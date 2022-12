Honda WR-V 2023 - SUV hạng A từ 416 triệu đồng đang cháy hàng

Honda WR-V 2023 mới là mẫu SUV hạng A hoàn toàn mới đã ra mắt thị trường Indonesia vào hồi tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, mãi đến hôm 1/12/2022 vừa qua, mẫu SUV hạng A này mới chính thức xuất xưởng tại nhà máy ở Indonesia. Đến ngày 10/12, những chiếc xe SUV Honda WR-V 2023 đã bắt đầu được giao đến các đại lý tại đất nước vạn đảo. Theo hãng Honda, tính đến ngày 18/12/2022, đã có 2.580 người đặt mua mẫu SUV hạng A này. Trong đó, bán chạy nhất là bản tầm trung 1.5 RS, rồi đến bản cao cấp nhất 1.5 RS Honda Sensing. "51% đơn đặt hàng đều là bản RS, 45% là bản RS Honda Sensing. 4% còn lại là bản E tiêu chuẩn", ông Yusak Billy, Giám đốc mảng đổi mới kinh doanh, bán hàng và marketing của Honda Indonesia, hé lộ. Có được thành công bước đầu là nhờ thiết kế khá đẹp mắt, nội thất không quá chật hẹp và trang bị vừa đủ của Honda WR-V 2023. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của MPV 7 chỗ BR-V thế hệ thứ hai, mẫu SUV hạng A này sở hữu chiều dài 4.060 mm, chiều rộng 1.780 mm, chiều cao 1.608 mm và chiều dài cơ sở 2.485 mm. So với những đối thủ như Toyota Raize hay Kia Sonet, mẫu xe này có kích thước nhỏ hơn.Tuy nhiên, xe lại có chiều cao gầm lên đến 220 mm, vượt trội nhất trong phân khúc. Tại thị trường Indonesia, Honda WR-V 2023 có 3 phiên bản là 1.5 E, 1.5 RS và 1.5 RS Honda Sensing. Trong đó, bản E sở hữu ngoại hình như phiên bản thu nhỏ của mẫu xe MPV 7 chỗ Honda BR-V. 2 bản RS lại trông như phiên bản thu nhỏ của Honda HR-V. Ở bản E, Honda WR-V 2023 được trang bị lưới tản nhiệt màu đen với thiết kế đơn giản hơn, đèn pha Halogen, vành hợp kim 16 inch 5 chấu kém nổi bật, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa sau nằm trên cột C, đèn hậu LED hình chữ "L" và anten vây cá trên nóc. Ngoài ra, bản E còn không có dải đèn LED định vị ban ngày. Bên trong Honda WR-V E 2023 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu tích hợp ít nút bấm, bảng đồng hồ dạng analog với màn hình nhỏ ở giữa, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, 4 loa, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, khởi động máy từ xa và ổ điện ở hàng ghế sau. Trong khi đó, 2 bản RS có thêm lưới tản nhiệt với thiết kế mắt lưới đa điểm mạ crôm, tích hợp logo riêng, đèn pha LED toàn phần, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn LED báo rẽ tuần tự, vành la-zăng hợp kim 17 inch sơn 2 màu thể thao hơn và gương chiếu hậu gập tự động. Ngoài ra, bản 1.5 RS Honda Sensing còn có tính năng đèn pha tự động. Nội thất của 2 bản RS cũng có những trang bị riêng như ghế bọc da pha nỉ, vô lăng bọc da, tích hợp nhiều nút bấm hơn, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, cần số bọc da, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình kỹ thuật số và 6 loa. Đáng tiếc là dù ở bản nào, xe cũng không có phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, vô lăng gật gù và cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Bù lại, bản cao cấp nhất của mẫu SUV hạng A này sẽ có 6 túi khí, camera cập lề Honda LaneWatch và gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Nhờ đó, mẫu SUV hạng A này có những tính năng an toàn hấp dẫn hơn như phanh giảm thiểu va chạm CMBS, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu lệch làn đường RDM, đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Không có gì bất ngờ khi Honda WR-V 2023 dùng động cơ giống hệt BR-V. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Indonesia, giá xe Honda WR-V 2023 có mức bán ra dao động từ 271,9 - 309,9 triệu Rupiah (khoảng 416 - 474 triệu đồng). Vào năm sau, mẫu SUV hạng A này sẽ được xuất khẩu sang các thị trường khác nhưng chưa rõ có đến Việt Nam hay không. Video: Honda WR-V 2023 có gì đấu Toyota Raize nếu về Việt Nam?

