Hyundai SantaFe 2024 ra mắt "sát vách" Việt Nam

Vào giữa tháng 8 năm 2023, tập đoàn Hyundai đã vén màn chiếc xe SUV cỡ trung của mình tại quê nhà Hàn Quốc, chiếc Hyundai SantaFe 2024 mới với ngoại thất, nội thất, động cơ và nhiều thứ khác đều mới mẻ. Nhiều người đã nhận định, xe áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới, phá vỡ ấn tượng vốn có của SantaFe trước đây. Vào ngày 12/9/2023, Hyundai đã tiết lộ rằng, SantaFe thế hệ mới sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào năm 2024. So với thế hệ cũ đang bán ở nước ta, xe thiết kế hoàn toàn khác biệt, to hơn, và cũng dài đáng kể. Hiện chưa rõ khi nào SantaFe thế hệ mới, mẫu SUV cỡ trung mang thương hiệu Hyundai mới có lịch ra mắt tại thị trường Việt Nam. Về ngoại hình, Hyundai SantFe thế hệ mới áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn khác lạ so với các phiên bản trước, điều đó khiến tổng thể xe vuông vắn và cứng cáp hơn, trông giống thiết kế của các mẫu xe nhà Land Rover. Cụ thể, chiếc xe Hyundai SantaFe thế hệ mới sử dụng lưới tản nhiệt sọc hẹp và dải đèn xuyên suốt ở giữa, giúp cải thiện đáng kể hệ thống phân cấp thị giác của chiếc xe này. Đồng thời, đèn chiếu sáng ban ngày kiểu H được bổ sung giúp nâng cao đáng kể khả năng nhận diện xe. Nhìn từ bên cạnh, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 sử dụng bánh trước và bánh sau có góc cạnh và hơi lồi, kết hợp với tạo hình vành bánh xe dạng nan hoa dày đặc, khiến chiếc xe này trở nên thời trang và cứng cáp. Đồng thời, xe còn áp dụng thiết kế mui treo phổ biến hiện nay và kết hợp với giá nóc màu đen, không chỉ nâng cao tính thực dụng của xe mà còn nâng cao cảm giác phân cấp. Ở phía sau, chiếc xe Hyundai SantaFe thế hệ mới áp dụng thiết kế hoàn toàn mới, với dạng nắp cốp dọc, mang đến một chút cảm giác crossover. Đồng thời, nó không áp dụng thiết kế đèn hậu dạng xuyên thấu phổ biến hiện nay mà được thêm thành phần H vào nhóm đèn hậu hình chữ nhật để tô điểm, mang lại khả năng nhận diện tốt. Tiến vào phần nội thất, hình dáng tổng thể tương đồng với ngoại thất, sử dụng những đường thẳng táo bạo và tất cả các cấu hình công nghệ tiêu chuẩn chủ đạo hiện nay cũng có sẵn. Hyundai SantaFe thế hệ mới được trang bị 2 màn hình xuyên thấu 12,3 inch, vô lăng ba chấu đa chức năng, cửa gió điều hòa tích hợp và màn hình cảm ứng 6,6 inch bên dưới, giúp chiếc xe này nâng cao phong cách thời trang đồng thời tối ưu hóa hơn nữa tính năng tiện nghi. thuận tiện hoạt động khi lái xe. Đồng thời, xe cũng áp dụng cấu hình sạc nhanh không dây phổ biến cho điện thoại di động kép và bổ sung thêm thiết kế dẫn hướng không khí để giảm thiểu vấn đề làm nóng điện thoại di động. Có thể thấy qua các chi tiết, hầu hết nội thất đều được bọc da, các cửa gió điều hòa và các tấm cửa cũng được trang trí bằng veneer vân gỗ, cùng với đèn nội thất xuyên suốt tạo nên vẻ cứng cáp và cao cấp chocabin. Điều đáng nói là SangYup Lee, phó chủ tịch điều hành của Hyundai Motor, từng nói: “SantaFe mới tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa cuộc sống thành thị và các hoạt động ngoài trời, đồng thời có thể xử lý mọi thứ từ những chuyến du lịch bận rộn của gia đình cho đến những chuyến phiêu lưu cắm trại trên ô tô.... ... Hàng ghế sau có xu hướng phẳng khi gập xuống, đồng thời kích thước mở cốp rộng và không gian rộng hơn sau khi gập hàng ghế mang lại nhiều khả năng hơn cho các tình huống sử dụng ngoài trời" Về phần sức mạnh, Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ được trang bị hệ thống hybrid gồm động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2,5 lít và động cơ tăng áp 1,6 lít kết hợp với động cơ 2.5L có công suất cực đại 277 mã lực. Hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp, người mua có thể lựa chọn phiên bản dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh. Mức giá xe Hyundai SantaFe 2024 tại thị trường Trung Quốc hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Xem chi tiết Hyundai SantaFe 2024 lột xác hoàn toàn.

