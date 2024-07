Honda Odyssey 2025 ra mắt từ hơn 1 tỷ đồng, nâng cấp xịn sò hơn

Honda mới đây đã công bố phiên bản nâng cấp dành cho mẫu xe Odyssey tại thị trường Mỹ. Các bản cập nhật của Honda Odyssey 2025 mới được nâng cấp một số chi tiết hiện đại hơn. Ở phần cản trước, xe sở hữu phần cản va cũng như phần lưới tản nhiệt được sửa đổi bắt mắt. Honda cho biết phần cản trước của xe được hiện đại hóa với những đường nét góc cạnh, tuy nhiên về tổng thể mẫu xe MPV Honda Odyssey 2025 vẫn mang trên mình những đường nét mềm mại. Ngoài ra xe còn có đèn sương mù màu đen lớn hơn bao quanh phù hợp với thiết kế tổng thể của xe. Các nhà thiết kế của Honda đã bổ sung thêm các tùy chọn mâm xe mới để người dùng có thể lựa chọn, trong đó có bộ mâm xe 19 inch đặc trưng dành cho phiên bản Elite hàng đầu. Cản sau cũng được thiết kế lại và có đèn phản quang dọc tương tự như Acura NSX. Hoàn thiện các bản nâng cấp nhẹ chính là hai màu ngoại thất mới: Solar Silver Metallic và Smoke Blue Pearl. Tất cả các mẫu xe trong phiên bản 2025 đều có cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình cảm ứng màu 9 inch mở rộng với Apple CarPlay và Android Auto không dây. Honda đã bổ sung thêm một số cổng sạc USB-C, trang bị bộ sạc điện thoại không dây và cải tiến hệ thống giải trí phía sau. Hiện tại hệ thống này có màn hình 12,8 inch lớn hơn và đầu cắm HDMI đã được di chuyển. Trong khi Odyssey 2024 đã được cung cấp các phiên bản EX, EX-L, Sport và Touring thì phiên bản 2025 có những biến thể bao gồm EX-L cơ sở, Sport-L, Touring và Elite cao cấp nhất. Mức giá xe Honda Odyssey 2025 phiên bản EX-L có mức khởi điểm từ 41.920 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng). Như vậy, Honda đã loại bỏ phiên bản EX (thấp nhất) khỏi danh mục sản phẩm. Trước đó, Odyssey EX 2024 có giá bán 38.240 USD. Phiên bản EX-L 2024 có giá 41.310 USD. Việc loại bỏ EX đã tăng giá khởi điểm thêm 3.680 USD trong khi EX-L hiện đắt hơn 610 USD, Sport-L đắt hơn 810 Đô Touring đắt hơn 1.110 USD và Elite đắt hơn 510 USD so với bản 2024. Những nâng cấp của phiên bản Sport-L so với EX-L bao gồm thiết kế thể thao hơn với các chi tiết tối màu ở bên ngoài, trong khi các đường khâu tương phản màu đỏ và nội thất màu đen được trang trí bên trong khoang nội thất. Honda Odyssey phiên bản Touring được trang bị hệ thống định vị, hệ thống quan sát trẻ em CabinWatch, Hệ thống giải trí phía sau và cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau. Phiên bản Odyssey hàng đầu sẽ được trang bị nội thất có ghế bọc da đục lỗ hai tông màu, vô lăng có sưởi, hệ thống âm thanh cao cấp và cần gạt nước cảm biến. Tất cả các mẫu xe đều được trang bị động cơ V6 3.5 lít công suất 280 mã lực và kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Video: Xem chi tiết MPV Honda Odyssey 2025 mới ra mắt.

