Hyundai SantaFe 2021 mới chỉ từ 622 triệu đồng tại Hàn Quốc

Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai SantaFe 2021 bán ra từ 32,2 - 49,4 triệu won (tương đương 622 - 955 triệu đồng). Mức giá này được đánh giá là cao hơn khoảng 2 triệu won (40 triệu đồng) nếu so với phiên bản trước đó. Tuy nhiên, giá bán này khá phù hợp nếu so với những nâng cấp mới và toàn diện cộng với chính sách thuế vừa tăng 3,5% tại Hàn. Ngoại hình mới của Hyundai SantaFe 2021 mới khác biệt khá nhiều so với phiên bản hiện tại. Điều này đến từ định hướng phát triển của hãng xe Hàn và việc thay đổi khung gầm cho Santa Fe ở bản facelift này. Dù chỉ là một bản facelift nâng cấp giữa đời nhưng Santa Fe mới đã được ưu ái thay đổi cả khung gầm/ nền tảng. Nền tảng mới được hãng xe Hàn gọi tên là nền tảng thế hệ thứ 3, hứa hẹn sẽ được áp dụng vào loạt sản phẩm mới của Hyundai. Nền tảng thế hệ 3 cũng giúp chiếc xe rộng rãi hơn và dễ dàng tích hợp nhiều loại động cơ, đặc biệt là hybrid và plug-in-hybrid. Nền tảng mới cũng hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất, khả năng lái, mức sử dụng nhiên liệu và an toàn cho xe. Ngoài ra, nó cũng sở hữu hệ thống tiêu âm và giảm rung, giúp chiếc xe êm hơn. Bản facelift SantaFe có lưới tản nhiệt to hơn trước và tạo cảm giác mở rộng ngang thân xe, lấn sang phần cụm đèn. Cụm đèn LED chạy ban ngày hình chữ T, đặt đứng với 2 dải tách biệt và nối liền phần đèn nhỏ bên trên và đèn pha ở dưới, tạo cảm giác mới mẻ. Kiểu này này khiến cho chúng ta liên tưởng với cụm đèn Thor DRL trên những chiếc Volvo. Nan lưới SantaFe trông thanh lịch và ấn tượng hơn trước. 2 phiên bản SantaFe 2021 là Standard và Luxuxy trước hết sẽ khác nhau ở cách thiết kế lưới tản nhiệt. Sau xe, cụm đèn hậu cũng bắt mắt hơn khi thiết kế chữ T và nối liền 2 đèn bằng dải LED mỏng bắt ngang thân. Cản sau thay đổi trông cứng cáp hơn.SantaFe 2021 nâng cấp mới nay cũng có một bộ mâm hoa mai 20 inch mới, cùng một số tùy chọn mâm nhỏ hơn khác. Thân xe được dập nổi kết hợp chi tiết trang trí bạc, liền mạch từ đầu qua thân đến đuôi xe. Nội thất Santa Fe mới được nâng cấp mạnh. Chính giữa là màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch, cạnh đó là màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Giao diện và vị trí của cụm cần số cũng thay đổi với các nút Park, Reverse, Neutral, và Drive thay cho cần số truyền thống. Khu vực bệ trung tâm khi cần số biến mất và thay bằng nút bấm điện, đồng thời bổ sung nhiêu nút bấm hơn, tạo ra cảm giác hiện đại hơn. Tất cả các phiên bản SantaFe 2021 đều sẽ có chế độ lái Terrain Mode, cho phép tài xế tối ưu hóa hệ thống dẫn động HTRAC All-Wheel Drive. Ngoài ra, xe vẫn sở hữu chế độ lái sand (cát), snow (tuyết) và mud (bùn), eco (tiết kiệm), sport (thể thao), comfort (êm ái), và smart (thông minh). Tại Hàn, Hyundai SantaFe 2021 có 2 tùy chọn động cơ xăng và dầu. Trong đó, động cơ dầu 2.2L sẽ mở bán trước, động cơ xăng tăng áp 2.5L sẽ ra mắt sau đó vào nửa cuối năm nay. Santa Fe là mẫu xe "con cưng" của Hyundai. Doanh số của dòng này chiếm hơn 1 nửa doanh số tổng các dòng SUV nhà Hyundai. Tại Việt Nam, doanh số Hyundai SantaFe luôn nằm trong top 10 toàn thị trường. Video: Chi tiết SUV Hyundai SantaFe 2021 facelift thế hệ mới.

