Hyundai Aura 2020 chỉ từ 189 triệu đồng tại Ấn Độ

Vào hồi cuối tháng 12 năm ngoái, hãng Hyundai đã chính thức vén màn Aura 2020 - phiên bản sedan của Grand i10 thế hệ mới - tại thị trường Ấn Độ. Sau 1 tháng, mẫu sedan Hyundai Aura 2020 mới dành cho đô thị này cuối cùng cũng đã được bày bán ở thị trường Ấn Độ. Như đã đưa tin từ trước đó, Hyundai Aura hoàn toàn mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness mới nhất của thương hiệu xe hơi Hàn Quốc. Xe sở hữu chiều dài 3.995 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.520 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. Kích thước này mang đến thể tích cốp sau 402 lít cho Hyundai Aura mới. Phần đầu xe của mẫu sedan cỡ A này về cơ bản là giống hệt Hyundai Grand i10 2019. Sự khác biệt lớn nhất so với Grand i10 2019 của Hyundai Aura 2020 bắt đầu từ cột C. Đằng sau là cánh gió nhỏ tích hợp gọn gàng vào nắp cốp, cụm đèn hậu nhỏ nhắn, góc cạnh và khu vực lắp biển số trên cản sau. Các trang bị ngoại thất đáng chú ý của mẫu sedan đô thị này bao gồm đèn pha và đèn sương mù projector, dải đèn LED định vị ban ngày boomerang, đèn hậu LED. Bộ vành hợp kim 15 inch có thiết kế dạng 4 chấu kép cách điệu, khác so với "người anh em" Hyundai Grand i10 2019. Bên trong mẫu sedan dài chưa đến 4m này là không gian nội thất gần như giống hệt Grand i10, về cả thiết kế lẫn trang bị. Xe được trang bị bố cục mặt táp-lô tương tự Hyundai Grand i10 với màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, màn hình trung tâm của Hyundai Aura 2020 còn hợp nhất với bảng đồng hồ thành một khối theo phong cách xe sang. Bên trong bảng đồng hồ này là đồng hồ công-tơ-mét kỹ thuật số kích thước 5,3 inch và màn hình đa thông tin kết nối Bluetooth với ứng dụng iBlue Audio trên điện thoại thông minh và hệ thống âm thanh cao cấp Arkamys. Nằm bên dưới nắp capô của Hyundai Grand i10 phiên bản sedan tại thị trường Ấn Độ là 3 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1,2 lít với công suất tối đa 83 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel tăng áp, dung tích 1,2 lít với công suất tối đa 75 mã lực. Cuối cùng là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực. 3 động cơ này kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp. Đặc biệt, động cơ Kappa 1,2 lít của mẫu sedan này có thể chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG. Khi dùng loại nhiên liệu này, động cơ chỉ tạo ra công suất tối đa 69 mã lực và mô-men xoắn cực đại 95 Nm. Bên cạnh đó, phiên bản chạy bằng CNG của động cơ Kappa 1,2 lít sẽ chỉ đồng hành cùng hộp số sàn 5 cấp. Các trang bị an toàn, bao gồm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, cảnh báo thắt dây an toàn cho 2 ghế trước, camera lùi và cảnh báo tốc độ cao. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Hyundai Aura 2020 bán ra tổng cộng 12 bản trang bị khác nhau với mức dao động từ 580.000 - 824.000 Rupee (khoảng 189 - 301 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Aura 2020 tại Ấn Độ.

