Honda City 2020 động cơ 1.0l từ 445 triệu đồng tại Thái

Honda City 2020 mới thế hệ thứ 5 đã chính thức trình làng tại Thái Lan. Ở đời mới, mẫu City 2020 đã thay đổi khá nhiều về kích thước, ngoại hình, động cơ, sức mạnh, tiện nghi và cả công nghệ lẫn tính năng an toàn. Về kích thước Honda City hoàn toàn mới dài, rộng và thấp hơn so với bản cũ. Cụ thể, kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 mm. City hiện tại chỉ có 4.440 x 1.695 x 1.477 mm. Kích thước rộng rãi hơn cho phép không gian nội thất xe thoải mái hơn. Đồng thời, các kỹ sư dễ dàng sắp xếp các tính năng, chi tiết hợp lý hơn. Được biết, khung gầm mới trên City 2020 của Honda ứng dụng công nghệ giúp giảm thiểu tiếng ồn cũng như rung động của xe khi vận hành. Do đó, dù xe hạ chiều cao, nhưng hãng vẫn đảm bảo sẽ không ồn như trước. Điểm nổi bật ở City thế hệ thứ 5 này chính là hệ động cơ mới. Đó là động cơ 1.0L DOHC 3 xy-lanh VTEC TURBO, công suất 122 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại 2.000-4.500 vòng/phút. Động cơ 1.0L tăng áp mới mạnh hơn động cơ 1.5L N/A cũ 4 mã lực, và nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu khi đi đường trường khoảng 4,2 lít/100 km. Theo hãng xe Nhật, động cơ 1.0L tăng áp mới này có mô men xoắn cao hơn động cơ 1.5L trang bị trên City cũ, đồng thời ngang bằng với động cơ 1.8L, vốn đang được trang bị trên Honda Civic. Đương nhiên, City vẫn đi cùng hộp số CVT.7 cấp. Honda cho biết City mới sẽ giúp giảm tiêu hao nhiên liệu đến 33%. Mức tiêu hao nhiên liệu được hãng công bố là 4,2 L/100 km trên đường hỗn hợp. Xe cũng đạt chuẩn khí thải EURO 5. Như những đàn anh Civic và Accord hiện nay, phong cách chính của Honda City vẫn là thể thao. Người dùng sẽ dễ dàng bị ấn tượng bởi thiết kế hiện đại và nam tính của City 2020. Đầu xe trông giống Honda Accord với cụm đèn LED lớn được nối liền bởi mặt ca-lăng kim loại. Hốc đèn sương mù cũng được tạo hình lại thể thao hơn. Cụm đèn hậu mới tạo khả năng nhận diện tốt trên đường với dải LED gấp khúc. Cụm đèn này dễ làm người dùng liên tưởng đến thiết kế đuôi xe trên các mẫu xe BMW gần đây. City cũng sở hữu bộ mâm mới đẹp hơn. Yếu tố thể thao càng thấy rõ hơn trên phiên bản RS. Ở bản City RS 2020, lưới tản nhiệt xe màu đen, làm nổi bật cụm đèn pha và logo Honda bạc, logo RS đỏ. Trong khi đó, các hốc gió cũng được tạo hình kiểu vây cá thể thao. Bộ mâm 5 chấu kép hiện đại và nam tính. Chụp gương chiếu hậu RS cũng được sơn đen. Trên phiên bản RS, xe được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch, lớn hơn và sắc nét hơn loại màn hình 6,8 inch ở đời xe cũ. Cụm đồng hồ viền đỏ thể thao. Honda City 2020 thế hệ mới được trang bị 6 túi khí, phanh ABS/EBD, hệ thống ổn định thân xe VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và camera lùi. Tuy nhiên, công nghệ an toàn Honda Sensing không được áp dụng trên Honda City thế hệ mới. Tại thị trường Thái, xe sở hữu 4 phiên bản S, V, SV và RS. Giá xe Honda City 2020 bán ra từ 579,500 - 739,000 baht (tương đương khoảng 445 đến 567 triệu đồng). Xe có 6 màu khác nhau để lựa chọn. Video: Honda City 2020 động cơ 1.0l ra mắt tại Thái Lan.

