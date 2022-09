Hyundai Elantra 2023 nhận cọc tại Việt Nam, từ 629 triệu đồng?

Kết thúc tháng Ngâu, sức mua ôtô bắt đầu hồi phục trở lại. Trong tháng này, sự xuất hiện của "gương mặt mới" nhà Hyundai hứa hẹn sẽ làm sôi động thị trường bốn bánh. Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ không còn bản số sàn, thay vào đó là bản N-Line hiệu năng cao. Hiện tại, một số đại lý Hyundai cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc Elantra thế hệ mới. Tuy nhiên, đại lý chưa chốt thời gian giao xe, giá xe Hyundai Elantra 2023 cũng như trang bị theo phiên bản, mà chỉ hứa hẹn ưu tiên giao sớm. So với đời trước, dòng xe mới nhà Huyndai có nhiều thay đổi nhiều về thiết kế. Ở ngoại thất, mẫu xe sedan Elantra 2023 được thiết kế theo phong cách khỏe khoắn, thể thao và góc cạnh hơn với những đường vuốt cả ở phía trước lẫn sau tạo nên kiểu dáng coupe 4 cửa. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, nối liền là cụm đèn pha LED sắc sảo. Nhìn từ phía sau, Elantra 2023 có cụm đèn hậu LED trải dài, trang bị cánh lướt gió thể thao. Xét về kích thước, so với thế hệ cũ, Hyundai Elantra 2023 thế hệ mới dài hơn 56 mm, rộng hơn 25 mm và thấp hơn 20 mm. Chiều dài cơ sở tăng thêm 20 mm lên mức 2.720 mm. Về nội thất, không gian xe cũng được thiết kế nhìn sang trọng, hiện đại hơn. Ở bản tiêu chuẩn, cabin của xe sở hữu màn hình thông tin giải trí 8 inch hỗ trợ 2 kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các phiên bản cao cấp hơn thì được trang bị cặp màn 10,25 inch nối liền nhau trên taplo. Bên cạnh hệ thống thông tin giải trí mới là các trang bị như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ bám làn hay giám sát tình trạng người lái… Hyundai Elantra 2023 cũng hứa hẹn sẽ có nhiều hệ thống an toàn như: Hỗ trợ tránh va chạm trước với tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thông minh. Nhiều khả năng xe sẽ xuất hiện với 4 tùy chọn động cơ, bao gồm: 1.6 tiêu chuẩn, 1.6 nâng cao, 2.0 đặc biệt và 1.6 Turbo. Tùy chọn 1.6 tiêu chuẩn sẽ sử dụng động cơ MPI cũ, trong khi các phiên bản còn lại sử dụng máy Smart Stream mới. Hiện tại, giá Hyundai Elantra 2023 thế hệ mới chưa được công bố. Mức giá dự kiến từ phía đại lý khoảng 629 tới 839 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với KIA K3, Mazda3 trong cùng phân khúc sedan hạng C. Video: Hyundai Elantra 2023 đây rồi! sắp ra mắt Việt Nam.

