Hyundai Accent đạt doanh số gần 2.400 xe trong tháng 1/2022

Theo kết quả bán hàng được TC Motor công bố, trong tháng 1 vừa qua có tổng cộng 7.428 xe ôtô Hyundai bán ra tại Việt Nam, giảm tới 24,2% so với tháng 12/2021 nhưng lại tăng tới 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hyundai Accent thế hệ mới tiếp tục là sản phẩm bán chạy nhất với doanh số đạt 2.398 xe, chỉ giảm rất nhẹ khoảng 5% so với tháng trước đó và đạt mức tăng trưởng 33,3% so với cùng kỳ năm 2021. Với kết quả như vậy, Hyundai Accent rất cố thể sẽ là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam.

Kết quả bán hàng xe ôtô Hyundai tháng 1/2022 (Đơn vị: xe).

Tiếp đến, ở tháng vừa qua mẫu xe bán chạy của TC Motor thứ 2 chính là Hyundai Tucson. Với việc ra mắt thế hệ mới vào cuối tháng 12/2021, mẫu crossover cỡ C này đã thành công thu hút được sự quan tâm của người dùng, đạt được kết quả vô cùng khả quan với 1.256 xe được bán ra, tăng 12,4% so với tháng trước đó và đạt mức bứt phá tới 201,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mẫu xe còn lại trong danh mục sản phẩm của TC Motor đều ghi nhận sức giảm do thông thường, tháng đầu năm mới là dịp thấp điểm của thị trường ôtô Việt Nam bởi phần lớn khách hàng đã sắm xe vào tháng 12 trước đó để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Tất nhiên do đang trong giai đoạn các dòng xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được Chính phủ ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ nên sức tiêu thụ của thị trường ở tháng 1 vừa qua tuy có giảm nhiệt nhưng không giảm quá sâu như những năm khác.

Ngoài ra, đáng chú ý rằng Hyundai SantaFe ghi nhận kết quả giảm mạnh trong tháng 1/2022 không phải do mẫu SUV cỡ trung này kém thu hút mà ngược lại, mẫu xe này “cháy hàng” đến mức gặp hiện tượng “bia kèm lạc” tới 100 triệu đồng.

Nếu nguồn cung đầy đủ hơn, rất có thể doanh số bán hàng của Hyundai SantaFe trong tháng 1/2022 đã nhiều hơn.

Cụ thể, ở tháng 1 vừa qua những mẫu SantaFe với số VIN 2022 (năm sản xuất) đã chính thức được phân phối. Trong đó phiên bản xăng cao cấp và dầu cao cấp tuy được điều chỉnh giá tăng thêm 20 triệu đồng nhưng lại rất được khách Việt săn đón do được TC Motor trang bị thêm tính năng ga tự động thông minh thích ứng (Smart Cruise Control). Thậm chí ở thời điểm hiện tại, 2 phiên bản này của Hyundai SantaFe vẫn đang bị bán kênh giá từ 20 – 50 triệu đồng tùy đại lý.