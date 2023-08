Hyundai SantaFe 2024 bị chê xấu vẫn "sập web" vì quá nhiều khách đặt mua

Hôm nay, 16/8/2023, Hyundai đã bắt đầu mở bán dòng xe SantaFe thế hệ mới ở thị trường Hàn Quốc. Điều này khiến lượng người truy cập vào trang web chính hãng của Hyundai Hàn Quốc tăng mạnh. Thậm chí, có những thời điểm, trang web của Hyundai Hàn Quốc đã bị sập, không thể truy cập được. Điều này đã phần nào cho thấy Hyundai SantaFe 2024 mới ra mắt thu hút rất nhiều sự chú ý của người tiêu dùng nội địa. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai SantaFe 2024 cho 3 phiên bản mang tên Exclusive, Prestige và Calligraphy cùng mức bán dao động từ 35,46 - 47,64 triệu Won (khoảng 635 - 853 triệu đồng). So với thế hệ cũ, giá khởi điểm của mẫu SUV hạng trung này đã tăng 2,33 triệu Won (42 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Hàn Quốc sẽ nhận về những trang bị tiêu chuẩn trên Hyundai SantaFe thế hệ thứ 5 như đèn pha LED, vành hợp kim 18 inch, kính lái/kính cửa sổ hàng ghế trước cách âm 2 lớp, cửa cốp chỉnh điện, ghế trước chỉnh điện/sưởi ấm/thông hơi. Bên trong nội thất, bảng đồng hồ với màn hình LCD 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh/cập nhật phần mềm qua WiFi, nắp ngăn chứa đồ mở 2 chiều ở giữa hàng ghế trước, điều hòa tự động, lọc không khí, cổng USB Type C, hệ thống quét vân tay và cổng sạc 220V. Trong khi đó, bản Prestige có thêm đèn pha LED dạng projector, kính cách âm 2 lớp kéo dài đến hàng ghế thứ hai, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, ghế phụ lái chỉnh điện, rèm che nắng chỉnh tay cho 2 hàng ghế đầu, 2 sạc điện thoại không dây và đèn lùi hỗ trợ đỗ xe. Vành 20 inch và hệ thống âm thanh Bose là trang bị tùy chọn của bản Prestige. Riêng bản Calligraphy cao cấp nhất sẽ có những chi tiết ngoại thất riêng như lưới tản nhiệt, hốc gió trung tâm, ốp gầm và vành hợp kim 21 inch. Bên trong bản Calligraphy là nội thất cao cấp hơn với chất liệu giả da xuất hiện khắp nơi. Thêm vào đó là những chi tiết bọc da lộn và vô lăng phối 2 màu, chỉnh điện 4 hướng. Hyundai SantaFe 2024 bản Calligraphy cao cấp nhất còn có ương chiếu hậu kỹ thuật số, hộc đựng đồ khử trùng UV-C trên mặt táp-lô, ghế bọc da Nappa, cửa sổ trời toàn cảnh 2 mảnh, hệ thống âm thanh Bose cao cấp và hệ thống đèn viền LED nhiều màu là những trang bị tùy chọn chỉ dành cho bản Calligraphy. Trang bị an toàn của Hyundai Santa Fe 2024 cũng trở nên đầy đủ hơn với 10 túi khí, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường nâng cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ lái trên cao tốc, hệ thống phát hiện lực nắm trên vô lăng, rung vô lăng để cảnh báo khi người lái thả tay và hệ thống phanh tự động sau va chạm tiêu chuẩn. Bản Hyundai SantaFe 2024 cao cấp hơn sẽ có hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc nâng cấp và cảnh báo khoảng cách đỗ xe bên sườn. Trong khi đó, bản Calligraphy đi kèm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm khi lùi đỗ xe. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai SantaFe 2024 có 2 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Động cơ này có thể đi với hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu HTRAC. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp, dung tích 1.6L, cho công suất tổng cộng 235 mã lực. Phiên bản hybrid dẫn động 1 cầu sẽ chỉ được dùng vành 18 inch, không có tùy chọn mâm cỡ lớn hơn, để giữ trọng lượng thấp và đảm bảo khả năng tiết kiệm xăng. Khi mua Hyundai SantaFe 2024, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn 1 trong 9 màu sắc ngoại thất, trong đó có cả xanh lá Ocado Green Pearl và cam đậm Terracotta Orange. Bên cạnh đó là nội thất có 2 cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ ngồi. Video: Chính thức ra mắt mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 mới.

