Hyundai Palisade siêu lướt rao từ hơn 1,5 tỷ đồng trên sàn xe cũ

Hyundai Palisade tại Việt Nam ra mắt vào tháng 9/2023. Trong danh mục sản phẩm, Hyundai Palisade được định vị nằm trên Hyundai Santa Fe, gánh vác nhiệm vụ tranh thị phần với hai mẫu xe Ford Explorer, Volkswagen Teramont. Theo công bố của nhà sản xuất, Hyundai Palisade có 4 phiên bản lựa chọn cùng mức giá dao động từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng. Sau khoảng nửa năm ra mắt, những chiếc Hyundai Palisade chạy lướt đầu tiên có mặt trên sàn xe cũ. Cụ thể, Hyundai Palisade Prestige bản 6 chỗ đã qua sử dụng đang được định giá quanh mốc 1,585 - 1,6 tỷ đồng, tùy vào chất lượng, phiên bản và nơi ra biển. Tuy là xe đã qua sử dụng, nhưng những chiếc Hyundai Palisade siêu lướt hiện vẫn giữ được độ mới và chất lượng tương đương xe mới do quãng đường vận hành thấp. Đa số xe chào bán trên thị trường là xe VIN 2023, mới đi được 4.000 - 6.000 km.Giá xe Hyundai Palisade 203 siêu lướt ngang niêm yết mua mới. Nhưng thực tế chủ xe đã chấp nhận "cắt lỗ" một khoản tiền khá lớn sau thời gian ngắn trải nghiệm. Được biết, khi mua xe mới ngoài khoản giá xe thành toán cho đại lý, người mua còn phải chi thêm các khoản tiền thuế phí lăn bánh khiến số tiền sở hữu Hyundai Palisade dội lên khoảng 1,619 - 1,802 tỷ đồng. Với giá rao bán 1,585 - 1,6 tỷ đồng, chủ xe Palisade Prestige 6 chỗ đã "lỗ" khoảng 150-200 triệu đồng. Đây cũng là khoản tiền mà người mua xe lướt có thể tiết kiệm được do không bị mất chi phí lăn bánh khi thực hiện sang tên lần 2. Là dòng xe SUV đầu bảng của Hyundai, Palisade gây ấn tượng bằng ngoại hình to lớn, bề thế cùng bộ khung gầm vững chắc. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.995 x 1.975 x 1.785 (mm), trục cơ sở đạt mức 2.900 mm và khoảng sáng gầm xe 203 mm. Không gian nội thất thoáng đãng, sở hữu nhiều tính năng hiện đại như: Màn trung tâm 12,3 inch kết nối camera 360 độ, Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống giải trí 12 loa Infinity công suất 550W. Hốc gió điều hòa sắp xếp theo chiều ngang táp lô. Vô-lăng 4 chấu đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch. Các trang bị tiện nghi khác có thể kể đến như màn hình HUD, rèm che nắng hàng ghế sau, phanh tay điện tử, cửa gió điều hòa và cổng sạc cho hàng ghế thứ 3,... "Trái tim" của xe là khối động cơ dầu R 2.2L, sản sinh công suất tối cực đại 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Khối động cơ này làm việc chung với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Người dùng có thể trải nghiệm 4 chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport và Smart. Xe sở hữu hệ thống an toàn chủ động SmartSense đi kèm loạt tính năng nổi bật bao gồm hệ thống giữ làn đường, Smart Cruise Control, phòng chống va chạm phía trước, cảnh báo người lái xe mất tập trung, hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ đỗ xe chủ động,... Ngoại thất Hyundai Palisade nổi bật với lưới tản nhiệt Cascading Grille cỡ lớn, hệ thống đèn pha 2 tầng, tích hợp công nghệ LED Projector toàn phần cùng đèn LED định vị ban ngày DRL tạo hình chữ "T" đặt dọc. Mâm hợp kim kích thước 18 inch hoặc 20 inch phối với vòm bánh xe đậm chất cơ bắp... Video: Đánh giá SUV Hyundai Palisade tại Việt Nam.

