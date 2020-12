Hyundai Elantra 2021 từ 572 triệu đồng tại Malaysia, sắp về VN?

Hyundai Elantra 2021 mới thế hệ thứ 7 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, tương tự mẫu sedan hạng D Hyundai Sonata mới. Tuy nhiên, khác với những nét bo cong trên Sonata, Elantra 2021 lại chứa nhiều đường tạo khối góc cạnh ở ngoại thất. Ngoại thất góc cạnh của Hyundai Elantra thế hệ mới được thể hiện rõ ở nhiều chi tiết tạo hình tam giác trên đèn pha, khe gió trước, cản trước, thân xe, gương chiếu hậu, đèn hậu hay cánh gió sau. Với thiết kế có phần cực đoan này, Elantra 2021 được đánh giá sẽ khó tiếp cận đa dạng đối tượng người dùng. Hyundai Elantra 2021 có chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.675 x 1.825 x 1.430 (mm). So với thế hệ trước, Elantra mới dài hơn 55 mm, rộng hơn 25 mm và thấp hơn 20 mm. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở của xe cũng được tăng thêm 20 mm, đạt 2.720 mm. Một số trang bị ngoại thất đáng chú ý gồm có đèn pha bi-LED tự động, đèn hậu LED và bộ mâm 17 inch. Thiết kế nội thất của Hyundai Elantra 2021 đi theo hướng hiện đại, với màn hình giải trí đặt nổi, bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số. Vị trí phía sau vô-lăng được chia tách rõ ràng bằng tay nắm ở khu vực cần số và cách phối màu táp-lô. Hyundai Elantra 2021 có tính năng sưởi/thông gió hàng ghế trước, ghế lái chỉnh điện 8 hướng đi kèm đệm lưng. Màn hình giải trí của Elantra 2021 có kích cỡ 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ sử dụng màn hình LCD 10,25 inch. Xe được trang bị những tiện nghi như sưởi vô-lăng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động. Tại Malaysia, Hyundai Elantra 2021 chỉ có lựa chọn động cơ Smartstream 1.6L, công suất 121 mã lực, mô-men xoắn 154 Nm, đi kèm hộp số CVT với 8 cấp số giả lập do Hyundai phát triển. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 10,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 196 km/h. So với model Elantra 2019 hiện được phân phối ở Việt Nam, động cơ này cho mức hiệu năng thấp hơn. Hyundai Elantra 2021 dành cho thị trường Malaysia cũng được trang bị gói an toàn SmartSense, với các tính năng như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn và cảnh báo người lái mất tập trung. Mức giá Hyundai Elantra 2021 dự đoán khoảng 1XX.888 RM (từ 572 triệu đồng đến 1,138 tỷ đồng). Video: Chi tiết Hyundai Elantra 2021, đối thủ của Mazda3 mới.

Hyundai Elantra 2021 mới thế hệ thứ 7 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, tương tự mẫu sedan hạng D Hyundai Sonata mới. Tuy nhiên, khác với những nét bo cong trên Sonata, Elantra 2021 lại chứa nhiều đường tạo khối góc cạnh ở ngoại thất. Ngoại thất góc cạnh của Hyundai Elantra thế hệ mới được thể hiện rõ ở nhiều chi tiết tạo hình tam giác trên đèn pha, khe gió trước, cản trước, thân xe, gương chiếu hậu, đèn hậu hay cánh gió sau. Với thiết kế có phần cực đoan này, Elantra 2021 được đánh giá sẽ khó tiếp cận đa dạng đối tượng người dùng. Hyundai Elantra 2021 có chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.675 x 1.825 x 1.430 (mm). So với thế hệ trước, Elantra mới dài hơn 55 mm, rộng hơn 25 mm và thấp hơn 20 mm. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở của xe cũng được tăng thêm 20 mm, đạt 2.720 mm. Một số trang bị ngoại thất đáng chú ý gồm có đèn pha bi-LED tự động, đèn hậu LED và bộ mâm 17 inch. Thiết kế nội thất của Hyundai Elantra 2021 đi theo hướng hiện đại, với màn hình giải trí đặt nổi, bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số. Vị trí phía sau vô-lăng được chia tách rõ ràng bằng tay nắm ở khu vực cần số và cách phối màu táp-lô. Hyundai Elantra 2021 có tính năng sưởi/thông gió hàng ghế trước, ghế lái chỉnh điện 8 hướng đi kèm đệm lưng. Màn hình giải trí của Elantra 2021 có kích cỡ 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ sử dụng màn hình LCD 10,25 inch. Xe được trang bị những tiện nghi như sưởi vô-lăng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động. Tại Malaysia, Hyundai Elantra 2021 chỉ có lựa chọn động cơ Smartstream 1.6L, công suất 121 mã lực, mô-men xoắn 154 Nm, đi kèm hộp số CVT với 8 cấp số giả lập do Hyundai phát triển. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 10,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 196 km/h. So với model Elantra 2019 hiện được phân phối ở Việt Nam, động cơ này cho mức hiệu năng thấp hơn. Hyundai Elantra 2021 dành cho thị trường Malaysia cũng được trang bị gói an toàn SmartSense, với các tính năng như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn và cảnh báo người lái mất tập trung. Mức giá Hyundai Elantra 2021 dự đoán khoảng 1XX.888 RM (từ 572 triệu đồng đến 1,138 tỷ đồng). Video: Chi tiết Hyundai Elantra 2021, đối thủ của Mazda3 mới.