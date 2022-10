Hyundai SantaFe 2024 lộ diện, hứa hẹn “ăn thua đủ” với Kia Sorento

Dựa vào một số hình ảnh chiếc Hyundai SantaFe 2024 mới chạy thử nghiệm rò rỉ trên mạng, mới đây, kênh Youtube chuyên về xe của Hàn Quốc đã lên ý tưởng phác hoạ để nhiều người có thể hình dung rõ hơn về bản nâng cấp mới của “con cưng” nhà Hyundai. Cụ thể, theo bản phác họa này, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 được lột xác hoàn toàn với với diện mạo có phần giống như Land Rover Defender. Mẫu xe đối thủ của Kia Sorento sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới dạng hình hộp cùng với những đường nét thẳng, vuông vức. Có vẻ kích thước xe cũng sẽ được gia tăng để trở thành SUV 7 chỗ đúng nghĩa. Phía trước xe có đèn định vị hình chữ H và dải đèn LED chạy ngang tương tự dải sản phẩm thế hệ mới của hãng là Staria hay Stargazer. Nội thất bên trong Hyundai SantaFe 2024 từng bị lộ diện khi chạy thử tại Hàn Quốc cũng cho thấy lối thiết kế sử dụng các đường thẳng và hình hộp, ví dụ như tappi cửa, ô cửa kính hay ghế ngồi. Bên cạnh đó, ôp cửa bằng kim loại sáng bóng càng tô đậm thêm vẻ sang trọng, cao cấp cho nội thất xe. Ngoài ra, phàn ghế xe cũng được thiết kế lại tạo cảm giác cao cấp và sang trọng hơn so với thế hệ hiện tại. Trên Hyundai SantaFe 2024 thử nghiệm vẫn chưa thấy xuất hiện logo phát sáng mới dù trước đó, nhiều nguồn tin đã khẳng định mẫu SantaFe 2024 sẽ có trang bị này. Sở dĩ SantaFe nhanh chóng được nâng cấp, ra mắt sớm hơn 8-10 tháng so với chu kỳ bình thường là vì sức hút của mẫu SUV này đang bị "hụt hơi" trước đối thủ Kia Sorento tại quê nhà. Doanh số của Kia Sorento trong năm 2021 tại Hàn Quốc là 76.883 xe, còn Hyundai SantaFe chỉ có 57.578 xe được giao tới tay khách hàng. Bên cạnh đó, so với các mẫu xe anh em của mình, Santa Fe cũng thiệt thòi hơn vì chưa có tùy chọn động cơ hybrid, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới doanh số của SantaFe. Dự kiến Hyundai SantaFe 2024 sẽ được trình làng vào năm sau. Tại thị trường Việt Nam, Hyundai SantaFe đang là mẫu SUV bán chạy nhất với mức tiêu thụ 7.705 xe trong 9 tháng đầu năm 2022, cao hơn gấp đôi so với đối thủ Kia Sorento (3.650 xe) cùng phân khúc. Video: Xem trước mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024.

Dựa vào một số hình ảnh chiếc Hyundai SantaFe 2024 mới chạy thử nghiệm rò rỉ trên mạng, mới đây, kênh Youtube chuyên về xe của Hàn Quốc đã lên ý tưởng phác hoạ để nhiều người có thể hình dung rõ hơn về bản nâng cấp mới của “con cưng” nhà Hyundai. Cụ thể, theo bản phác họa này, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 được lột xác hoàn toàn với với diện mạo có phần giống như Land Rover Defender. Mẫu xe đối thủ của Kia Sorento sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới dạng hình hộp cùng với những đường nét thẳng, vuông vức. Có vẻ kích thước xe cũng sẽ được gia tăng để trở thành SUV 7 chỗ đúng nghĩa. Phía trước xe có đèn định vị hình chữ H và dải đèn LED chạy ngang tương tự dải sản phẩm thế hệ mới của hãng là Staria hay Stargazer. Nội thất bên trong Hyundai SantaFe 2024 từng bị lộ diện khi chạy thử tại Hàn Quốc cũng cho thấy lối thiết kế sử dụng các đường thẳng và hình hộp, ví dụ như tappi cửa, ô cửa kính hay ghế ngồi. Bên cạnh đó, ôp cửa bằng kim loại sáng bóng càng tô đậm thêm vẻ sang trọng, cao cấp cho nội thất xe. Ngoài ra, phàn ghế xe cũng được thiết kế lại tạo cảm giác cao cấp và sang trọng hơn so với thế hệ hiện tại. Trên Hyundai SantaFe 2024 thử nghiệm vẫn chưa thấy xuất hiện logo phát sáng mới dù trước đó, nhiều nguồn tin đã khẳng định mẫu SantaFe 2024 sẽ có trang bị này. Sở dĩ SantaFe nhanh chóng được nâng cấp, ra mắt sớm hơn 8-10 tháng so với chu kỳ bình thường là vì sức hút của mẫu SUV này đang bị "hụt hơi" trước đối thủ Kia Sorento tại quê nhà. Doanh số của Kia Sorento trong năm 2021 tại Hàn Quốc là 76.883 xe, còn Hyundai SantaFe chỉ có 57.578 xe được giao tới tay khách hàng. Bên cạnh đó, so với các mẫu xe anh em của mình, Santa Fe cũng thiệt thòi hơn vì chưa có tùy chọn động cơ hybrid, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới doanh số của SantaFe. Dự kiến Hyundai SantaFe 2024 sẽ được trình làng vào năm sau. Tại thị trường Việt Nam, Hyundai SantaFe đang là mẫu SUV bán chạy nhất với mức tiêu thụ 7.705 xe trong 9 tháng đầu năm 2022, cao hơn gấp đôi so với đối thủ Kia Sorento (3.650 xe) cùng phân khúc. Video: Xem trước mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024.