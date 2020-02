Hyundai SantaFe 2021 phiên bản nâng cấp hé lộ ngoại hình

Mới đây, những hình ảnh chạy thử của mẫu SUV Hàn Quốc - Hyundai SantaFe 2021 mới phiên bản nâng cấp đã bất ngờ bị cánh săn ảnh tóm gọn và chia sẻ trên nhiều diễn đàn ôtô trong khu vực. Thông qua những hình ảnh này, người xem đã có cái nhìn khá toàn cảnh về những điểm mới trong thiết kế của Santa Fe. Tuy rằng, dự kiến cuối năm nay hãng xe Hàn Quốc sẽ chính thức "vén màn" Hyundai SantaFe nâng cấp mới nhưng cho tới thời điểm hiện tại, các thông tin liên quan tới trang bị và nâng cấp của xe vẫn được giữ kín. Dựa vào những hình ảnh chụp lại khi xe chạy thử có thể nhận thấy, vóc dáng tổng thể của Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp gần như không có sự thay đổi nào so với phiên bản tiền nhiệm. Sự khác biệt sẽ tới từ một số chi tiết như cụm đèn chiếu sáng và đèn định vị với thiết kế mới, dạng LED sắc sảo và thời trang hơn thay vì kiểu 2 tầng đơn điệu như hiện tại. Tiếp tới, bộ mặt ca-lăng của SantaFe phiên bản nâng cấp cũng được tái thiết kế, vẫn tuân theo phong cách Cascading Grill nhưng nay được làm to với các chi tiết bên trong tinh tế hơn. Bên cạnh sự thay đổi ở cụm đèn và bộ mặt ca-lăng, SantaFe mới còn sở hữu thiết kế mâm xe mới, 5 chấu tam hình cánh quạt thể thao và mạnh mẽ. Cụm đèn hậu trên SUV Hyundai SantaFe 2021 phiên bản nâng cấp cũng hứa hẹn mang sự thay đổi rõ rệt so với phiên bản tiền nhiệm Ở phiên bản mới, SantaFe hứa hẹn sẽ có thêm nhiều cấu hình động cơ điện, hybrid, plug-in hybrid. Các cấu hình động cơ xăng vẫn sẽ giữ nguyên thông số và tùy chọn. Với những thay đổi mới, mẫu xe này dự đoán vẫn sẽ ghi điểm trong lòng khách hàng và đem về nhiều lợi nhuận cho hãng xe Hàn. Mẫu xe SUV SantaFe là dòng xe vô cùng quan trọng của Hyundai. Bởi nó được phân phối cho nhiều thị trường. Đây cũng là mẫu xe "ăn tiền" của hãng khi đem đến 1 nửa doanh số cho toàn dòng SUV Hyundai. Video: Xem trước Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp mới.

