Hyundai Elantra 2021 từ 579 triệu đồng tại Malaysia, có về VN?

Thế hệ thứ 7 của Hyundai Elantra 2021 mới sẽ được ra mắt tại Malaysia vào cuối năm nay, mức giá được dự đoán khoảng hơn 25.000 USD (tương đương 579 triệu đồng). Hiện tại, khách hàng đã có thể đặt cọc mẫu sedan hạng C này với số tiền 777 RM (191 USD). Kích thước dài x rộng x cao của Hyundai Elantra thế hệ mới lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.430 mm, trục cơ sở 2.720 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 55 mm, rộng hơn 25 mm, thấp hơn 20 mm và trục cơ sở dài hơn 20 mm. Elantra 2021 được lột xác hoàn toàn với ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, tương tự đàn anh Sonata. So với đời cũ, Elantra 2021 trông điệu đà và thể thao hơn. Về trang bị, Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 có đèn pha LED projector, đèn hậu LED, bộ mâm 17 inch đi kèm với lốp 225/45. Bên trong, nội thất nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số Supervision TFT 10,25 inch, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Xe còn được trang bị sạc không dây. Điểm cộng lớn nhất trên Elantra thế hệ thứ 7 là hệ thống hỗ trợ lái và an toàn SmartSense, bao gồm cảnh báo va chạm trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn đường. Ngoài ra, xe còn có tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, chức năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng, cảnh báo mất tập trung và giám sát áp suất lốp. Tại Malaysia, mẫu xe sedan sedan Hyundai Elantra 2021 sẽ được trang bị duy nhất động cơ Smartstream 4 xy-lanh 1.6L với 4 chế độ lái là Eco, Smart, Sport và Comfort. Khối động cơ này sản sinh công suất cực đại 121,3 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 154 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp thông minh IVT giả lập 8 cấp. Video: Chi tiết Hyundai Elantra 2021 bản nâng cấp mới.

