Honda Civic tại Việt Nam đang giảm tới 87 triệu đồng tại đại lý

Trong tháng 6/2024 này, hãng Honda không áp dụng chương trình ưu đãi cho dòng xe Civic. Tuy nhiên, tại một số đại lý, mẫu sedan hạng C này vẫn có khuyến mãi lớn. Cụ thể, một số đại lý ở khu vực phía Nam đang hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Honda Civic. Dòng xe Honda Civic tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản là E, G và RS với giá bán lần lượt 730 triệu, 770 triệu và 870 triệu đồng. Với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ của đại lý, khách hàng sẽ tiết kiệm được số tiền từ 73 - 87 triệu đồng khi làm thủ tục đăng ký cho xe. Theo công bố của các đại lý này, Honda Civic bản E tiêu chuẩn có giá lăn bánh chỉ còn 780 triệu đồng. Trong khi đó, bản RS cao cấp nhất có giá lăn bánh đúng bằng giá niêm yết, tức là 870 triệu đồng. Tất nhiên, những chiếc xe này sẽ có số lượng và màu sắc giới hạn. Trong tháng 6 này, không chỉ Civic mà hai mẫu xe khác của Honda là HR-V và BR-V cũng bị cắt khuyến mãi. Thay vào đó, hãng Honda chỉ ưu đãi cho 3 dòng xe là CR-V, City và Accord. Cụ thể, Honda CR-V được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ ở hai bản G và L 2WD. Với ưu đãi này, khách hàng mua Honda CR-V sẽ "bỏ túi" được số tiền 55 triệu đồng ở bản G và 58 triệu đồng ở bản L 2WD. Tương tự CR-V, Honda City cũng được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ ở cả 3 phiên bản. Ưu đãi lệ phí trước bạ của mẫu sedan hạng B này có giá trị tương đương từ 28 - 30 triệu đồng. Riêng Honda Accord được hãng tặng 220 triệu đồng tiền mặt. Nhờ đó, giá bán của mẫu sedan hạng D này giảm xuống còn 1,099 tỷ đồng. Trong danh mục sản phẩm ô tô của hãng Honda, Civic là mẫu xe có doanh số không quá cao. Trong tháng 5/2024, mẫu xe này bán ra 191 chiếc, giảm 3% so với tháng liền trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Honda Civic mới đạt doanh số 656 xe. Trong phân khúc sedan hạng C, mẫu xe nhà Honda bán kém cả Mazda3 (1.624 xe), Kia K3 (1.138 xe) và Hyundai Elantra (709 xe). Mẫu xe cùng phân khúc duy nhất mà Honda Civic bán chạy hơn là Toyota Corolla Altis (193 xe). Trong phân khúc sedan hạng C, Honda Civic không có lợi thế cạnh tranh về mặt giá bán. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có tệp khách hàng riêng nhờ thiết kế ưa nhìn, trang bị an toàn đầy đủ, động cơ mạnh mẽ và cảm giác lái được đánh giá cao. Honda Civic tại Việt Nam có những trang bị đáng chú ý như ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, sạc không dây, hệ thống âm thanh 12 loa Bose và các tính năng an toàn chủ động ADAS nằm trong gói Honda Sensing. "Trái tim" của Honda Civic là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Hộp số là loại tự động biến thiên vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Video: Video: Đánh giá Honda Civic 2023 tại Việt Nam.

