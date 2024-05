Hiểm họa chết người từ cuốn sách 100 trang, lạnh gáy khi lật giở

Cuốn sách nổi tiếng này chứa các mẫu giấy dán tường có hàm lượng thạch tín (asen) cao, mục đích cảnh báo về sự nguy hiểm của các chất tạo màu dựa trên asen trong thời đại Victoria. Tiến sĩ Kedzie, một bác sĩ phẫu thuật trong Nội chiến Hoa Kỳ và giáo sư hóa học, xuất bản cuốn sách này để nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của asen trong các vật liệu trang trí nhà cửa. Cuốn sách chứa gần 100 mẫu giấy dán tường, mỗi mẫu đều có hàm lượng asen cao, và các trang được phủ sơn bóng để ngăn chất độc lan rộng. Người ta tin rằng việc tiếp xúc với các trang sách có thể gây ra các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tật, vấn đề hô hấp, hoặc thậm chí tử vong. Có nhiều câu chuyện về những người đọc sách bị bệnh đột ngột hoặc tử vong không rõ nguyên nhân, góp phần tạo nên sự ám ảnh về cuốn sách này. Hiện chỉ còn 5 trong số 100 bản gốc còn tồn tại, hầu hết đã bị hủy vì nguy cơ thạch tín. Cuốn sách trở thành đối tượng sưu tập quý hiếm, được bán với giá cao trên thị trường đồ cổ và xuất hiện trong văn học kinh dị, văn hóa dân gian và văn hóa đại chúng. Mặc dù cuốn sách chứa thạch tín thực sự, cộng đồng khoa học hiện nay vẫn tiếp tục tranh cãi về khả năng gây chết người của nó. Việc xử lý và phòng ngừa thích hợp có thể giảm thiểu bất kỳ tác hại tiềm tàng nào. Câu chuyện về Shadows From The Walls Of Death nhắc nhở chúng ta về mối nguy hiểm của các vật liệu độc hại trong cuộc sống hàng ngày và tầm quan trọng của sự lựa chọn sáng suốt trong thiết kế và sản xuất. Mời quý độc giả xem thêm video: Vẻ đẹp mê đắm của “cầu say rượu”, cầu nguy hiểm nhất thế giới.

