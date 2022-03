Hyundai Creta 2022 tại Thái Lan, rẻ và nhiều trang bị hơn Việt Nam

Cụ thể, giá xe Hyundai Creta 2022 tại Thái Lan như sau: bản 1.5 SE là 949.000 baht (khoảng 649 triệu đồng); bản 1.5 SEL: 999.000 baht (tương đương 683 triệu đồng). Mức giá Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam cho bản 1.5L Tiêu chuẩn là 620 triệu đồng; 1.5L Đặc biệt là 670 triệu đồng và 1.5L Cao cấp là 730 triệu đồng.

So với thị trường Việt, Hyundai Creta 2022 tại Thái Lan phiên bản cao cấp có giá bán 683 triệu đồng rẻ hơn so với Creta 2022 1.5L Cao cấp tại Việt Nam có giá 730 triệu đồng. Tương tự như thị trường Việt Nam, Hyundai Creta 2022 tại Thái Lan cũng được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Hyundai Creta 2022 tại Thái Lan sử dụng động cơ xăng 4cyl dung tích 1.5L Smart Stream, cho công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT, dẫn động cầu trước (FWD). Hyundai Creta 2022 mới tại Thái Lan sở hữu ngoại thất tương tự như thị trường Việt, xe cũng có ngoại thất mang 2 tone màu cá tính. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 5 chấu 17 inch hai tông màu thể thao, kết hợp cùng vòm bánh xe cơ bắp, cánh gió gắn trên nóc xe và ăng-ten vây cá mập.Hyundai Creta hoàn toàn mới nổi bật với các trang bị: đèn chiếu sáng full LED, đèn phanh trên cao dạng LED, tay nắm cửa mạ Crom, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan điều chỉnh điện hỗ trợ sấy. Về kích thước, Hyundai Creta 2022 sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.315 x 1.790 x 1.666mm, đi cùng khoảng sáng gầm xe 200mm. Hyundai Creta 2022 tại Thái Lan có 2 màu nội thất gồm Đen và Nâu, khác biệt với thị trường Việt, chỉ có duy nhất nội thất màu Đen. Hơn nữa, Creta 2022 tại Thái Lan còn được trang bị sạc điện thoại không dây, đèn LED trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh – đóng mở bằn Các trang bị khác tương đương với thị trường Việt bao gồm ghế ngồi bọc da, màn hình đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 10.25 inch điều khiển đa chức năng nằm ở vị trí trung tâm, tích hợp camera lùi. Hệ thống giải trí của xe hỗ trợ đầy đủ Mp3/USB/Aux/Bluetooth, Android Auto, Apple Carplay với 8 loa Bose cùng amply rời. Hyundai Creta 2022 tại Thái Lan cũng được trang bị gói an toàn chủ động HyundaiSmartSense. Tuy nhiên xe có thêm một số trang bị khác trong gói này, mà thị trường Việt không có bao gồm: Đèn pha điều chỉnh chùm tia cao tự động High Beam Assist (HBA); Hệ thống cảnh báo mệt mỏi Driver Attention Alert (DAW); Hỗ trợ giới hạn tốc độ bằng tay (MSLA); Hệ thống khóa an toàn thông minh (SEA); Hệ thống cảnh báo kiểm tra hành khách phía sau (ROA). Mặc dù Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam ít trang bị hơn Creta 2022 ở thị trường Thái Lan, nhưng Creta 2022 đang là mẫu xe được trang bị nhiều options nhất trong phân khúc tại thị trường Việt, trong đó đáng chú ý nhất là gói trang bị an toàn và hỗ trợ lái – gói trang bị không tìm thấy trên các mẫu xe đối thủ như Kia Seltos, Ford EcoSport hay MG ZS. Video: Đánh giá Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam.

