Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 giá bán rẻ hơn, chỉ từ 666 triệu đồng

Vào tháng 8 năm ngoái, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần có 1 phiên bản thể thao, cá tính hơn cho mẫu xe điện Hồng Kỳ E-QM5, hãng xe hàng đầu của Trung Quốc đã nhanh chóng trình làng phiên bản Plus với nhiều tính năng hấp dẫn, trong đó, nâng cao phạm vi di chuyển của xe lên 605 km sau khi sạc đầy pin, thay vì chỉ có 431 km như bản tiêu chuẩn. Đến nay, Hồng Kỳ đã nhanh chóng tung ra thêm 1 phiên bản nữa của dòng xe E-QM5 Plus với bản 2023, cũng chỉ tập trung vào quãng đường xe di chuyển được sau 1 lần sạc đầy. Lần này, hãng xe Trung Quốc chọn con số 560 km, nằm trên 431 km của bản tiêu chuẩn và dưới 605 km của bản Plus ra mắt năm ngoái, nước cờ này là cần thiết, vì nó sẽ giúp cho nhiều khách hàng có thêm sự lựa chọn ở bản Plus. Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 mới với phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện là 560 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc sẽ có giá bán khởi điểm từ 199.800 nhân dân tệ, tương đương 666 triệu đồng, mức giá khá hấp dẫn để khách chọn mua xe. Trước đó, Hồng Kỳ E-QM5 2023 có giá 122.800 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng) cho bản đổi pin và 165.800 nhân dân tệ (580 triệu đồng) cho bản sạc pin. Trong khi đó, phiên bản Plus có giá 207.800 Nhân dân tệ (727 triệu đồng). Về ngoại hình, kiểu dáng của Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 không có gì thay đổi so với bản ra mắt vào năm ngoái, mặt trước có lưới tản nhiệt khép kín phổ biến của các loại xe điện thuần túy. Dải đèn LED chiếu sáng ban ngày thiết kế theo đường cong nghệ thuật, ăn nhập với hốc hút gió, đèn pha tách đôi nằm 2 bên lưới tản nhiệt trước với hình dáng độc đáo. Phần đuôi xe sử dụng nhiều đường kẻ ngang, giúp tăng thêm chiều rộng hình ảnh của đuôi xe. Ngoài ra, thiết kế của đèn hậu rất độc đáo và đầy cá tính, hình chữ L kép có độ nhận diện mạnh mẽ, làm tăng nét điệu đà cho dáng đuôi xe. Nội thất áp dụng phong cách thiết kế tối giản thời thượng. Trên xe lược bỏ khá nhiều nút bấm vật lý mà đưa lên màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi, có kích thước 10 inch, tích hợp các chức năng tương đối đầy đủ, bao gồm nhận dạng giọng nói và camera lùi. Về sức mạnh, mẫu xe sedan Hongqi E-QM5 Plus 2023 ra mắt lần này dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 140 kW (khoảng 188 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Đáng nói, trong lần ra mắt này, phiên bản du lịch cơ bản Hongqi E-QM5 đã điều chỉnh một số cấu hình như trang bị túi khí trước/sau, hủy bỏ tính năng nhắc nhở chưa thắt dây an toàn, và ghế phụ không còn chức năng chỉnh điện. Video: Xem chi tiết Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 tại Trung Quốc.

Vào tháng 8 năm ngoái, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần có 1 phiên bản thể thao, cá tính hơn cho mẫu xe điện Hồng Kỳ E-QM5, hãng xe hàng đầu của Trung Quốc đã nhanh chóng trình làng phiên bản Plus với nhiều tính năng hấp dẫn, trong đó, nâng cao phạm vi di chuyển của xe lên 605 km sau khi sạc đầy pin, thay vì chỉ có 431 km như bản tiêu chuẩn. Đến nay, Hồng Kỳ đã nhanh chóng tung ra thêm 1 phiên bản nữa của dòng xe E-QM5 Plus với bản 2023, cũng chỉ tập trung vào quãng đường xe di chuyển được sau 1 lần sạc đầy. Lần này, hãng xe Trung Quốc chọn con số 560 km, nằm trên 431 km của bản tiêu chuẩn và dưới 605 km của bản Plus ra mắt năm ngoái, nước cờ này là cần thiết, vì nó sẽ giúp cho nhiều khách hàng có thêm sự lựa chọn ở bản Plus. Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 mới với phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện là 560 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc sẽ có giá bán khởi điểm từ 199.800 nhân dân tệ, tương đương 666 triệu đồng, mức giá khá hấp dẫn để khách chọn mua xe. Trước đó, Hồng Kỳ E-QM5 2023 có giá 122.800 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng) cho bản đổi pin và 165.800 nhân dân tệ (580 triệu đồng) cho bản sạc pin. Trong khi đó, phiên bản Plus có giá 207.800 Nhân dân tệ (727 triệu đồng). Về ngoại hình, kiểu dáng của Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 không có gì thay đổi so với bản ra mắt vào năm ngoái, mặt trước có lưới tản nhiệt khép kín phổ biến của các loại xe điện thuần túy. Dải đèn LED chiếu sáng ban ngày thiết kế theo đường cong nghệ thuật, ăn nhập với hốc hút gió, đèn pha tách đôi nằm 2 bên lưới tản nhiệt trước với hình dáng độc đáo. Phần đuôi xe sử dụng nhiều đường kẻ ngang, giúp tăng thêm chiều rộng hình ảnh của đuôi xe. Ngoài ra, thiết kế của đèn hậu rất độc đáo và đầy cá tính, hình chữ L kép có độ nhận diện mạnh mẽ, làm tăng nét điệu đà cho dáng đuôi xe. Nội thất áp dụng phong cách thiết kế tối giản thời thượng. Trên xe lược bỏ khá nhiều nút bấm vật lý mà đưa lên màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi, có kích thước 10 inch, tích hợp các chức năng tương đối đầy đủ, bao gồm nhận dạng giọng nói và camera lùi. Về sức mạnh, mẫu xe sedan Hongqi E-QM5 Plus 2023 ra mắt lần này dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 140 kW (khoảng 188 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Đáng nói, trong lần ra mắt này, phiên bản du lịch cơ bản Hongqi E-QM5 đã điều chỉnh một số cấu hình như trang bị túi khí trước/sau, hủy bỏ tính năng nhắc nhở chưa thắt dây an toàn, và ghế phụ không còn chức năng chỉnh điện. Video: Xem chi tiết Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 tại Trung Quốc.