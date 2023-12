Hyundai SantaFe 2024 “đổ bộ” Đông Nam Á, đếm ngược về Việt Nam

So với thị trường nội địa Hàn Quốc, ngoại hình của Hyundai SantaFe 2024 mới tại sự kiện ở Philippines không khác biệt gì. Xe vẫn mang dáng dấp vuông vức, khỏe khoắn, gợi nhiều liên tưởng đến Land Rover Defender. Mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm (tùy cấu hình) và chiều dài cơ sở 2.815 mm. So với bản cũ, bộ khung trên lớn hơn 45 mm và cao hơn 20 mm, khoảng cách giữa 2 trục cũng vượt trội hơn 50 mm. Điều này giúp cho thể tích khoang hành lý xe tăng từ 634 lít lên 725 lít (khi gập hàng ghế thứ 3). Phần đầu xe gây ấn tượng với đèn pha hình chữ “H” độc đáo, đi cùng logo Hyundai nằm trên nắp ca-pô. Ngoài ra, xe có thanh đèn chạy ngang song song với viền ca pô. Nhìn ngang hông xe, Hyundai SantaFe 2024 có hốc bánh mở rộng, thiết kế vuông vức, mang đến cái nhìn mạnh mẽ, thể thao hơn. Xung quanh xe là những bề mặt bằng phẳng và nóc dốc dần về phía sau, đi kèm baga màu đen khỏe khoắn. Đường chân kính của xe cũng không còn hất lên ở cột C mà kéo thẳng về phía đuôi xe. Trên mỗi phiên bản, Hyundai SantaFe 2024 sẽ sở hữu một loại vành la-zăng khác nhau. Ở phía sau, xe có đèn hậu được thiết kế với đồ họa chữ “H”. Dải đèn này được chuyển xuống thấp, gần khu vực nắp cốp. Xe có gạt mưa được đặt ẩn sau cánh gió. Về nội thất, chiếc xe được trưng bày tại sự kiện là bản 7 chỗ. Bên trong cabin của Hyundai SantaFe 2024 vẫn được thiết kế theo hơi hướng hiện đại, sang trọng, có đôi chút tối giản nhưng vẫn rất tinh tế. Xe được trang bị màn hình cong toàn cảnh, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch. Một số điểm nổi bật khác bên trong khoang lái của Hyundai SantaFe 2024 ở thị trường Philippines gồm có: 2 sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động đa vùng với cửa gió dành cho hàng ghế sau nằm trên trần xe, cửa sổ trời kép, ghế trước chỉnh điện và ghế lái Relaxation Seat. Hàng ghế giữa đi kèm rèm che nắng và cơ chế trượt 1 chạm để hành khách có thể dễ dàng ra/vào hàng ghế cuối. Tại thị trường Philippines, Hyundai SantaFe 2024 sẽ được phân phối với 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng Theta III với 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8 giây và đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Thứ hai là hệ truyền động hybrid Gamma III 1.6T GDI HEV với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, đi kèm mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Hệ truyền động này cho công suất tổng cộng 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,5 giây và đạt vận tốc tối đa 190 km/h. Hiện hãng vẫn chưa tiết lộ giá xe Hyundai SantaFe 2024 tại thị trường Philippines bởi phải đến năm sau xe mới chính thức được mở bán. Sau Philippines, Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ tiếp tục ra mắt tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. Video: Sang tận Hàn Quốc xem thử Hyundai Santafe 2024.

So với thị trường nội địa Hàn Quốc, ngoại hình của Hyundai SantaFe 2024 mới tại sự kiện ở Philippines không khác biệt gì. Xe vẫn mang dáng dấp vuông vức, khỏe khoắn, gợi nhiều liên tưởng đến Land Rover Defender. Mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm (tùy cấu hình) và chiều dài cơ sở 2.815 mm. So với bản cũ, bộ khung trên lớn hơn 45 mm và cao hơn 20 mm, khoảng cách giữa 2 trục cũng vượt trội hơn 50 mm. Điều này giúp cho thể tích khoang hành lý xe tăng từ 634 lít lên 725 lít (khi gập hàng ghế thứ 3). Phần đầu xe gây ấn tượng với đèn pha hình chữ “H” độc đáo, đi cùng logo Hyundai nằm trên nắp ca-pô. Ngoài ra, xe có thanh đèn chạy ngang song song với viền ca pô. Nhìn ngang hông xe, Hyundai SantaFe 2024 có hốc bánh mở rộng, thiết kế vuông vức, mang đến cái nhìn mạnh mẽ, thể thao hơn. Xung quanh xe là những bề mặt bằng phẳng và nóc dốc dần về phía sau, đi kèm baga màu đen khỏe khoắn. Đường chân kính của xe cũng không còn hất lên ở cột C mà kéo thẳng về phía đuôi xe. Trên mỗi phiên bản, Hyundai SantaFe 2024 sẽ sở hữu một loại vành la-zăng khác nhau. Ở phía sau, xe có đèn hậu được thiết kế với đồ họa chữ “H”. Dải đèn này được chuyển xuống thấp, gần khu vực nắp cốp. Xe có gạt mưa được đặt ẩn sau cánh gió. Về nội thất, chiếc xe được trưng bày tại sự kiện là bản 7 chỗ. Bên trong cabin của Hyundai SantaFe 2024 vẫn được thiết kế theo hơi hướng hiện đại, sang trọng, có đôi chút tối giản nhưng vẫn rất tinh tế. Xe được trang bị màn hình cong toàn cảnh, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch. Một số điểm nổi bật khác bên trong khoang lái của Hyundai SantaFe 2024 ở thị trường Philippines gồm có: 2 sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động đa vùng với cửa gió dành cho hàng ghế sau nằm trên trần xe, cửa sổ trời kép, ghế trước chỉnh điện và ghế lái Relaxation Seat. Hàng ghế giữa đi kèm rèm che nắng và cơ chế trượt 1 chạm để hành khách có thể dễ dàng ra/vào hàng ghế cuối. Tại thị trường Philippines, Hyundai SantaFe 2024 sẽ được phân phối với 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng Theta III với 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8 giây và đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Thứ hai là hệ truyền động hybrid Gamma III 1.6T GDI HEV với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, đi kèm mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Hệ truyền động này cho công suất tổng cộng 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,5 giây và đạt vận tốc tối đa 190 km/h. Hiện hãng vẫn chưa tiết lộ giá xe Hyundai SantaFe 2024 tại thị trường Philippines bởi phải đến năm sau xe mới chính thức được mở bán. Sau Philippines, Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ tiếp tục ra mắt tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. Video: Sang tận Hàn Quốc xem thử Hyundai Santafe 2024.