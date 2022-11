Honda WR-V 2023 từ 432 triệu đồng, sắp về Việt Nam "đấu" Toyota Raize

Honda WR-V 2023 mới sở hữu chiều dài 4.060 mm, chiều rộng 1.780 mm, chiều cao 1.608 mm và chiều dài cơ sở 2.485 mm. Như vậy, mẫu SUV hạng A này có chiều dài cơ sở ngắn hơn 40 mm so với Toyota Raize và ngắn hơn 15 mm so với Kia Sonet. Đúng như những hình ảnh rò rỉ từ tháng 7 năm nay, mẫu xe SUV Honda WR-V 2023 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới thay đổi theo phiên bản. Theo đó, bản tiêu chuẩn sẽ đi kèm lưới tản nhiệt màu đen đơn giản hơn. Trong khi đó, bản RS được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới đa điểm mạ crôm bắt mắt và thể thao hơn. Trong khi đó, bản RS được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới đa điểm mạ crôm bắt mắt và thể thao hơn. Trên lưới tản nhiệt của bản cao cấp còn có logo "RS" như dấu hiệu nhận biết. Trên đỉnh lưới tản nhiệt còn có thêm nẹp mạ crôm, kéo dài sang đèn pha hai bên. Xe sẽ dùng đèn pha Halogen ở bản tiêu chuẩn và đèn pha LED toàn phần, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày cũng như đèn LED báo rẽ tuần tự ở 2 bản RS. Tính năng đèn pha tự động sẽ có ở bản RS Honda Sensing cao cấp nhất. Dù ở bản nào, WR-V 2023 cũng được trang bị hốc gió trung tâm cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong, tấm ốp gầm giả màu bạc dưới cản trước và đèn sương mù nằm trong hốc hình tam giác ở hai góc đầu xe. Bên sườn, mẫu SUV hạng A nhà Honda tạo điểm nhấn bằng đường gân dập nổi, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Thêm vào đó là nẹp hốc bánh và nẹp sườn xe bằng nhựa màu đen, tăng vẻ hầm hố. Nằm bên trong hốc bánh là vành hợp kim 16 inch ở bản tiêu chuẩn và vành 17 inch phối 2 màu ở hai bản cao cấp. Gương chiếu hậu của bản tiêu chuẩn sẽ chỉ được tích hợp đèn LED báo rẽ. Nâng cấp lên 2 bản RS thì gương chiếu hậu mới có thêm tính năng gập tự động. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu nằm ngang với tạo hình chữ "L" và logo hãng ở giữa cửa cốp. Trong khi đó, khu vực lắp biển số sau được thiết kế hình lục giác giống hốc gió trung tâm trên cản trước. Ở hai góc của cản sau còn có chi tiết trang trí hình tam giác. Tương tự cản trước, cản sau cũng đi kèm tấm ốp gầm giả màu bạc bên dưới. Bên trong Honda WR-V 2023 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với thiết kế có nhiều điểm giống mẫu MPV cỡ nhỏ BR-V. Có thể thấy điều này qua thiết kế màn hình cảm ứng trung tâm, vô lăng, cần số, cụm điều khiển trung tâm và bảng đồng hồ. Ngay cả màn hình hiển thị, các nút bấm của hệ thống điều hòa và cửa gió của mẫu SUV hạng A này cũng như được bê nguyên từ Honda BR-V 2022 sang. Ở bản tiêu chuẩn, Honda WR-V 2023 chỉ được trang bị ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu tích hợp ít nút bấm, bảng đồng hồ dạng analogue và màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch. Ngoài ra, bản thấp nhất còn có tính năng khởi động nút bấm, mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy từ xa, hệ thống âm thanh 4 loa, điều hòa tự động và ổ điện ở hàng ghế sau. Ở bản RS, mẫu SUV hạng A này có thêm ghế bọc da pha nỉ, vô lăng bọc da, tích hợp nhiều nút bấm hơn, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, cần số bọc da và hệ thống điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số. Đáng tiếc là mẫu SUV hạng A này không có phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, vô lăng gật gù và cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Trang bị an toàn của Honda WR-V 2023 ở bản tiêu chuẩn khá cơ bản với phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe và camera lùi đa góc. Từ bản RS trở lên, xe có thêm hệ thống nhắc nhở còn hành khách trên ghế sau và tự động khóa cửa khi người lái