Hyundai Ioniq 7 rục rịch ra mắt, có gì để cạnh tranh VinFast VF9?

Hyundai Ioniq 7 2023 mới là mẫu SUV thuần điện đã lần đầu tiên trình làng dưới dạng xe ý tưởng có tên SEVEN Concept trong triển lãm Ô tô Los Angeles 2021 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Đến nay, thông tin cụ thể hơn về Hyundai Ioniq 7 đã được giới truyền thông nước ngoài hé lộ. Theo tạp chí Auto Express của Anh quốc, mẫu xe SUV điện Hyundai Ioniq 7 sẽ chính thức trình làng vào nửa đầu năm sau. Đây cũng là thời điểm mà Kia EV9 - người anh em cùng tập đoàn của Hyundai Ioniq 7 - ra mắt. Tạp chí Auto Express cho biết, Hyundai Ioniq 7 sở hữu thiết kế trung thành với SEVEN Concept. Nếu đúng như vậy, Hyundai Ioniq 7 sẽ là SUV điện cỡ lớn và cạnh tranh với VinFast VF9 trong tương lai. Ở phiên bản concept, mẫu xe này có chiều dài cơ sở lên đến 3.200 mm. Hyundai Ioniq 7 dự kiến sẽ được trang bị đèn pha LED ma trận thanh mảnh, nằm bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày. Dải đèn này sẽ được thiết kế vắt ngang đầu xe theo phong cách giống các mẫu xe Hyundai đời mới như Staria, Grandeur và Stargazer. Ở giữa 2 đèn pha có thể là lưới tản nhiệt giả với kích thước lớn. Đèn hậu dạng điểm ảnh, bao quanh kính sau cỡ lớn, của SEVEN Concept nhiều khả năng sẽ không được dùng cho Hyundai Ioniq 7. Thay vào đó, mẫu SUV điện cỡ lớn này có thể sẽ được trang bị đèn hậu nằm dọc, nối với nhau bằng dải đèn vắt ngang đuôi xe, tạo sự tương đồng với thiết kế phía trước. Theo tạp chí Auto Express, Hyundai Ioniq 7 sẽ được trang bị nội thất với 3 hàng ghế và 7 chỗ ngồi. Sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV điện này cũng dùng những chất liệu tái chế và thân thiện với hệ sinh thái, tương tự SEVEN Concept. Tạp chí Auto Express dự đoán mẫu SUV này sẽ được trang bị 2 màn hình 12 inch nối liền với nhau và nằm độc lập trên mặt táp-lô giống Hyundai Ioniq 6. Tạp chí này cũng khẳng định Hyundai Ioniq 7 sẽ vượt trội về mặt công nghệ so với những mẫu xe dùng cơ sở gầm bệ E-GMP khác như Ioniq 5 và Ioniq 6. Trong đó, không thể không kể đến dịch vụ Feature on Demand (FoD), cho phép người dùng mua những tính năng, phần mềm theo nhu cầu. Ngoài ra, xe còn có tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi và hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 3 trên cao tốc. Hiện chưa có thông tin về hệ truyền động của Hyundai Ioniq 7. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị cả phiên bản dẫn động cầu sau với 1 mô-tơ điện và dẫn động 4 bánh toàn thời gian với 2 mô-tơ điện. Pin của Hyundai Ioniq 7 sẽ có mật độ năng lượng cao hơn, cho phép xe chạy được hơn 500 km sau khi sạc đầy. Giá bán của Hyundai Ioniq 7 cũng chưa được hé lộ. Trong khi đó, người anh em Kia EV9 của mẫu xe này từng được tiết lộ là sẽ có giá dao động trong khoảng từ 50.000 - 70.000 USD. Dự kiến, Hyundai Ioniq 7 cũng sẽ có giá nằm trong khoảng này. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Hyundai dùng cơ sở gầm bệ E-GMP chính là Ioniq 5. Mẫu xe này hiện đang được bán tại nhiều thị trường trên toàn cầu và gặt hái không ít thành công về mặt doanh số. Đến hồi cuối tháng 6 năm nay, Hyundai tiếp tục vén màn mẫu sedan thuần điện Ioniq 6 và nhận được những phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng cũng như báo giới. Thậm chí, trong ngày đầu tiên mở bán, đã có tổng cộng 37.446 khách hàng đặt mua Hyundai Ioniq 6. Đây là kỷ lục cao nhất mà một mẫu xe nội địa Hàn Quốc từng đạt được. Ngoài ra, con số này còn gấp 3 lần so với Hyundai Ioniq 5 trong ngày đầu tiên mở bán. Video; Xem chi tiết SUV điện cỡ lớn Hyundai Ioniq 7 chạy điện.

