóng được sang tay. Hyundai SantaFe máy dầu sử dụng động cơ dầu 2.2L CRDi cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 441Nm tại 1.750 - 2.750 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT). Phiên bản máy dầu cao cấp này sử dụng bảng đồng hồ trung tâm 7 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hiển thị tốc độ, nhiên liệu, cảnh báo, định vị. Hệ thống điều hoà 2 vùng tích hợp khử ion. Trang bị cửa số trời toàn cảnh Panorama, sạc không dây Qi, ghế chỉnh điện và nhớ vị trí, sấy vô-lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lẫy chuyển số sau vô lăng, đèn chiếu sáng tự động, gạt mưa tự động, kính trước chống mù, cổng sạc tốc độ cao trên các hàng ghế, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh (Auto Hold),… Hyundai SantaFe máy dầu là dòng xe CUV 5+2 chỗ chiếm được nhiều cảm tình từ người dùng Việt nhờ vào thiết kế đẹp mắt, động cơ dầu 2.2L bền bỉ, lành và cực kỳ tiết kiệm. Hyundai SantaFe phiên bản máy dầu cũng là dòng xe CUV khá giữ giá trong phân khúc khi được nhiều khách mua xe tìm đến. Video: Ra mắt Hyundai SantaFe thế hệ mới tại Việt Nam.

