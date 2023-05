Honda Brio 2023 chỉ từ 262 triệu đồng có quay trở lại Việt Nam?

Brio có thể nói là một mẫu xe rất quan trọng với thương hiệu Honda ở thị trường Indonesia. Trong năm 2022 và quý I năm 2023, Honda Brio giá rẻ chính là mẫu xe bán chạy nhất tại đất nước vạn đảo. Sau khi hai đối thủ Toyota Agya và Daihatsu Ayla bước sang thế hệ mới, Honda Brio cũng nhanh chóng được nâng cấp. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe hạng A này đã chính thức ra mắt thị trường Indonesia vào hôm qua, ngày 5/5/2023. Tương tự trước đây, Honda Brio 2023 mới cũng được chia thành 2 phiên bản là Satya và RS. Trong đó, phiên bản RS có thiết kế thể thao hơn. So với phiên bản cũ, Honda Brio 2023 đã thay đổi ở một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt rộng hơn trước và đi kèm nẹp mạ crôm nối liền với logo của hãng.

Ở phiên bản Satya, mẫu xe đô thị hạng A này được trang bị lưới tản nhiệt màu đen bóng với mắt lưới hình tổ ong. Trong khi đó, bản RS sở hữu lưới tản nhiệt với những chi tiết mạ crôm màu tối và logo màu đỏ riêng.



Khác biệt tiếp theo ở hai phiên bản Satya và RS là đèn pha. Theo đó, bản Satya chỉ được trang bị đèn pha Halogen, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, và không có đèn sương mù trên cản trước. Bản RS dùng đèn pha LED và có đèn sương mù LED. Thêm vào đó là cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm hẹp hơn trước.



Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Honda Brio 2023 không thay đổi thiết kế bên sườn, trừ vành la-zăng. Bộ vành của xe có đường kính 14 inch với thiết kế 6 chấu phay xước 2 màu ở phiên bản Satya. Trong khi đó, phiên bản RS được trang bị vành 15 inch với thiết kế đa chấu và mạ crôm màu tối. Ngoài ra, bản RS còn có gương chiếu hậu gập điện, sơn màu đen và tích hợp đèn báo rẽ LED.



Đằng sau xe, Honda Brio 2023 vẫn dùng đèn hậu hình chữ "C", ôm lấy hai góc. Tuy nhiên, phiên bản RS có những chi tiết riêng như vỏ đèn hậu màu khói mới, ốp màu đen trên cản sau và cánh gió mui lớn hơn, tạo cảm giác thể thao hơn.



Mẫu xe hạng A này có 7 tùy chọn màu sắc là cam Phoenix Orange Pearl - nóc đen, đen Crystal Black Pearl, đỏ Rallye Red, trắng Taffeta White, trắng Stellar Diamond Pearl, xám Meteoroid Gray Metallic và vàng chanh Electric Lime Metallic. Trong đó, vàng chanh là màu sơn mới nhằm thu hút khách hàng trẻ tuổi.



Bên trong Honda Brio 2023, thiết kế mặt táp-lô và vô lăng không có gì thay đổi. Nội thất của Honda Brio 2023 phiên bản Satya được bọc nỉ màu đen mới thay cho màu be cũ. Chất liệu nỉ bọc nội thất cũng đã thay đổi.



Trong khi đó, phiên bản RS có thêm những điểm nhấn màu cam trên mặt táp-lô, bảng đồng hồ kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch thay vì 6,2 inch như trước, đèn ở bệ cần số, vô lăng tích hợp phím chức năng, chìa khóa thông minh cũng như nút bấm khởi động máy màu đỏ.



Là xe giá rẻ nên đương nhiên Honda Brio 2023 ở thị trường Indonesia không sở hữu nhiều trang bị an toàn hiện đại, chỉ có 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cảm biến đỗ xe.



Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe hạng A này vẫn là động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, SOHC, dung tích 1.2L như cũ. Động cơ tạo ra công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.



Tại thị trường Indonesia, giá xe Honda Brio Satya 2023 được chia thành 3 bản trang bị với mức dao động từ 165,9 - 191,9 triệu Rupiah (khoảng 262 - 303 triệu đồng). Trong khi đó, Honda Brio RS 2023 có 2 bản trang bị và giá bán từ 233,9 - 243,9 triệu Rupiah (369 - 385 triệu đồng).



Honda Brio hiện đã bị ngừng bán tại Việt Nam. Cơ hội mẫu xe hạng A này quay trở lại thị trường Việt Nam cũng khá thấp vì doanh số không thực sự khả quan. Thay vào đó, hãng Honda sẽ giới thiệu mẫu MPV cỡ nhỏ mới tại Việt Nam là BR-V trong năm nay.



Video: Giới thiệu Honda Brio 2023 tại thị trường Đông Nam Á.





