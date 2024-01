Honda Civic RS 2024 số sàn giá mềm dự đoán sẽ đắt “như tôm tươi“

Tham gia triển lãm Tokyo Auto Salon năm nay, hãng Honda đã mang hàng loạt mẫu xe đến trưng bày. Trong đó, thu hút không ít sự chú ý là mẫu xe concept mang tên Honda Civic RS 2024 mới. Mặc dù được gọi là nguyên mẫu concept nhưng mẫu xe Honda Civic RS 2024 thể thao cho thấy sự trau chuốt không khác mấy so với những chiếc xe thương mại đã sẵn sàng để được sản xuất hàng loạt. Chiếc trưng bày tại triển lãm mang trên mình “bộ cánh” ngoại thất đen toàn bộ, càng tăng thêm vẻ huyền bí và ấn tượng cho mẫu xe này. Điểm nhấn của xe nằm ở cản trước tái thiết kế với những đường cắt sắc sảo hơn và khe gió hai bên hẹp hơn. Trong khi đó, logo RS màu đỏ được đặt trên lưới tản nhiệt và cửa cốp, tạo sự tương phản với sơn ngoại thất. Những khu vực còn lại của thân vỏ không thay đổi so với Civic Hatchback tiêu chuẩn. Bộ mâm hợp kim 5 chấu kép khỏe khoắn và sơn màu đen bóng. Honda cho biết mẫu Civic RS này sẽ trang bị hộp số sàn 6 cấp để người điều khiển có thể khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống truyền động trên xe, tương tự như những gì hãng muốn truyền tải thông qua mẫu Civic Type R. Động cơ xe chưa được tiết lộ thông số cụ thể, nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ là loại động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L quen thuộc, tạo ra công suất tối đa 200 mã lực. Ngoài ra, Honda còn hứa hẹn Civic RS sẽ được tinh chỉnh để mang đến cảm giác lái thú vị hơn. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu xe này được cải tiến ở khung gầm và hệ thống treo. Bên cạnh đó, Honda Civic RS được dự đoán sẽ có cả khóa vi sai hạn chế trượt, lò xo cứng hơn, hệ thống giảm xóc nâng cấp, thanh cân bằng dày hơn và đĩa phanh lớn hơn Civic Hatchback thông thường. Theo kế hoạch, giá xe Honda Civic RS 2024 sẽ chính thức được công bố vào ngày mở bán ra ở thị trường Nhật Bản vào mùa thu năm nay. Đây sẽ là một lựa chọn thay thế kinh tế hơn cho những ai không chờ được Honda Civic Type R. Tại thị trường Nhật Bản, hãng Honda từng phải ngừng nhận cọc cho Civic Type R vì thời gian giao xe bị kéo dài. Video: Xem chi tiết Honda Civic RS 2024.

Tham gia triển lãm Tokyo Auto Salon năm nay, hãng Honda đã mang hàng loạt mẫu xe đến trưng bày. Trong đó, thu hút không ít sự chú ý là mẫu xe concept mang tên Honda Civic RS 2024 mới. Mặc dù được gọi là nguyên mẫu concept nhưng mẫu xe Honda Civic RS 2024 thể thao cho thấy sự trau chuốt không khác mấy so với những chiếc xe thương mại đã sẵn sàng để được sản xuất hàng loạt. Chiếc trưng bày tại triển lãm mang trên mình “bộ cánh” ngoại thất đen toàn bộ, càng tăng thêm vẻ huyền bí và ấn tượng cho mẫu xe này. Điểm nhấn của xe nằm ở cản trước tái thiết kế với những đường cắt sắc sảo hơn và khe gió hai bên hẹp hơn. Trong khi đó, logo RS màu đỏ được đặt trên lưới tản nhiệt và cửa cốp, tạo sự tương phản với sơn ngoại thất. Những khu vực còn lại của thân vỏ không thay đổi so với Civic Hatchback tiêu chuẩn. Bộ mâm hợp kim 5 chấu kép khỏe khoắn và sơn màu đen bóng. Honda cho biết mẫu Civic RS này sẽ trang bị hộp số sàn 6 cấp để người điều khiển có thể khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống truyền động trên xe, tương tự như những gì hãng muốn truyền tải thông qua mẫu Civic Type R. Động cơ xe chưa được tiết lộ thông số cụ thể, nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ là loại động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L quen thuộc, tạo ra công suất tối đa 200 mã lực. Ngoài ra, Honda còn hứa hẹn Civic RS sẽ được tinh chỉnh để mang đến cảm giác lái thú vị hơn. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu xe này được cải tiến ở khung gầm và hệ thống treo. Bên cạnh đó, Honda Civic RS được dự đoán sẽ có cả khóa vi sai hạn chế trượt, lò xo cứng hơn, hệ thống giảm xóc nâng cấp, thanh cân bằng dày hơn và đĩa phanh lớn hơn Civic Hatchback thông thường. Theo kế hoạch, g iá xe Honda Civic RS 2024 sẽ chính thức được công bố vào ngày mở bán ra ở thị trường Nhật Bản vào mùa thu năm nay. Đây sẽ là một lựa chọn thay thế kinh tế hơn cho những ai không chờ được Honda Civic Type R. Tại thị trường Nhật Bản, hãng Honda từng phải ngừng nhận cọc cho Civic Type R vì thời gian giao xe bị kéo dài. Video: Xem chi tiết Honda Civic RS 2024.