Honda Wave Alpha và Vision đổi màu sơn từ 18,9 - 36,6 triệu đồng

Honda Việt Nam đã giới thiệu phiên bản cổ điển của 2 mẫu xe Honda Wave Alpha và Vison 2023 với số lượng sản xuất giới hạn. Các phiên bản này được thiết kế theo phong cách Retro, phong cách nổi tiếng từng “gây sốt” ở châu Âu những năm 80, kết hợp cùng bộ tem mới đầy độc đáo. Mẫu xe máy Honda Wave Alpha từng được mệnh danh là ông hoàng xe số tại Việt Nam với thiết kế nhỏ gọn, vận hành bền bỉ với hiệu suất vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu cùng mức giá hợp lý. Wave Alpha phiên bản cổ điển gây ấn tượng với hai màu sắc mới đầy cá tính và sáng tạo là vàng trắng và xám trắng. Bộ tem mới được phối màu theo xu hướng tối giản và tinh tế với những đường cong mềm mại, kết hợp hài hòa cùng logo cách điệu "Wave Alpha" giúp chiếc xe thêm phần hoài cổ mà vẫn mang vẻ hiện đại. Bên cạnh những gam màu Retro đầy cá tính, Wave Alpha phiên bản cổ điển duy trì thiết kế nhỏ gọn đặc trưng, cân đối với vóc dáng của người Việt, từ đó đem lại sự thuận tiện và linh hoạt cho người dùng, phục vụ đa dạng mục đích trong cuộc sống hàng ngày.Wave Alpha bản cổ điển được trang bị động cơ 110cc với công suất tối đa 6,12kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sở hữu các tiện ích như đèn hiển thị trên mặt đồng hồ; đèn chiếu sáng, ổ khóa đa năng 3 trong 1 gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ với nắp đậy có khả năng chống rỉ sét, dễ dàng sử dụng. Trong khi đó phiên bản cổ điển của mẫu xe ga quốc dân Honda Vision 2023 đặc biệt có 2 tùy chọn màu sắc là vàng đen bạc và màu xanh đen bạc. Logo 3D và bộ tem mới với phối màu và đường nét đơn giản mà tinh tế. Các hi tiết thân xe sắc sảo, thanh thoát cùng thân xe nhỏ gọn tạo nên một chiếc xe đặc biệt phù hợp với vóc dáng của người Việt. Tô điểm thêm cho thiết kế Retro nổi bật là mặt đồng hồ mang phong cách tối giản nhưng hiện đại với màn hình hiển thị LCD giúp người lái dễ dàng theo dõi được các thông số; hệ thống đèn phía trước nổi bật cùng hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt; cụm đèn sau và đèn xi nhan được thiết kế tinh xảo, bố trí liền khối. Không chỉ sở hữu diện mạo ấn tượng, dòng xe Vision còn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ hàng đầu phân khúc nhờ động cơ thông minh eSP với dung tích nhỏ gọn 110cc, được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Công nghệ hiện đại giảm thiểu ma sát và cải thiện khả năng đốt cháy giúp nâng cao hiệu suất hoạt động cũng như hiệu quả nhiên liệu của xe. Bên cạnh đó, khung dập hàn la-de (laser) thông minh thế hệ mới eSAF giúp trọng lượng nhẹ nhưng cứng cáp và có độ bền cao, mang lại trải nghiệm lái thoải mái và nâng cao an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, chiếc xe ga Vison mới vẫn mang những điểm cộng ưu việt nhờ loạt tiện ích hàng đầu như hệ thống khóa thông minh Smart Key; cốp đựng đồ với dung tích lớn; hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy cùng cổng sạc USB mang đến sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Phiên bản cổ điển của 2 mẫu xe trên sẽ được chính thức bán ra thị trường từ ngày 12/10/2023 với giá bán lẻ đề tăng nhẹ, lần lượt là; Honda Wave Alpha là 18,9 triệu đồng và 36,6 triệu đồng với Vision. Video: Xem so sánh Yamah Exciter 155 VVA và Honda Winner X.