rời khỏi xe. Chỉ có bản cao cấp nhất là được trang bị 6 túi khí, camera cập lề Honda LaneWatch và gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Do đó, bản cao cấp nhất sẽ có những tính năng an toàn hấp dẫn hơn như phanh giảm thiểu va chạm CMBS Hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu lệch làn đường RDM, đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Đây có thể coi là một lợi thế cạnh tranh lớn của Honda WR-V 2023 vì những đối thủ như Toyota Raize và Kia Sonet không có các tính năng an toàn chủ động ADAS. Đúng như dự đoán, nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda WR-V 2023 là động cơ giống BR-V. Cụ thể, đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. So với Toyota Raize vốn có công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, Honda WR-V 2023 mạnh hơn đáng kể. Trong khi đó, nếu so với Kia Sonet vốn sở hữu sức mạnh là 113 mã lực và 144 Nm, tân binh nhà Honda chỉ nhỉnh hơn một chút.Cuối cùng là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống theo thanh xoắn hình chữ "H" đằng sau. Tại thị trường Indonesia, giá xe Honda WR-V 2023 có mức dao động từ 271,9 - 309,9 triệu Rupiah (khoảng 432 - 492 triệu đồng). So với Toyota Raize có giá từ 232 - 305 triệu Rupiah ở thị trường này, Honda WR-V 2023 đắt hơn. Tuy nhiên, bản cao cấp nhất của Honda WR-V 2023 lại rẻ hơn bản tương ứng của Kia Sonet (343 triệu Rupiah). Khi mua Honda WR-V 2023, khách hàng Indonesia có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng Stellar Diamond Pearl, đen Crystal Black Pearl, xám Meteoroid Gray Metallic và đỏ Ignite Red Metallic. Theo hãng Honda, đây là sự kiện ra mắt xe toàn cầu. Điều này chứng tỏ Honda WR-V 2023 sẽ được bán ở nhiều thị trường khác trên thế giới. Theo kế hoạch, mẫu MPV 7 chỗ Honda BR-V sẽ được bán tại Việt Nam vào năm sau dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Honda WR-V 2023 cũng được phân phối tại Việt Nam trong tương lai. Video: Ra mắt Honda WR-V 2023 hoàn toàn mới.

Honda WR-V 2023 mới sở hữu chiều dài 4.060 mm, chiều rộng 1.780 mm, chiều cao 1.608 mm và chiều dài cơ sở 2.485 mm. Như vậy, mẫu SUV hạng A này có chiều dài cơ sở ngắn hơn 40 mm so với Toyota Raize và ngắn hơn 15 mm so với Kia Sonet. Đúng như những hình ảnh rò rỉ từ tháng 7 năm nay, mẫu xe SUV Honda WR-V 2023 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới thay đổi theo phiên bản. Theo đó, bản tiêu chuẩn sẽ đi kèm lưới tản nhiệt màu đen đơn giản hơn. Trong khi đó, bản RS được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới đa điểm mạ crôm bắt mắt và thể thao hơn. Trong khi đó, bản RS được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới đa điểm mạ crôm bắt mắt và thể thao hơn. Trên lưới tản nhiệt của bản cao cấp còn có logo "RS" như dấu hiệu nhận biết. Trên đỉnh lưới tản nhiệt còn có thêm nẹp mạ crôm, kéo dài sang đèn pha hai bên. Xe sẽ dùng đèn pha Halogen ở bản tiêu chuẩn và đèn pha LED toàn phần, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày cũng như đèn LED báo rẽ tuần tự ở 2 bản RS. Tính năng đèn pha tự động sẽ có ở bản RS Honda Sensing cao cấp nhất. Dù ở bản nào, WR-V 2023 cũng được trang bị hốc gió trung tâm cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong, tấm ốp gầm giả màu bạc dưới cản trước và đèn sương mù nằm trong hốc hình tam giác ở hai góc đầu xe. Bên sườn, mẫu SUV hạng A nhà Honda tạo điểm nhấn bằng đường gân dập nổi, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Thêm vào đó là nẹp hốc bánh và nẹp sườn xe bằng nhựa màu đen, tăng vẻ hầm hố. Nằm bên trong hốc bánh là vành hợp kim 16 inch ở bản tiêu chuẩn và vành 17 inch phối 2 màu ở hai bản cao cấp. Gương chiếu hậu của bản tiêu chuẩn sẽ chỉ được tích hợp đèn LED báo rẽ. Nâng cấp lên 2 bản RS thì gương chiếu hậu mới có thêm tính năng gập tự động. