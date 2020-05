Hyundai Palisade sắp có thêm SUV siêu sang cao cấp Calligraphy

Do nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng trong nước, hãng xe Hàn Quốc đã ra mắt thêm phiên bản cao cấp nhất Hyundai Palisade Calligraphy 2021 mới. Phiên bản này chủ yếu được tinh chỉnh ở ngoại hình, nâng cấp nội thất và trang bị thêm nhiều tiện nghi hơn. Về ngoại hình, mẫu xe SUV Hyundai Palisade Calligraphy sở hữu một vẻ ngoài mượt mà hơn, do các các chi tiết ốp nhựa trước đây của xe đã được sơn lại cùng màu thân xe. Bên cạnh đó xe sẽ được trang bị thêm các tấm ốp kim loại cho cản trước và sau tạo cảm giác cứng cáp hơn cho thiết kế của xe. Điểm nhấn của cả ngoại hình là bộ mâm đúc lớn 20 inch 5 chấu tạo hình thể thao. Ngoài ra, các chi tiết đặc trưng khác như lưới tản nhiệt mới cùng đèn pha 3 bóng projector giống như các mẫu Palisade 2020 khác vẫn được nguyên trạng. Về nội thất, đáng chủ ý là màn hình cụm đồng hồ 12,3 inch được trang bị theo yêu cầu các khách hàng. Đây là trang bị vốn có trên các bản Palisade tại Mỹ nhưng lại bị cắt ở quê nhà. Chất liệu nội thất êm ái và cao cấp hơn. Xe được trang bị ghế bọc da thật cao cấp, đèn trang trí nội thất có thể thay đổi nhiều màu sắc, hệ thống giải trí hay hơn với hệ thống loa hàng hiệu Krell dòng cao cấp. Nội thất có thêm tùy chọn 6 chỗ ngồi cho những khách hàng thích sự "sang chảnh". (Tùy chọn này tương tự như trên Sorento thế hệ mới). Hyundai Palisade Calligraphy vẫn sẽ giữ nguyên các tùy chọn động cơ. Danh sách các trang bị tiện nghi và an toàn của Palisade Calligraphy cũng sẽ đa dạng và cao cấp hơn cả bản Limited tại thị trường Mỹ. Hiện Hyundai Palisade là mẫu xe 7 chỗ bán rất chạy của hãng xe Hàn. Từ đợt ra mắt lần đầu từ tháng 12/2018 nhưng Hyundai đã nhận hơn 20.000 đơn đặt hàng Palisade tại thị trường nội địa. Doanh số tích lũy xe trong năm 2019 đạt 52.299 chiếc, hơn cả Venue, Kona hay Tucson. Trước đây từng có nhiều thông tin về việc Hyundai Palisade hoàn toàn mới có thể phân phối tại Việt Nam, nhưng đến nay mẫu xe này vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc phân phối ở nước ta. Video: Chi tiết SUV 7 chỗ ngồi Hyundai Palisade.

Do nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng trong nước, hãng xe Hàn Quốc đã ra mắt thêm phiên bản cao cấp nhất Hyundai Palisade Calligraphy 2021 mới. Phiên bản này chủ yếu được tinh chỉnh ở ngoại hình, nâng cấp nội thất và trang bị thêm nhiều tiện nghi hơn. Về ngoại hình, mẫu xe SUV Hyundai Palisade Calligraphy sở hữu một vẻ ngoài mượt mà hơn, do các các chi tiết ốp nhựa trước đây của xe đã được sơn lại cùng màu thân xe. Bên cạnh đó xe sẽ được trang bị thêm các tấm ốp kim loại cho cản trước và sau tạo cảm giác cứng cáp hơn cho thiết kế của xe. Điểm nhấn của cả ngoại hình là bộ mâm đúc lớn 20 inch 5 chấu tạo hình thể thao. Ngoài ra, các chi tiết đặc trưng khác như lưới tản nhiệt mới cùng đèn pha 3 bóng projector giống như các mẫu Palisade 2020 khác vẫn được nguyên trạng. Về nội thất, đáng chủ ý là màn hình cụm đồng hồ 12,3 inch được trang bị theo yêu cầu các khách hàng. Đây là trang bị vốn có trên các bản Palisade tại Mỹ nhưng lại bị cắt ở quê nhà. Chất liệu nội thất êm ái và cao cấp hơn. Xe được trang bị ghế bọc da thật cao cấp, đèn trang trí nội thất có thể thay đổi nhiều màu sắc, hệ thống giải trí hay hơn với hệ thống loa hàng hiệu Krell dòng cao cấp. Nội thất có thêm tùy chọn 6 chỗ ngồi cho những khách hàng thích sự "sang chảnh". (Tùy chọn này tương tự như trên Sorento thế hệ mới). Hyundai Palisade Calligraphy vẫn sẽ giữ nguyên các tùy chọn động cơ. Danh sách các trang bị tiện nghi và an toàn của Palisade Calligraphy cũng sẽ đa dạng và cao cấp hơn cả bản Limited tại thị trường Mỹ. Hiện Hyundai Palisade là mẫu xe 7 chỗ bán rất chạy của hãng xe Hàn. Từ đợt ra mắt lần đầu từ tháng 12/2018 nhưng Hyundai đã nhận hơn 20.000 đơn đặt hàng Palisade tại thị trường nội địa. Doanh số tích lũy xe trong năm 2019 đạt 52.299 chiếc, hơn cả Venue, Kona hay Tucson. Trước đây từng có nhiều thông tin về việc Hyundai Palisade hoàn toàn mới có thể phân phối tại Việt Nam, nhưng đến nay mẫu xe này vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc phân phối ở nước ta. Video: Chi tiết SUV 7 chỗ ngồi Hyundai Palisade.