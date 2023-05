Honda WR-V 2023 thêm bản số sàn giá rẻ, chỉ 425 triệu đồng

Honda WR-V là mẫu SUV hạng A ra mắt Indonesia vào hồi tháng 11 năm ngoái. Sau nửa năm ra mắt, mẫu SUV hạng A này đã được bổ sung phiên bản mới với trang bị hộp số sàn ở thị trường Indonesia. Hiện nay, xe số sàn đã không còn được ưa chuộng như trước vì kém thực dụng và linh hoạt hơn so với xe số tự động. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là xe số sàn không còn chỗ đứng trên thị trường và mẫu SUV Honda WR-V 2023 tại thị trường Indonesia là một ví dụ. Những khách hàng ưu tiên hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vẫn chọn xe số sàn. Đó có lẽ là lý do vì sao Honda WR-V 2023 được bổ sung phiên bản số sàn mới. Cụ thể, phiên bản Honda WR-V 2023 số sàn được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên. Xe sở hữu động cơ dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp mới và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, những phiên bản còn lại của mẫu SUV hạng A này dùng hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Hiện hộp số sàn chỉ được áp dụng cho bản E tiêu chuẩn của dòng xe Honda WR-V 2023 ở thị trường Indonesia. So với bản E CVT đang bán trên thị trường, Honda WR-V E MT 2023 không khác biệt về thiết kế ngoại thất hay trang bị. Do đó, Honda WR-V E MT 2023 cũng đi kèm lưới tản nhiệt màu đen, đèn pha Halogen, tấm ốp gầm giả màu bạc dưới cản trước/sau, đèn sương mù, vành hợp kim 16 inch, gương chiếu hậu tích hợp đèn LED báo rẽ và đèn hậu LED. Bên trong Honda WR-V 2023 bản số sàn xuất hiện ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu tích hợp một vài nút bấm như đàm thoại rảnh tay, bảng đồng hồ dạng analogue, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, khởi động máy từ xa, hệ thống âm thanh 4 loa, điều hòa tự động, cổng USB và ổ điện ở hàng ghế sau. Trang bị an toàn của bản số sàn cũng khá cơ bản với phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe và camera lùi đa góc. Trong khi đó, công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing và camera quan sát làn đường Honda LaneWatch chỉ dành cho bản cao cấp nhất của mẫu SUV hạng A này. Phiên bản số sàn giúp hạ giá bán khởi điểm của Honda WR-V 2023 xuống còn 269,4 triệu Rupiah (khoảng 425 triệu đồng), rẻ hơn 10 triệu Rupiah (16 triệu đồng) so với bản E CVT.Honda WR-V E MT 2023 giá rẻ sẽ có các màu sơn ngoại thất là đen, xám và trắng. Hãng Honda đã mở cọc dành cho phiên bản mới này ở Indonesia từ hôm 19/5 vừa qua. Video: Honda WR-V 2023 - đối thủ nặng ký của Toyota Raize.

