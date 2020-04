Hyundai Creta máy dầu đời 2015 hơn 600 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe Hyundai Creta 2015 của thương hiệu Hàn Quốc gần như đầu tiên khai phá phân khúc Crossover cỡ nhỏ tại Việt Nam, chỉ sau Ford EcoSport. Tuy vậy, với giá bán cao hơn đối thủ hàng trăm triệu đồng đã nhanh chóng bị người dùng bỏ qua và lựa chọn thương hiệu xe Mỹ vừa tầm tiền hơn. Tại thời điểm 2015, giá xe Hyundai Creta máy dầu tại Việt Nam bán ra lên đến 840 triệu đồng, đắt hơn đáng kể so với Hyundai Kona hiện tại. Về ngoại hình, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.270 x 1.780 x 1.665 (mm), chiều dài cơ sở 2.590 mm. Đây được xem là chiếc xe không quá cồng kềnh khi di chuyển trong phố thị, những cũng không làm cho khách hàng cảm giác chật chội khi ngồi bên trong. Phần đầu xe Hyundai Creta tại Việt Nam đời 2015 khá “cơ bắp” với lưới tản nhiệt hình lục giác, cản trước lớn kết hợp với dải LED chạy ban ngày cùng nhiều nét thừa hưởng phong cách của đàn anh SantaFe. Dù vậy, Hyundai Creta vẫn mang trên mình những đường nét thiết kế đặc trưng riêng biệt như đèn sương mù dựng dọc mới mẻ, cụm đèn hậu được vuốt gọn tạo điểm nhấn. Một số điểm đáng chú ý khác ở ngoại thất của Hyundai Creta gồm đèn pha Projector, đèn mở rộng góc chiếu tự động khi xe vào cua, đèn phanh trên cao dạng LED, tay nắm cửa mạ crôm, gương chiếu hậu tích hợp xi nhan điều chỉnh điện hỗ trợ sấy và la-zăng hợp kim 17 inch. Bước vào khoang cabin, mẫu xe crossover Hyundai Creta gây chú ý với người dùng nhờ hệ thống ghế ngồi bọc da, màn hình cảm ứng 5 inch nằm ở vị trí trung tâm bảng táp lô, tích hợp camera lùi và hệ thống giải trí hỗ trợ CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth với 6 loa. Creta trang bị nút bấm khởi động Start/Stop Engine cùng chìa khóa thông minh. Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng, vô-lăng có thể điều chỉnh góc cao, thấp 4 hướng. Hệ thống điều hòa tự động kết hợp cùng cửa gió cho hàng ghế sau. Vô lăng xe tích hợp các nút điều khiển thông số cài đặt, chuyển nhạc, nhận cuộc gọi đảm bảo tính tiện lợi và an toàn khi vận hành. Bản máy dầu trên Hyundai Creta là loại U2 phun nhiên liệu trực tiếp CRDi, kết hợp Turbo điều khiển cánh biến thiên VGT, dung tích 1.6L, công suất tối đa 128 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô men xoắn 260 Nm tại 1.900 – 2.750 vòng/phút. Theo công bố của nhà sản xuất, Hyundai Creta máy dầu tiêu thụ trung bình 5,88 lít/100 km. Bên cạnh đó, người lái và hành khách có thể yên tâm khi ngồi trên Hyundai Creta bởi xe sở hữu nhiều hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC và 6 túi khí. Hiện tại, giá xe Hyundai Creta cũ đã qua sử dụng có số lượng khá ít ỏi trên thị trường, phiên bản máy dầu của dòng xe này hiện có giá khoảng 600 triệu đồng khi rao bán lại. Các phiên bản đời cao hơn chủ yếu là bản máy xăng, các phiên bản mới nhất hiện nay không được phân phối chính hãng tại việt Nam. Video: Chi tiết xe crossover Hyundai Creta tại Việt Nam.

