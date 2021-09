Hyundai Custo 2022 từ 594 triệu đồng, rẻ hơn "đối thủ" Kia Carnival

Vào hồi cuối tháng 8 vừa qua, giá bán dự kiến của Hyundai Custo 2022 mới đã được hé lộ tại thị trường Trung Quốc, dao động từ 175.800 - 218.800 Nhân dân tệ (khoảng 619 - 770 triệu đồng). Đến nay, giá bán chính thức của mẫu xe này mới được tung ra. Ở thị trường Trung Quốc, mẫu MPV 7 chỗ mới của hãng Hyundai được chia thành 5 bản trang bị với giá từ 169.800 - 218.800 Nhân dân tệ (594 - 770 triệu đồng). Như vậy, so với giá dự kiến ban đầu, giá xe Hyundai Custo 2022 bản tiêu chuẩn đã rẻ hơn khá nhiều. Đồng thời, mẫu xe này còn rẻ hơn nhiều so với đối thủ "đồng hương" Kia Carnival 2022 vốn có giá 288.900 - 339.900 Nhân dân tệ (1,01 - 1,18 tỷ đồng) tại Trung Quốc Trên thực tế, nếu so với Kia Carnival, Hyundai Custo 2022 có kích thước nhỏ hơn một chút. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Hyundai Tucson, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.950 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.734 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. Bên ngoài, mẫu xe MPV Hyundai Custo 2022 cũng có một số chi tiết thiết kế khá giống với Tucson thế hệ mới như lưới tản nhiệt không viền, nối liền với đèn pha. Ngay cả dải đèn LED định vị ban ngày “Parametric Hidden Lights” nằm chìm vào bên trong lưới tản nhiệt cũng giống với Hyundai Tucson mới. Ngoài ra, Hyundai Custo 2022 còn có những chi tiết đáng chú ý khác như viền mạ crôm trên cản trước, tấm ốp gầm giả màu bạc, gầm khá cao như xe SUV, cửa trượt đặc trưng của phân khúc MPV, có thể mở rộng 715 mm, vành hợp kim 5 chấu kép phối 2 màu thể thao, viền mạ crôm dày dặn ở cột D, đèn hậu hình chữ "C" nối liền với nhau bằng dải đèn LED và cửa cốp chỉnh điện. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hyundai Custo 2022 cũng được thiết kế khá giống với Tucson thế hệ mới, được thể hiện qua vô lăng đáy phẳng và nút bấm chuyển số của xe. Ngoài ra, xe còn có màn hình cảm ứng 10,4 inch nằm dọc, nối liền với cụm điều khiển trung tâm, và đi kèm một số phím tắt bên dưới. Khi mua Hyundai Custo 2022, khách hàng Trung Quốc sẽ được hưởng một số tiện nghi nội thất như bảng đồng hồ kỹ thuật số, cửa sổ trời toàn cảnh 2 mảnh, sạc điện thoại thông minh không dây, ghế sưởi/làm mát, rèm cửa sổ và khoang hành lý có thể tích 262 lít, đủ để chứa 6 chiếc va ly 20 lít. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu MPV 6 chỗ hoặc 7 chỗ này có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 236 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Hai động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Hiện chưa rõ ngoài Trung Quốc, Hyundai Custo 2022 có được bày bán ở những thị trường khác hay không. Video: Hyundai Custo MPV đối thủ xứng tầm của Kia Sedona.

