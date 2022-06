Hot: Kia Quoris tại Việt Nam đã tìm được chủ nhân sau 5 năm “nằm kho”

Kia Quoris, hay còn được biết đến với tên gọi K9 hay K900 tùy thị trường, được giới thiệu lần đầu tại triển lãm ô tô Los Angeles 2013. Quoris là mẫu xe đắt nhất, sang trọng nhất của KIA. Được THACO đưa về Việt Nam từ hồi năm 2016 nhưng với giá bán khá cao lên đến 2,708 tỷ VNĐ nên mẫu xe này khó tìm được khách mua. Trên thực tế, rất ít khách hàng tại Việt Nam chấp nhận “xuống tiền” với mức giá trên cho mẫu xe sedan mang thương hiệu phổ thông KIA. Mặc dù giá bán của Kia Quoris hấp dẫn hơn nhiều so với các mẫu sedan hạng sang cỡ lớn đến từ Đức. Do đó, thông tin một đại lý vừa bán được một chiếc Kia Quoris xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Được biết, giá sau khi lăn bánh và trừ hết khuyến mại của chiếc xe này rơi vào khoảng 2,3 tỷ VNĐ. Kia Quoris có kích thước chiều dài 5.090 mm, rộng 1.900 mm và cao 1.490 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt 3.045 mm. Những thông số này tiệm cận hoặc ngang bằng với những mẫu sedan hạng sang cỡ lớn tiêu biểu như Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series hay Audi A8. Tuy nhiên, Kia công bố Quoris “chỉ” cạnh tranh trực tiếp với BMW 5 Series và Mercedes-Benz E-Class. Nếu vậy, Kia Quoris to lớn và rộng rãi hơn hẳn 5 Series và E-Class, trong khi giá bán chỉ ngang tầm với hai dòng xe này. Ở bên trong cabin, Kia Quoris rộng hơn rất nhiều so với E-Class hay 5 Series, nhất là khoảng không gian dành cho hàng ghế sau, nhưng nhiều chi tiết vẫn chưa được chăm chút đúng mực. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu được bọc da và ốp nhựa đen có thiết kế hao hao vô lăng của những chiếc Mercedes-Benz đời W221. Phím điều hướng và vòng xoay cao su ở vị trí ngón tay cái ở bên phải vô lăng cũng không mang lại cảm giác tôi đang cầm lái một chiếc xe sang. Những nút bấm, những chi tiết nhựa không được trau truốt và sắc sảo như trên các mẫu xe châu Âu và đáng tiếc là bảng táp lô không được ốp gỗ, thay vào đó là một miếng nhựa đen giống như nhiều mẫu xe cấp thấp khác của Kia. Khoang sau có không gian cho người ngồi rộng mênh mông chẳng kém một chiếc S-Class với bệ tỳ tay trung tâm có tích hợp bảng điều khiển hệ thống màn hình sau, điều hòa, làm mát và sưởi ghế. Thêm vào đó, người ngồi phía sau có thể ấn nút để ghế sau ngả hết cỡ, ghế hành khách phía trước có thể trượt và gập lên để tạo không gian tối đa cho ghế sau bên phải. Kia cung cấp cho Quoris các trang bị tiện nghi cơ bản thường thấy trong phân khúc, bao gồm: màn hình TFT LCD 12.3 inch), hai màn hình 9.2 inch phục vụ nhu cầu giải trí của người ngồi hàng ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu theo góc đánh lái, gạt mưa tự động, và hệ thống âm thanh Lexicon 17 loa, 17 kênh. Về truyền động, Quoris sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.8 lít có công suất tối đa 286 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 365 Nm tại 4.500 vòng phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau, thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe đi kèm 4 chế độ vận hành gồm: Sport, Normal, Comfort và Tuyết (Snow). Sử dụng hệ thống treo khí nén.

