Hyundai SantaFe 2025 về Việt Nam lộ thông số, giá hơn 1,4 tỷ?

Một số nguồn tin cho biết, Hyundai SantaFe 2025 tại Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào tháng 9/2024 tới đây. Mặc dù các đại lý Hyundai chưa nhận đặt trước SantaFe 2025, tuy nhiên hình ảnh về bảng cấu hình chi tiết của Hyundai SantaFe đã bị tiết lộ trên mạng xã hội Theo thông tin thể hiện trên bảng thông số kỹ thuật, phiên bản Hyundai SantaFe 2025 máy dầu vốn được nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng có thể sẽ bị loại bỏ trong lần ra mắt này. Theo bảng thông tin này, SantaFe 2025 sẽ có 3 phiên bản, bao gồm 2.5 GLS Tiêu chuẩn, 2.5 GLS Cao cấp và 2.5T Calligraphy. Hai phiên bản đầu được trang bị động cơ Smartstream G2.5, cho công suất cực đại 194 mã lực tại dải vòng tua 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn đạt 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản 2.5T Calligraphy có động cơ Smartstream G2.5, cung cấp công suất lên tới 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn đạt 422 Nm tại 1.700 – 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp. Phiên bản tiêu chuẩn dùng hệ dẫn động cầu trước, hai phiên bản cao cấp hơn có hệ dẫn động 4 bánh HTRAC đặc trưng của Hyundai. Nếu thông tin này là chính xác, SantaFe 2025 có sức mạnh được gia tăng đáng kể so với thế hệ cũ. Bên cạnh đó, mẫu SUV này cũng không còn phiên bản máy dầu vốn được nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng. Hyundai SantaFe 2025 đã ra mắt toàn cầu vào tháng 8/2023, gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế ngoại thất vuông vức và khác biệt hoàn toàn so với thế hệ trước. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm. Đầu xe Hyundai SantaFe thế hệ mới gây ấn tượng với đèn ban ngày hình chữ H hoàn toàn mới. Tản nhiệt bên dưới cũng tạo thành hình chữ H gợi nhớ tới logo hãng. Ở thế hệ mới, logo của Santa Fe không còn nằm trong lưới tản nhiệt như cũ mà đưa lên nắp ca-pô. Ngoài ra, xe có thanh đèn chạy ngang song song với viền ca pô. Đuôi xe SantaFe mới cũng được thiết kế vuông vức giống phần đầu, tạo nên tổng thể hầm hố mang đặc trưng SUV off-road. Tuy nhiên, so với đầu xe, phần đuôi có phần đơn giản, với điểm nhấn là cụm đèn hình chữ H. Nội thất xe mang phong cách tối giản nhưng sang trọng, với cụm màn hình cong tích hợp đồng hồ lái LCD và màn hình giải trí cùng kích thước 12,3 inch. Các trang bị tiện nghi bao gồm hàng ghế trước chỉnh điện có chức năng sưởi và làm mát, ghế lái có chức năng nhớ vị trí. Hai phiên bản cao cấp của Hyundai SantaFe 2025 được trang bị hệ thống loa Bose, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm thanh ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, xe còn có một số trang bị đáng chú ý như màn hình HUD, cửa sổ trời kép, bàn sạc không dây, chìa khóa thông minh… Hiện tại, thông tin về giá xe Hyundai SantaFe 2025 tại Việt Nam hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, với động cơ mới và hàng loạt trang bị hiện đại hơn hẳn so với thế hệ trước, giá niêm yết của mẫu CUV Hàn Quốc này dự kiến sẽ tăng mạnh, vượt mốc 1,4 tỷ đồng ở phiên bản cao nhất. Video: Hyundai SantaFe thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ra mắt.