Vào giữa tháng 8 năm 2023, tập đoàn Hyundai đã vén màn chiếc xe SUV cỡ trung của mình tại quê nhà Hàn Quốc, chiếc Hyundai SantaFe 2024 mới với ngoại thất, nội thất, động cơ và nhiều thứ khác đều mới mẻ. Nhiều người đã nhận định, xe áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới, phá vỡ ấn tượng vốn có của SantaFe trước đây. Vào ngày 12/9/2023, Hyundai đã tiết lộ rằng, SantaFe thế hệ mới sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào năm 2024. So với thế hệ cũ đang bán ở nước ta, xe thiết kế hoàn toàn khác biệt, to hơn, và cũng dài đáng kể. Hiện chưa rõ khi nào SantaFe thế hệ mới, mẫu SUV cỡ trung mang thương hiệu Hyundai mới có lịch ra mắt tại thị trường Việt Nam. Về ngoại hình, Hyundai SantFe thế hệ mới áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn khác lạ so với các phiên bản trước, điều đó khiến tổng thể xe vuông vắn và cứng cáp hơn, trông giống thiết kế của các mẫu xe nhà Land Rover. Cụ thể, chiếc xe Hyundai SantaFe thế hệ mới sử dụng lưới tản nhiệt sọc hẹp và dải đèn xuyên suốt ở giữa, giúp cải thiện đáng kể hệ thống phân cấp thị giác của chiếc xe này. Đồng thời, đèn chiếu sáng ban ngày kiểu H được bổ sung giúp nâng cao đáng kể khả năng nhận diện xe. Nhìn từ bên cạnh, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 202 4 sử dụng bánh trước và bánh sau có góc cạnh và hơi lồi, kết hợp với tạo hình vành bánh xe dạng nan hoa dày đặc, khiến chiếc xe này trở nên thời trang và cứng cáp. Đồng thời, xe còn áp dụng thiết kế mui treo phổ biến hiện nay và kết hợp với giá nóc màu đen, không chỉ nâng cao tính thực dụng của xe mà còn nâng cao cảm giác phân cấp. Ở phía sau, chiếc xe Hyundai SantaFe thế hệ mới áp dụng thiết kế hoàn toàn mới, với dạng nắp cốp dọc, mang đến một chút cảm giác crossover. Đồng thời, nó không áp dụng thiết kế đèn hậu dạng xuyên thấu phổ biến hiện nay mà được thêm thành phần H vào nhóm đèn hậu hình chữ nhật để tô điểm, mang lại khả năng nhận diện tốt. Tiến vào phần nội thất, hình dáng tổng thể tương đồng với ngoại thất, sử dụng những đường thẳng táo bạo và tất cả các cấu hình công nghệ tiêu chuẩn chủ đạo hiện nay cũng có sẵn. Hyundai SantaFe thế hệ mới được trang bị 2 màn hình xuyên thấu 12,3 inch, vô lăng ba chấu đa chức năng, cửa gió điều hòa tích hợp và màn hình cảm ứng 6,6 inch bên dưới, giúp chiếc xe này nâng cao phong cách thời trang đồng thời tối ưu hóa hơn nữa tính năng tiện nghi. thuận tiện hoạt động khi lái xe. Đồng thời, xe cũng áp dụng cấu hình sạc nhanh không dây phổ biến cho điện thoại di động kép và bổ sung thêm thiết kế dẫn hướng không khí để giảm thiểu vấn đề làm nóng điện thoại di động. Có thể thấy qua các chi tiết, hầu hết nội thất đều được bọc da, các cửa gió điều hòa và các tấm cửa cũng được trang trí bằng veneer vân gỗ, cùng với đèn nội thất xuyên suốt tạo nên vẻ cứng cáp và cao cấp chocabin. Điều đáng nói là SangYup Lee, phó chủ tịch điều hành của Hyundai Motor, từng nói: “SantaFe mới tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa cuộc sống thành thị và các hoạt động ngoài trời, đồng thời có thể xử lý mọi thứ từ những chuyến du lịch bận rộn của gia đình cho đến những chuyến phiêu lưu cắm trại trên ô tô.... ... Hàng ghế sau có xu hướng phẳng khi gập xuống, đồng thời kích thước mở cốp rộng và không gian rộng hơn sau khi gập hàng ghế mang lại nhiều khả năng hơn cho các tình huống sử dụng ngoài trời" Về phần sức mạnh, Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ được trang bị hệ thống hybrid gồm động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2,5 lít và động cơ tăng áp 1,6 lít kết hợp với động cơ 2.5L có công suất cực đại 277 mã lực. Hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp, người mua có thể lựa chọn phiên bản dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh. Mức giá xe Hyundai SantaFe 2024 tại thị trường Trung Quốc hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Xem chi tiết Hyundai SantaFe 2024 lột xác hoàn toàn.