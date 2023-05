Honda HR-V 2024 chạy điện lộ diện tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Mới đây, cánh ăn ảnh tại Thái Lan đã bắt gặp một chiếc xe điện bí ẩn, được ngụy trang kín mít khi chạy thử trên đường phố. Qua một số chi tiết ngoại thất như đèn pha, đèn hậu và vành la-zăng, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra đây chính là mẫu ôtô điện của thương hiệu Honda - dự đoán là Honda HR-V 2024 chạy điện. Theo giới mê xe, đây chính là phiên bản concept của 2 mẫu SUV điện Honda e:NS1 và e:NP1 hiện đang bán tại thị trường Trung Quốc. Ngay từ thời điểm đó, giới báo chí đã dự đoán hãng Honda sẽ bán ôtô điện ở thị trường Thái Lan. Đến tháng 1/2023, hãng Honda khẳng định đã sẵn sàng ký kết biên bản ghi nhớ để sản xuất xe điện ở nhà máy tại Prachinburi, Thái Lan. Nhiều khả năng mẫu xe ôtô điện Honda ở Thái Lan sẽ có tên e:Ny1 tương tự xe mới ra mắt ở thị trường châu Âu cách đây vài ngày. Ngoài tên gọi, Honda e:Ny1 không khác gì về thiết kế hay trang bị so với cặp đôi e:NS1 và e:NP1 đang bán tại Trung Quốc. Bản thân hai mẫu Honda e:NS1 và e:NP1 chạy điện cũng không khác biệt về mặt thiết kế hay trang bị. Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 mẫu xe này chính là liên doanh sản xuất. Tại Trung Quốc, e:NS1 vốn là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda trong khi e:NP1 do liên doanh GAC Honda sản xuất và phân phối. Hãng Honda khẳng định e:Ny1 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e:N Architecture F hoàn toàn mới, dành riêng cho ô tô điện của hãng. Xe sở hữu chiều dài 4.390 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm, tương đương với Honda HR-V đang bán trên thị trường. Bên ngoài, Honda e:Ny1 có thiết kế tổng thể khá giống với HR-V. Tuy nhiên, vì là ôtô điện nên mẫu xe này không có lưới tản nhiệt trên đầu. Thay vào đó, Honda đặt cổng sạc của xe vào đây, ngay bên dưới logo của hãng. Xe sở hữu cụm đèn pha LED mượt mà, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước đi kèm hốc gió trung tâm hình thang rộng và đèn sương mù nằm ngang cũng như vành hợp kim đa chấu với đường kính 18 inch. Tay nắm cửa sau của xe cũng nằm trên cột C, tương tự Honda HR-V. Phía sau là cụm đèn hậu LED với thiết kế xuyên suốt và tem chữ nổi "Honda" trên cửa cốp, thay cho logo chữ "H" của hãng. Trái ngược với ngoại thất, nội thất của Honda e:Ny1 không hề giống Honda HR-V mà có trang bị "sang, xịn, mịn" hơn. Mẫu SUV điện Honda này sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,25 inch và màn hình trung tâm nằm dọc có kích thước lên đến 15,1 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Honda Connect 3.0. Chưa hết, mẫu xe điện này còn có ghế bọc da, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, ổ điện 12V, các nút bấm chọn số, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, đèn viền trên mặt táp-lô/tapi cửa và cửa sổ trời. Hàng ghế thứ hai của mẫu xe này khá rộng rãi và có thể gập xuống để tăng thể tích khoang hành lý. Tại thị trường Thái Lan, mẫu ôtô điện này dự kiến có 2 loại mô-tơ điện và 2 loại pin cho khách hàng chọn lựa. Thứ nhất là mô-tơ điện với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Mô-tơ điện này đi kèm cụm pin có dung lượng 53,6 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 420 km sau khi sạc đầy pin. Thứ hai là mô-tơ điện mạnh 204 mã lực và 310 Nm, kết hợp với cụm pin 68,8 kWh. Cụm pin này cho phép xe chạy được 510 km sau khi sạc đầy.Hiện giá xe Honda e:Ny1 2024 tại thị trường Thái Lan chưa được hé lộ. Trong khi đó, Honda e:NS1 và e:NP1 có giá dao động từ 175.000 - 218.000 Nhân dân tệ (khoảng 586 - 731 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Video: Honda e:Ny1 2024 - phiên bản thuần điện của HR-V.

