Honda HR-V 2020: Nâng cấp nhẹ, tăng giá bán

Hãng xe Nhật Bản mới đây đã chính thức chốt giá mẫu crossover cỡ nhỏ Honda HR-V 2020 mới nâng cấp tại thị trường quốc tế. So với phiên bản tiền nhiệm, HR-V mới không sở hữu sự khác biệt đáng kể nào. Tuy vậy, mức giá xe Honda HR-V 2020 nâng cấp nay đã tăng hơn 400 USD (khoảng 9,6 triệu đồng), khởi điểm từ 21.915 USD (khoảng 526 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển và bảo hiểm). Dự kiến, Honda HR-V 2020 sẽ bắt đầu "lên kệ" từ ngày 18/11 tới tại Mỹ. Cụ thể, phiên bản thấp nhất của mẫu Honda HR-V nâng cấp 2020 là bản EX FWD với giá khởi điểm từ 21.915 USD (khoảng 526 triệu đồng), tức tăng 400 USD so với mẫu 2019. Trong khi đó, các phiên bản HR-V EX AWD và LX AWD năm nay còn tăng từ 450 - 500 USD (khoảng 10,8 đến 12 triệu đồng). Riêng phiên bản cao nhất Touring AWD có mức tăng 450 USD (khoảng 10,8 triệu đồng). Về truyền động, tất cả các biến thể của Honda HR-V 2020 đều sẽ sử dụng chung loại động cơ 4 xy-lanh i-VTEC 1.8L với công suất đầu ra 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Đáng tiếc là HR-V 2020 sẽ chỉ có phiên bản hộp số tự động CVT thay vì tuỳ chọn số sàn 6 cấp như phiên bản 2019. So với bản 2019, một số trang bị nâng cấp của bản 2020 phải kể tới như mâm xe 18 inch mới, hệ thống đèn pha Full-LED, đèn sương mù với viền mạ chrome màu tối. Bản Touring có mâm 17 inch riêng biệt và ghế lái chỉnh điện 8 hướng cùng ghế bọc da. Phiên bản thể thao HR-V Sport được tích hợp hệ thống màn hình giải trí 7 inch có kết nối điện thoại. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn Honda Sensing từ bản EX trở lên. Video: Honda HR-V 2020 bản nâng cấp mới.

