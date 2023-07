Honda City 2023 tăng giá tới 30 triệu tại Việt Nam, "đấu" Accent và Vios

Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức giới thiệu tới thị trường Việt mẫu xe sedan cỡ B nâng cấp giữa vòng đời - Honda City thế hệ thứ 5. Ở lần nâng cấp mới, hãng xe Nhật Bản tập trung bổ sung thêm nhiều công nghệ hiện đại cho Honda City 2023 mới, tuy nhiên thiết kế xe không có nhiều thay đổi. Tương tự phiên bản cũ đang bán ra thời gian qua, Honda City 2023 cũng có 3 bản trang bị là G, L và RS. Đúng như thông tin từ trước đó, Honda City 2023 tại Việt Nam sở hữu phong cách thiết kế ngoại thất tương tự xe đã trình làng tại Ấn Độ vào hồi tháng 3 năm nay. Ở bản RS cao cấp nhất, xe có thêm lưới tản nhiệt tổ ong, kết hợp với lưới mắt cáo ở hốc gió trung tâm. Bên cạnh đó là những chi tiết ngoại thất màu đen như nẹp phía trên lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu, ăng ten vây cá trên nóc và cánh gió nhỏ tích hợp vào nắp cốp sau, tạo cảm giác khỏe khoắn, thể thao hơn. Ngay cả vành la-zăng 16 inch của Honda City RS 2023 cũng được sơn màu tối. Chưa hết, Honda City RS 2023 còn tăng nhẹ về mặt kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.589 x 1.748 x 1.467 mm. Phần đầu và đuôi xe được tạo hình góc cạnh hơn với phần dưới của cản trước/cản sau khuếch tán làm tăng tổng chiều dài của xe thêm 36 mm. Trong khi đó, hai bản G và L có chiều dài 4.580 mm, tăng 27 mm. Trong khi đó, nội thất của mẫu sedan hạng B này có thêm nhiều trang bị tiện nghi như lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng, chức năng khởi động máy từ xa và hệ thống âm thanh 8 loa ở 2 bản RS cũng như L. Nội thất của bản RS tạo sự khác biệt bằng ghế bọc da đen với đường viền chỉ đỏ tương phản. Trên phiên bản RS còn được trang bị hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect với 3 nhóm chức năng chính, bao gồm an toàn và bảo mật; điều khiển xe bất cứ đâu; và thuận tiện. Nhóm chức năng an toàn và bảo mật bao gồm tự động phát hiện và thông báo va chạm túi khí; báo động an ninh; cảnh báo giới hạn vùng và tốc độ. Nhóm chức năng điều khiển xe bất cứ đâu bao gồm bật đèn xe từ xa; khóa/mở cửa từ xa; khởi động từ xa. Trong khi đó, nhóm chức năng thuận tiện gồm có cập nhật tình trạng xe; chẩn đoán các vấn đề về xe; nhắc nhở lịch bảo dưỡng; thông tin hành trình xe; tìm vị trí xe; và khởi động điều hoà từ xa. Đây là mẫu xe thứ 4 của Honda có hệ thống này, sau Civic, HR-V và Civic Type R. Honda Việt Nam sẽ miễn phí sử dụng dịch vụ Honda Connect cho khách hàng trong năm đầu tiên. Từ năm thứ 2, khách hàng cầm trả mức phí từ 1,2 triệu đồng cho 1 năm để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, điểm nhấn của Honda City 2023 có lẽ nằm ở hệ thống an toàn. Theo đó, mẫu sedan hạng B này được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản, bao gồm 6 tính năng: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Đặc biệt, 2 bản RS và L của Honda City 2023 cuối cùng cũng đã được trang bị phanh đĩa trên bánh sau. Riêng bản G tiêu chuẩn vẫn dùng phanh tang trống sau như cũ. Bên cạnh đó là hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) và camera lùi (RS, L). Tuy nhiên, xe không có phanh tay điện tử như Honda City 2023 ở thị trường Ấn Độ hay Malaysia. Động cơ của Honda City 2023 tại Việt Nam không có gì thay đổi, vẫn là máy xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Động cơ đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT. Mức giá xe Honda City 2023 tại Việt Nam cho các phiên bản gồm G, L và RS được niêm yết chính hãng từ 559 - 601 triệu đồng. Mức giá này tăng 10 - 30 triệu đồng so với mô hình tiền nhiệm. Điều này khiến khoảng cách về giá giữa Honda City và các đối thủ như Toyota Vios hay Hyundai Accent càng tăng lên. Video: Đánh giá Honda City 2023 nâng cấp tại Việt Nam.

