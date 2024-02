Honri Boma "nhái" Toyota Alphard chỉ từ 137 triệu sắp bán tại Việt Nam

Honri Boma chạy điện là mẫu xe của Trung Quốc đã từng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam vào hồi tháng 12/2022. Đến nay, mẫu xe này tiếp tục xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp số 430 tập B - quyển 2 tháng 1/2024. Hiện chưa rõ thời điểm Honri Boma 2024 mới được bán ra ở thị trường Việt Nam. Nếu được phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ là đối thủ của Wuling Hongguang Mini EV và VinFast VF3 sắp ra mắt. Boma hiện đang được bán ở thị trường Trung Quốc dưới thương hiệu Weiao thuộc hãng xe Honri có trụ sở tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ở thị trường nội địa, mẫu xe này có 3 phiên bản. Phần đầu xe thu hút sự chú ý nhờ thiết kế ngoại thất như Toyota Alphard thu nhỏ. Việc hãng Honri học hỏi thiết kế của Toyota Alphard thế hệ cũ được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe của Boma. Tại đây, mẫu ô tô Trung Quốc này sở hữu lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng và trang trí bằng các nẹp mạ crôm. Lưới tản nhiệt đóng kín này kéo dài từ nắp ca-pô đến hết cản trước giống mẫu MPV cao cấp nhà Toyota. Trong khi đó, khu vực sườn xe và phía sau của Weiao Boma không hẳn là giống Toyota Alphard. Xe được trang bị đường dập gân sắc sảo kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu, 4 cửa bên sườn, các cột sơn màu đen tạo hiệu ứng nóc trôi nổi, đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và đèn phản quang nằm dọc ở hai góc cản sau. So với Toyota Alphard, Weiao Boma đương nhiên sở hữu kích thước nhỏ hơn rất nhiều, bao gồm chiều dài 3.517 mm, chiều rộng 1.495 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.495 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước ngang ngửa các mẫu xe hạng A đang bán ở Việt Nam như Kia Morning hay Hyundai Grand i10 và lớn hơn đáng kể so với Wuling Hongguang Mini EV. Bên trong Weiao Boma là không gian nội thất chỉ có 4 chỗ ngồi. Nội thất của xe được thiết kế theo hướng tối giản với vô lăng 2 chấu tích hợp một số phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, dãy nút bấm cơ học để chỉnh điều hòa, núm xoay chuyển số, phanh tay chỉnh cơ nằm giữa 2 ghế trước và 16 ngăn chứa đồ. Trang bị tiện nghi và an toàn của mẫu ô tô điện giá rẻ này đương nhiên khá nghèo nàn. Xe chỉ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, tự động khóa cửa khi va chạm, phân bổ lực phanh điện tử và cảnh báo áp suất lốp. Tại thị trường Trung Quốc, Weiao Boma được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 30 kW (khoảng 41 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 84 Nm. Xe có 2 loại pin lithium Ternary với dung lượng 11,9 kWh và 18,5 kWh, mang đến quãng đường di chuyển lần lượt 130 km và 200 km. Mức giá xe Honri Boma 2024 bán dao động từ 39.900 - 51.900 Nhân dân tệ (khoảng 137 - 179 triệu đồng). Với giá bán này, Weiao Boma hiện là một trong những mẫu ôtô điện rẻ nhất tại thị trường Trung Quốc. Video: Chi tiết Honri Boma chạy điện nhái Toyota Alphard như xịn.