Mới đây, cánh ăn ảnh tại Thái Lan đã bắt gặp một chiếc xe điện bí ẩn, được ngụy trang kín mít khi chạy thử trên đường phố. Qua một số chi tiết ngoại thất như đèn pha, đèn hậu và vành la-zăng, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra đây chính là mẫu ôtô điện của thương hiệu Honda - dự đoán là Honda HR-V 2024 chạy điện. Theo giới mê xe, đây chính là phiên bản concept của 2 mẫu SUV điện Honda e:NS1 và e:NP1 hiện đang bán tại thị trường Trung Quốc. Ngay từ thời điểm đó, giới báo chí đã dự đoán hãng Honda sẽ bán ôtô điện ở thị trường Thái Lan. Đến tháng 1/2023, hãng Honda khẳng định đã sẵn sàng ký kết biên bản ghi nhớ để sản xuất xe điện ở nhà máy tại Prachinburi, Thái Lan. Nhiều khả năng mẫu xe ôtô điện Honda ở Thái Lan sẽ có tên e:Ny1 tương tự xe mới ra mắt ở thị trường châu Âu cách đây vài ngày. Ngoài tên gọi, Honda e:Ny1 không khác gì về thiết kế hay trang bị so với cặp đôi e:NS1 và e:NP1 đang bán tại Trung Quốc. Bản thân hai mẫu Honda e:NS1 và e:NP1 chạy điện cũng không khác biệt về mặt thiết kế hay trang bị. Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 mẫu xe này chính là liên doanh sản xuất. Tại Trung Quốc, e:NS1 vốn là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda trong khi e:NP1 do liên doanh GAC Honda sản xuất và phân phối. Hãng Honda khẳng định e:Ny1 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e:N Architecture F hoàn toàn mới, dành riêng cho ô tô điện của hãng. Xe sở hữu chiều dài 4.390 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm, tương đương với Honda HR-V đang bán trên thị trường. Bên ngoài, Honda e:Ny1 có thiết kế tổng thể khá giống với HR-V. Tuy nhiên, vì là ôtô điện nên mẫu xe này không có lưới tản nhiệt trên đầu. Thay vào đó, Honda đặt cổng sạc của xe vào đây, ngay bên dưới logo của hãng. Xe sở hữu cụm đèn pha LED mượt mà, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước đi kèm hốc gió trung tâm hình thang rộng và đèn sương mù nằm ngang cũng như vành hợp kim đa chấu với đường kính 18 inch. Tay nắm cửa sau của xe cũng nằm trên cột C, tương tự Honda HR-V. Phía sau là cụm đèn hậu LED với thiết kế xuyên suốt và tem chữ nổi "Honda" trên cửa cốp, thay cho logo chữ "H" của hãng. Trái ngược với ngoại thất, nội thất của Honda e:Ny1 không hề giống Honda HR-V mà có trang bị "sang, xịn, mịn" hơn. Mẫu SUV điện Honda này sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,25 inch và màn hình trung tâm nằm dọc có kích thước lên đến 15,1 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Honda Connect 3.0. Chưa hết, mẫu xe điện này còn có ghế bọc da, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, ổ điện 12V, các nút bấm chọn số, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, đèn viền trên mặt táp-lô/tapi cửa và cửa sổ trời. Hàng ghế thứ hai của mẫu xe này khá rộng rãi và có thể gập xuống để tăng thể tích khoang hành lý. Tại thị trường Thái Lan, mẫu ôtô điện này dự kiến có 2 loại mô-tơ điện và 2 loại pin cho khách hàng chọn lựa. Thứ nhất là mô-tơ điện với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Mô-tơ điện này đi kèm cụm pin có dung lượng 53,6 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 420 km sau khi sạc đầy pin. Thứ hai là mô-tơ điện mạnh 204 mã lực và 310 Nm, kết hợp với cụm pin 68,8 kWh. Cụm pin này cho phép xe chạy được 510 km sau khi sạc đầy. Hiện giá xe Honda e:Ny1 202 4 tại thị trường Thái Lan chưa được hé lộ. Trong khi đó, Honda e:NS1 và e:NP1 có giá dao động từ 175.000 - 218.000 Nhân dân tệ (khoảng 586 - 731 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Video: Honda e:Ny1 2024 - phiên bản thuần điện của HR-V.