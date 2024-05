Mansory độ Maserati MC20 full carbon thành MCX Pergusa, giới hạn 5 xe

Mansory vừa qua đã hé lộ phiên bản nâng cấp mới cho Maserati MC20 thế hệ mới với thân xe được chế tác hoàn toàn bằng sợi carbon, khoang nội thất có thiết kế nổi bật cùng hệ thống truyền động được nâng cấp thể thao hơn. Mẫu xe Maserati MC20 độ MCX Pergusa của Mansory sẽ được sản xuất giới hạn 5 chiếc, từ đây giúp xe trở nên độc đáo hơn đáng kể so với các phiên bản Mansory MC20 trước đây. Thoạt nhìn, phiên bản mới MCX Pergusa có diện mạo khá giống với MC20 Widebody của Mansory. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra sự khác biệt lớn nhất nằm ở cửa hút gió trên nóc xe của MCX Pergusa được mở rộng, kéo dài lên trên nóc xe thay vì nắp máy có thiết kế gọn gàng hơn trên phiên bản độ ban đầu. CX Pergusa cũng trở nên độc đáo hơn với phần lớn thân xe đều được hoàn thiện bằng vật liệu sợi carbron trần, từ đây đem tới cho xe một diện mạo ấn tượng hơn đáng kể so với nguyên bản. MCX có phần đầu xe được thiết kế lại với các khe hút gió lớn hơn cùng với nhiều hốc gió trên mui xe và trên phần vè ốp hốc bánh trước. Thay cho phiên bản độ ban đầu, mẫu xe được trang bị bộ mâm độ kích thước 21 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau có trang bị khóa trung tâm bánh xe Center lock. Bộ mâm độ này của xe được kết hợp “ăn ý” với các phần vè ốp thân xe được mở rộng, hốc gió bên thân xe có thiết kế “đồ sộ” nhằm tăng hiệu quả khí động học cho xe. Ở phần cản sau, xe được trang bị thêm một cánh gió cỡ lớn và bộ khuếch tán đôi với bốn ống xả. Khoang nội thất của MCX Pergusa có thể được cá nhân hóa theo đúng sở thích của chủ sở hữu và cũng tương tự những mẫu xe độ khác của mỗi chiếc Mansory. Phiên bản này được trang bị khoang nội thất được bọc da màu cam và đen ở cả chỗ để chân và thảm sàn. Xe cũng được trang bị bộ dây an toàn màu cam với nhãn hiệu Mansory, các điểm nhấn màu vàng trên bảng điều khiển trung tâm và các chi tiết bằng sợi carbon. Mansory cũng đã tinh chỉnh các thiết bị điện tử của động cơ kết hợp với hệ thống ống xả hiệu suất cao. Xe cũng được trang bị khối động cơ V6 3.0 lít tăng áp kép đặt giữa tạo ra công suất ấn tượng 740 mã lực và mô-men xoắn cực đại 880 Nm. Mức công suất này của xe tăng thêm khoảng 119 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm so với Maserati MC20 nguyên bản. Theo Mansory, MCX có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2,6 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với nguyên bản. Tốc độ tối đa của xe cũng đã được tăng thêm 10 km/h lên 335 km/h. Hãng độ hiện vẫn chưa tiết lộ thông tin về giá xe MCX Pergusa mà chỉ công bố thông tin về việc sẽ mở bán 5 chiếc xe ra thị trường. Video: Mansory độ Maserati MC20 full carbon thành MCX Pergusa.

Mansory vừa qua đã hé lộ phiên bản nâng cấp mới cho Maserati MC20 thế hệ mới với thân xe được chế tác hoàn toàn bằng sợi carbon, khoang nội thất có thiết kế nổi bật cùng hệ thống truyền động được nâng cấp thể thao hơn. Mẫu xe Maserati MC20 độ MCX Pergusa của Mansory sẽ được sản xuất giới hạn 5 chiếc, từ đây giúp xe trở nên độc đáo hơn đáng kể so với các phiên bản Mansory MC20 trước đây. Thoạt nhìn, phiên bản mới MCX Pergusa có diện mạo khá giống với MC20 Widebody của Mansory. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra sự khác biệt lớn nhất nằm ở cửa hút gió trên nóc xe của MCX Pergusa được mở rộng, kéo dài lên trên nóc xe thay vì nắp máy có thiết kế gọn gàng hơn trên phiên bản độ ban đầu. CX Pergusa cũng trở nên độc đáo hơn với phần lớn thân xe đều được hoàn thiện bằng vật liệu sợi carbron trần, từ đây đem tới cho xe một diện mạo ấn tượng hơn đáng kể so với nguyên bản. MCX có phần đầu xe được thiết kế lại với các khe hút gió lớn hơn cùng với nhiều hốc gió trên mui xe và trên phần vè ốp hốc bánh trước. Thay cho phiên bản độ ban đầu, mẫu xe được trang bị bộ mâm độ kích thước 21 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau có trang bị khóa trung tâm bánh xe Center lock. Bộ mâm độ này của xe được kết hợp “ăn ý” với các phần vè ốp thân xe được mở rộng, hốc gió bên thân xe có thiết kế “đồ sộ” nhằm tăng hiệu quả khí động học cho xe. Ở phần cản sau, xe được trang bị thêm một cánh gió cỡ lớn và bộ khuếch tán đôi với bốn ống xả. Khoang nội thất của MCX Pergusa có thể được cá nhân hóa theo đúng sở thích của chủ sở hữu và cũng tương tự những mẫu xe độ khác của mỗi chiếc Mansory. Phiên bản này được trang bị khoang nội thất được bọc da màu cam và đen ở cả chỗ để chân và thảm sàn. Xe cũng được trang bị bộ dây an toàn màu cam với nhãn hiệu Mansory, các điểm nhấn màu vàng trên bảng điều khiển trung tâm và các chi tiết bằng sợi carbon. Mansory cũng đã tinh chỉnh các thiết bị điện tử của động cơ kết hợp với hệ thống ống xả hiệu suất cao. Xe cũng được trang bị khối động cơ V6 3.0 lít tăng áp kép đặt giữa tạo ra công suất ấn tượng 740 mã lực và mô-men xoắn cực đại 880 Nm. Mức công suất này của xe tăng thêm khoảng 119 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm so với Maserati MC20 nguyên bản. Theo Mansory, MCX có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2,6 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với nguyên bản. Tốc độ tối đa của xe cũng đã được tăng thêm 10 km/h lên 335 km/h. Hãng độ hiện vẫn chưa tiết lộ thông tin về giá xe MCX Pergusa mà chỉ công bố thông tin về việc sẽ mở bán 5 chiếc xe ra thị trường. Video: Mansory độ Maserati MC20 full carbon thành MCX Pergusa.