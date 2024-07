Hyundai Custin đang giảm giá 75 triệu đồng, đã đủ hấp dẫn khách Việt?

Được biết, một đại lý ở phía Bắc đang chào bán Hyundai Custin 1.5T-GDi đặc biệt VIN 2023 giảm giá chỉ còn 840 triệu đồng. Hiện mức giá này chỉ cao hơn 30 triệu đồng so với giá xe Toyota Innova Cross bản xăng (giá niêm yết 810 triệu) đồng. Trong khi đó, giá xe Hyundai Custin tại Việt Nam niêm yết chính hãng cụ thể như sau: Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn giá 820 triệu đồng; Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt giá 915 triệu đồng; Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp giá 974 triệu đồng. Như vậy, so với giá niêm yết chính hãng, Hyundai Custin 1.5T-GDi 2023 giảm giá tại đại lý tới hơn 75 triệu đồng. Nguồn tin tại đại lý cho thấy lượng hàng tồn kho tại đại lý hiện không nhiều. Tuy vậy sau khi công khai thông tin trên mạng xã hội, nhiều người đánh giá 840 triệu để sở hữu mẫu xe này là hợp lý, cũng không ít người cho rằng xe sản xuất năm 2023 nên giảm sâu hơn và đại lý nên để giá 800 triệu. Nếu 840 triệu bao gồm cả chi phí lăn bánh thì nhiều người sẵn sàng xuống tiền. Hyundai Custin là mẫu MPV được Hyundai phát triển dành riêng cho khách hàng sống tại khu vực Đông Nam Á. Cái tên Custin là sự kết hợp giữa 2 từ "Custom" và "Interior", nhằm nhấn mạnh đến công năng của chiếc xe phù hợp với đối tượng khách hàng mua xe phục vụ gia đình, đặc biệt là những gia đình sống trong nội đô. Xe có kích thước tổng thể 4.950 x 1.850 x 1.725 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 3.055 mm. Thông số này lớn hơn Toyota Innova. Mặc dù là xe MPV nhưng Hyundai Custin bộc lộ rõ điểm mạnh là thiết kế đậm tính khí động học với hệ số cản gió 0,31 Cd. Custin mang nét đặc trưng của một chiếc MPV lai SUV với những đường cong mềm mại, khác hẳn với ngoại hình vuông vức giống Kia Carnival. Khoang nội thất được bố trí mang lại cảm giác sang trọng, khách hàng như ngồi trong chiếc phi thuyền không gian với đầy đủ tiện nghi. Trang bị sẵn có trên xe gồm màn hình dọc 10,4 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto,... Vô lăng xe tích hợp lẫy số đi kèm màn hình LCD hiển thị thông tin phía sau, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động, đèn viền nội thất, đề nổ từ xa và 2 cửa sổ trời. Hàng ghế thứ được chế tạo 2 ghế độc lập kiểu hạng thương gia, hỗ trợ sạc không dây, bàn làm việc, để đồ. Xe không có ghế lái ghi nhớ vị trí, tính năng làm mát và sưởi hàng ghế trước. Khách hàng có 2 lựa chọn về động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước FWD bao gồm: Động cơ 2.0L Turbo GDi (mã hiệu G4NN), sản sinh công suất cực đại 236 mã lực tại 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 353 Nm tại 1.500- 4.000 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, cho khả năng tăng tốc 0 ~ 100 km/h trong 8,2 giây. Động cơ 1.5L Turbo-GDi Gamma II (mã hiệu G4FS), sản sinh công suất cực đại 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút, momen xoắn cực đại 253Nm tại 1.500-4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và có thể tăng tốc 0 ~ 100km/h trong 9,9 giây. Tính năng an toàn là nhược điểm của Hyundai Custin khi thiếu nhiều trang bị so với các đối thủ như phòng tránh va chạm điểm mù BCA, phòng tránh va chạm khi lùi, cảnh báo người ngồi hàng sau, giữ làn, phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo người lái mất tập trung, đèn pha tự động thích ứng,... Tính năng an toàn cơ bản trên xe Custin gồm hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, chống trượt, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ, ga tự động thích ứng, cảnh báo mất tập trung, đèn pha tự động,... Video: Đánh giá nhanh Hyundai Custin tại Việt Nam.

