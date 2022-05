Hummer "khủng long" độ bodykit dát vàng, đính kim cương cực độc

Những chiếc ôtô độ bodykit thân rộng dường như là một nét đặc trưng riêng của văn hóa xe Nhật Bản. Do đó, đến cả Hummer đậm chất Mỹ cũng được "lên đời" bodykit thân rộng ở Nhật Bản. Mới đây, một triển lãm xe hơi tùy chỉnh của Mỹ diễn ra ở Nhật đã gây ấn tượng với những chiếc Hummer hàng hiếm độc lạ. Hầu hết chúng đều mang trên mình bodykit thân rộng, trang trí đèn LED ở ngoại thất và có hệ thống ống xả tùy chỉnh. Không có nhiều thông tin về sự kiện này, nhưng khả năng cao nó được tổ chức bởi câu lạc bộ Hummer “H2 All Japan”, vì nhiều chiếc xe tham gia có dán nhãn “H2 All Japan” trên cửa sổ. Có rất nhiều chiếc Hummer thú vị nhưng nổi bật nhất có lẽ là chiếc Hummer H2 bọc vàng, đi kèm lưới tản nhiệt đính kim cương và đèn pha LED màu tím. Ngoài ra, triển lãm còn có nhiều chiếc Corvette và Mustang, một chiếc Cadillac màu hồng và một chiếc xe Ford Crown Victoria Border Patrol được dán đề-can độc đáo. Video: Ngắm chiếc Hummer độ bodykit dát vàng, đính kim cương.

