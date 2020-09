Honda NSX Type R 1993 cực hiếm, sau 27 năm vẫn "mới cứng"

Mẫu xe thể thao Honda NSX Type R được sản xuất dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bản. Đối với những người yêu thích dòng xe JDM (xe nội địa Nhật), Honda NSX là mẫu xe mang tính biểu tượng. Trong khi đa số các mẫu xe JDM đều được đưa ra quốc tế thì Honda NSX Type R chưa bao giờ ra khỏi biên giới Nhật Bản. Phải đến gần 30 năm sau, một chiếc Honda NSX Type R đời 1993 mới xuất hiện tại Mỹ. Đây được xem là chiếc NSX ở thập niên 1990 có tình trạng hoàn hảo nhất hiện nay. Hãng xe Nhật Bản chỉ sản xuất 483 chiếc Honda NSX Type R hàng hiếm cho thị trường nội địa từ năm 1992 đến 1995. Với số lượng hạn chế và tuổi đời hơn 20 năm, chiếc NSX Type R thế hệ này là siêu phẩm hàng hiếm. Nhẹ hơn 120 kg so với NSX tiêu chuẩn. Tương tự các mẫu xe mang huy hiệu Type R của Honda hiện nay, NSX Type R hướng đến hiệu suất và khả năng lái. Huyền thoại của làng đua xe F1 - Ayrton Senna - cũng tham gia lái thử trong quá trình phát triển mẫu xe thể thao này. Để tăng hiệu suất, Honda đã làm chiếc NSX Type R nhẹ đi so với NSX tiêu chuẩn. Chiếc xe thể thao được loại bỏ hệ thống âm thanh, lốp dự phòng, điều hòa không khí và các hệ thống điện tử không cần thiết cho vận hành. Bộ ghế da trên NSX tiêu chuẩn cũng được thay bằng ghế thể thao được làm từ sợi kevlar-carbon của Recaro. Kính sau cũng sử dụng loại mỏng hơn. Những thay đổi này giúp NSX Type R nhẹ hơn 120 kg so với NSX tiêu chuẩn. Được cải thiện về hiệu suất và khả năng xử lý. Khối lượng giảm đi đáng kể giúp chiếc NSX Type R cải thiện hiệu suất. NSX Type R sử dụng động cơ VTEC V6 3.0L, sản sinh công suất 270 mã lực tương tự bản tiêu chuẩn. Do khối lượng nhẹ hơn, thời gian tăng tốc 0-100 km/h của NSX Type R giảm từ 5,5 giây xuống còn 5 giây. Bên cạnh hiệu suất, khả năng xử lý của NSX Type R cũng được cải thiện. Hệ thống treo cứng hơn, khung xe được gia cố đã giúp chiếc xe thể thao Nhật Bản đạt danh hiệu "Mẫu xe có khả năng xử lý tốt nhất" do tạp chí Car and Driver bình chọn vào tháng 9/1997. Video: Chi tiết Honda NSX Type R 1993 cực hiếm.