Honda Việt Nam đã giới thiệu phiên bản cổ điển của 2 mẫu xe Honda Wave Alpha và Vison 2023 với số lượng sản xuất giới hạn. Các phiên bản này được thiết kế theo phong cách Retro, phong cách nổi tiếng từng “gây sốt” ở châu Âu những năm 80, kết hợp cùng bộ tem mới đầy độc đáo. Mẫu xe máy Honda Wave Alpha từng được mệnh danh là ông hoàng xe số tại Việt Nam với thiết kế nhỏ gọn, vận hành bền bỉ với hiệu suất vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu cùng mức giá hợp lý. Wave Alpha phiên bản cổ điển gây ấn tượng với hai màu sắc mới đầy cá tính và sáng tạo là vàng trắng và xám trắng. Bộ tem mới được phối màu theo xu hướng tối giản và tinh tế với những đường cong mềm mại, kết hợp hài hòa cùng logo cách điệu "Wave Alpha" giúp chiếc xe thêm phần hoài cổ mà vẫn mang vẻ hiện đại. Bên cạnh những gam màu Retro đầy cá tính, Wave Alpha phiên bản cổ điển duy trì thiết kế nhỏ gọn đặc trưng, cân đối với vóc dáng của người Việt, từ đó đem lại sự thuận tiện và linh hoạt cho người dùng, phục vụ đa dạng mục đích trong cuộc sống hàng ngày. Wave Alpha bản cổ điển được trang bị động cơ 110cc với công suất tối đa 6,12kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sở hữu các tiện ích như đèn hiển thị trên mặt đồng hồ; đèn chiếu sáng, ổ khóa đa năng 3 trong 1 gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ với nắp đậy có khả năng chống rỉ sét, dễ dàng sử dụng. Trong khi đó phiên bản cổ điển của mẫu xe ga quốc dân Honda Vision 2023 đặc biệt có 2 tùy chọn màu sắc là vàng đen bạc và màu xanh đen bạc. Logo 3D và bộ tem mới với phối màu và đường nét đơn giản mà tinh tế. Các hi tiết thân xe sắc sảo, thanh thoát cùng thân xe nhỏ gọn tạo nên một chiếc xe đặc biệt phù hợp với vóc dáng của người Việt. Tô điểm thêm cho thiết kế Retro nổi bật là mặt đồng hồ mang phong cách tối giản nhưng hiện đại với màn hình hiển thị LCD giúp người lái dễ dàng theo dõi được các thông số; hệ thống đèn phía trước nổi bật cùng hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt; cụm đèn sau và đèn xi nhan được thiết kế tinh xảo, bố trí liền khối. Không chỉ sở hữu diện mạo ấn tượng, dòng xe Vision còn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ hàng đầu phân khúc nhờ động cơ thông minh eSP với dung tích nhỏ gọn 110cc, được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Công nghệ hiện đại giảm thiểu ma sát và cải thiện khả năng đốt cháy giúp nâng cao hiệu suất hoạt động cũng như hiệu quả nhiên liệu của xe. Bên cạnh đó, khung dập hàn la-de (laser) thông minh thế hệ mới eSAF giúp trọng lượng nhẹ nhưng cứng cáp và có độ bền cao, mang lại trải nghiệm lái thoải mái và nâng cao an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, chiếc xe ga Vison mới vẫn mang những điểm cộng ưu việt nhờ loạt tiện ích hàng đầu như hệ thống khóa thông minh Smart Key; cốp đựng đồ với dung tích lớn; hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy cùng cổng sạc USB mang đến sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Phiên bản cổ điển của 2 mẫu xe trên sẽ được chính thức bán ra thị trường từ ngày 12/10/2023 với giá bán lẻ đề tăng nhẹ, lần lượt là; Honda Wave Alpha là 18,9 triệu đồng và 36,6 triệu đồng với Vision. Video: Xem so sánh Yamah Exciter 155 VVA và Honda Winner X.