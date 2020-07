Hyundai i10 N Line mới từ 473 triệu đồng, "đấu" Kia Morning GT-Line

Động cơ của Hyundai i10 N Line 2020 mới có nhiều thay đổi về mặt kỹ thuật và cho hiệu suất cao hơn các bản i10 thông thường. Đó là loại xăng tăng áp 1.0L mạnh 99 mã lực. Nhờ đó, xe mất khoảng 10,5 giây để bứt tốc từ 0-100km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 185 km/h. Phiên bản hiệu suất cao sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao. Ngoại hình xe được trang bị lưới tản nhiệt "cá nhân hóa" N Line nhấn nhá các chi tiết trang tí màu đỏ bắt mắt, tích hợp dải đèn LED chạy ban ngày tái thiết kế. Thân xe thể thao Hyundai i10 N Line giá rẻ ghi nhận sự góp mặt của bộ mâm xe hợp kim 16 inch mới. Ở phía sau, đuôi xe nổi bật với cặp đèn hậu LED, hệ thống ống xả đôi bọc crom đặt lệch và dải viền màu đỏ cản trước/sau. Điểm đáng tiền của bản hiệu suất cao so với bản thường nằm ở bộ ốp gầm bảo vệ và khuếch tán sau. Tại thị trường Anh quốc, khách hàng sẽ có 04 lựa chọn màu sắc ngoại thất gồm: trắng Polar White, đen Phantom Black, xanh Slate Blue và đỏ Dragon Red. Đối với lựa chọn 2 tông màu (trần xe màu đối lập), khách hàng cần phải chi thêm 500 bảng Anh (khoảng 15 triệu đồng). Bước vào bên trong, i10 N Line mới tiếp tục mang đến cho người dùng một phong cách thể thao rất riêng cùng sự kết hợp tông màu đỏ-đen ấn tượng. Trong đó, vô-lăng và lẫy chuyển số đều là "hàng thửa" thuộc phân nhánh hiệu suất cao N, hệ thống ghế ngồi bọc nỉ N Line điểm xuyết các đường chỉ khâu màu đỏ, kính riêng tư, trần xe màu đen và cửa gió điều hòa màu đỏ. Trang bị tiện ích tiêu chuẩn có thể kể đến như: vô-lăng đa chức năng, nhận diện giọng nói, Bluetooth, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Nếu muốn trải nghiệm gói tùy chọn Tech Pack gồm định vị vệ tinh, sạc không dây và dịch vụ viễn tin Bluelink thì khách hàng cần chi thêm 1.000 bảng Anh (khoảng 30 triệu đồng). Xe hatchback hiệu suất cao Hyundai i10 N Line 2020 được tích hợp gói an toàn tiêu chuẩn SmartSense gồm: hệ thống hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lái xe tập trung, cảnh báo va chạm trước với tính năng phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ High Beam Assist. Giá xe Hyundai i10 N Line 2020 từ 16.195 bảng Anh (khoảng 473 triệu đồng) tại Anh quốc, cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen up! R-Line và Kia Morning GT-Line. Thời gian mở bán sẽ bắt đầu từ ngày 30/7 tới đây. Tại Việt Nam, giá xe Hyundai Grand i10 mới nhất dao động từ 315 - 415 triệu đồng cho cả 2 biến thể sedan và hatchback. Mẫu xe hạng A đắt khách nhất thị trường Việt đang phân phối thế hệ cũ do Thành Công Motor sản xuất và lắp ráp trong nước từ năm 2017. Hiện TC Motor chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc tung thế hệ mới của Hyundai Grand i10 tai nước ta. Do đó, khách hàng vẫn tiếp tục phải chờ đợi. Video: Chi tiết Hyundai i10 N Line 2020 thế hệ mới.

