Hyundai Elantra 2023 lắp ráp sắp ra mắt Việt Nam, "đấu" Honda Civic

Sau nhiều năm phân phối Elantra thế hệ cũ, TC Motor sắp sửa ra mắt Hyundai Elantra 2023 hoàn toàn mới tại thị trường Việt ngay trong tháng 8 năm nay. Hiện tại được biết các đại lý đã nhận đặt cọc Elantra 2023. Mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2023 thế hệ mới sở hữu thiết kế đẹp mắt mang kiểu dáng coupe với việc sử dụng ngôn ngữ thiết kế “Sensuous Sportiness” tạm dịch là Thể thao gợi cảm mới của Hyundai. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, nối liền là cụm đèn pha LED sắc sảo. Nhìn từ phía sau, Elantra 2023 mang thiết kế ấn tượng với cụm đèn hậu LED trải dài, trang bị cánh lướt gió thể thao. Xét về kích thước, so với thế hệ cũ, Hyundai Elantra 2023 thế hệ mới dài hơn 56 mm, rộng hơn 25 mm và thấp hơn 20 mm. Chiều dài cơ sở tăng thêm 20 mm lên mức 2.720 mm. Về nội thất Hyundai Elantra 2023 thế hệ mới gây ấn tượng với cụm đồng hồ tốc độ sử dụng màn hình điện tử 10,25-inch và màn hình giải trí 10,25 inch kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Vô lăng thiết kế mới như vô lăng của Tucson 2022, trang bị nhiều “đồ chơi” như hệ thống đèn viền trang trí nội thất 64 màu, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa của Bose, chìa khóa thông minh có đề nổ từ xa và hơn nữa. Hyundai Elantra 2023Xe hứa hẹn sẽ có nhiều hệ thống an toàn như: Hỗ trợ tránh va chạm trước với tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thông minh. Tại Việt Nam, Hyundai Elantra 2023 thế hệ mới sẽ được bán ra với nhiều phiên bản động cơ trong đó đáng chú ý là động cơ xăng 4cyl 1.6L tăng áp mạnh mẽ trên phiên bản N Line cao cấp nhất... Ngoài ra, xe còn có phiên bản động cơ hút khí tự nhiên trên phiên bản tiêu chuẩn. Thông tin chi tiết về động cơ và phiên bản của Hyundai Elantra 2023 thế hệ mới sẽ sớm được công bố gần ngày ra mắt.Giá xe Hyundai Elantra 2023 chưa công bố tại Việt Nam, nhưng hứa hẹn sẽ hấp dẫn khách hàng trẻ mua sedan cỡ C đề cao kiểu dáng thiết kế, trang bị tốt trong tầm giá và có cấu hình động cơ tăng áp mạnh mẽ. Hyundai Elantra 2023 mang nhiều ưu điểm có thể gây khó dễ cho đối thủ Honda Civic 2022 và Mazda3. Video: Giới thiệu Hyundai Elantra 2023 sắp về Việt Nam.

