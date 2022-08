Hyundai Ioniq 6 “gây sốt” khi chốt hơn 37.000 đơn hàng trong 24h

Với 37.446 đơn hàng, Hyundai Ioniq 6 2023 mới đã trở thành mẫu xe chốt được nhiều đơn hàng nhất trong ngày đầu tiên mở bán của thương hiệu. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Ioniq 5 với 23.760 đơn đặt hàng trước. Sự chênh lệch này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi vì Ioniq 6 là một mẫu sedan trong khi Ioniq 5 là SUV tầm trung - phân khúc đang được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu hiện nay. Có thể thấy, Ioniq 5 là bệ phóng giúp Ioniq 6 thành công như vậy. Tại Hàn Quốc, mẫu sedan điện Hyundai Ioniq 6 được phân phối với 2 phiên bản là Stardard Range và Long Range. Stardard Range chỉ có 1 bản trang bị là Exclusive. Giá xe Hyundai Ioniq 6 2023 dao động từ 54 - 54,5 triệu Won (tương đương từ 971 đến 980 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản Hyundai Ioniq 6 Long Range 2023 được chia thành 3 bản trang bị là Exclusive, Exclusive Plus và Prestige với mức giá 58,5 - 64,5 triệu Won (tương đương từ1,05 - 1,16 tỷ đồng). Trên bản tiêu chuẩn, Ioniq 6 sở hữu màn kép bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí, hệ thống sưởi, bơm nhiệt, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, phanh tự động, 7 túi khí quanh xe, dàn loa Bose cao cấp, ghế trước sưởi ấm/làm mát, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cốp điện, sạc không dây thông minh, kính cách âm, kính trước cản tia UV... Phiên bản Long Range Exclusive Plus có thêm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, đèn viền nội thất, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, gương chiếu hậu kỹ thuật số, khóa kỹ thuật số và những chi tiết trang trí ngoại thất màu đen bóng. Trong khi đó, phiên bản Prestige cao cấp nhất được bổ sung ghế bọc da thân thiện môi trường, đèn pha thông minh, ghế lái với tính năng thư giãn, camera 360 độ, cảnh báo khoảng cách đỗ xe hai bên sườn và hỗ trợ đỗ xe từ xa thông minh. Hyundai Ioniq 6 phiên bản Stardard Range sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Cụm pin dung lượng 53 kWh cho khả năng vận hành tối đa 367 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản Long Range được trang bị 2 mô-tơ điện với tổng công suất 325 mã lực và mô-men xoắn cực đại 605 Nm. Xe được trang bị cụm pin 77,4 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 524 km sau mỗi lần sạc đầy. Trên phiên bản này, Ioniq 6 có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,1 giây. Ngoài ra, Ioniq 6 còn được trang bị bộ sạc nhanh, hỗ trợ cả hai loại đầu sạc 400-V và 800-V, cho khả năng vận hành tới 100km chỉ sau 5 phút sạc và dung lượng pin tăng từ 10% đến 80% chỉ trong 18 phút. Các phiên bản Long Range Exclusive Plus và Prestige sở hữu hệ thống sạc ngược V2L, cho phép sử dụng pin trong xe như một máy phát điện dự phòng trong những trường hợp cần thiết. Video: Giới thiệu sedan Hyundai Ioniq 6 chạy điện hoàn toàn mới.