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu nằm ngang với tạo hình chữ "L" và logo hãng ở giữa cửa cốp. Trong khi đó, khu vực lắp biển số sau được thiết kế hình lục giác giống hốc gió trung tâm trên cản trước. Ở hai góc của cản sau còn có chi tiết trang trí hình tam giác. Tương tự cản trước, cản sau cũng đi kèm tấm ốp gầm giả màu bạc bên dưới. Bên trong Honda WR-V 2023 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với thiết kế có nhiều điểm giống mẫu MPV cỡ nhỏ BR-V. Có thể thấy điều này qua thiết kế màn hình cảm ứng trung tâm, vô lăng, cần số, cụm điều khiển trung tâm và bảng đồng hồ. Ngay cả màn hình hiển thị, các nút bấm của hệ thống điều hòa và cửa gió của mẫu SUV hạng A này cũng như được bê nguyên từ Honda BR-V 2022 sang. Ở bản tiêu chuẩn, Honda WR-V 2023 chỉ được trang bị ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu tích hợp ít nút bấm, bảng đồng hồ dạng analogue và màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch. Ngoài ra, bản thấp nhất còn có tính năng khởi động nút bấm, mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy từ xa, hệ thống âm thanh 4 loa, điều hòa tự động và ổ điện ở hàng ghế sau. Ở bản RS, mẫu SUV hạng A này có thêm ghế bọc da pha nỉ, vô lăng bọc da, tích hợp nhiều nút bấm hơn, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, cần số bọc da và hệ thống điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số. Đáng tiếc là mẫu SUV hạng A này không có phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, vô lăng gật gù và cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Trang bị an toàn của Honda WR-V 2023 ở bản tiêu chuẩn khá cơ bản với phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe và camera lùi đa góc. Từ bản RS trở lên, xe có thêm hệ thống nhắc nhở còn hành khách trên ghế sau và tự động khóa cửa khi người lái rời khỏi xe. Chỉ có bản cao cấp nhất là được trang bị 6 túi khí, camera cập lề Honda LaneWatch và gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Do đó, bản cao cấp nhất sẽ có những tính năng an toàn hấp dẫn hơn như phanh giảm thiểu va chạm CMBS Hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu lệch làn đường RDM, đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Đây có thể coi là một lợi thế cạnh tranh lớn của Honda WR-V 2023 vì những đối thủ như Toyota Raize và Kia Sonet không có các tính năng an toàn chủ động ADAS. Đúng như dự đoán, nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda WR-V 2023 là động cơ giống BR-V. Cụ thể, đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. So với Toyota Raize vốn có công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, Honda WR-V 2023 mạnh hơn đáng kể. Trong khi đó, nếu so với Kia Sonet vốn sở hữu sức mạnh là 113 mã lực và 144 Nm, tân binh nhà Honda chỉ nhỉnh hơn một chút. Cuối cùng là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống theo thanh xoắn hình chữ "H" đằng sau. Tại thị trường Indonesia, giá xe Honda WR-V 2023 có mức dao động từ 271,9 - 309,9 triệu Rupiah (khoảng 432 - 492 triệu đồng). So với Toyota Raize có giá từ 232 - 305 triệu Rupiah ở thị trường này, Honda WR-V 2023 đắt hơn. Tuy nhiên, bản cao cấp nhất của Honda WR-V 2023 lại rẻ hơn bản tương ứng của Kia Sonet (343 triệu Rupiah). Khi mua Honda WR-V 2023, khách hàng Indonesia có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng Stellar Diamond Pearl, đen Crystal Black Pearl, xám Meteoroid Gray Metallic và đỏ Ignite Red Metallic. Theo hãng Honda, đây là sự kiện ra mắt xe toàn cầu. Điều này chứng tỏ Honda WR-V 2023 sẽ được bán ở nhiều thị trường khác trên thế giới. Theo kế hoạch, mẫu MPV 7 chỗ Honda BR-V sẽ được bán tại Việt Nam vào năm sau dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Honda WR-V 2023 cũng được phân phối tại Việt Nam trong tương lai. Video: Ra mắt Honda WR-V 2023 hoàn toàn mới.