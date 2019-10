Cận cảnh Honda Breeze 2020 chưa đến 600 triệu đồng

Hãng xe Nhật Bản vừa giới thiệu Honda Breeze 2020 mới - mẫu crossover cỡ C được phát triển dựa trên CR-V và dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Breeze là sản phẩm của Guangqi Honda - liên doanh của thương hiệu Honda Nhật Bản với đối tác GAC Group. Trong khi đó, CR-V lại do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với CR-V, Honda Breeze 2020 sở hữu chiều dài 4.634 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.679 mm (vành 17-18 inch)/1.689 mm (vành 19 inch) và chiều dài cơ sở 2.660 mm (bản dẫn động 2 cầu)/2.661 mm (dẫn động 1 cầu). Như vậy, Honda Breeze 2020 có chiều dài nhỉnh hơn một chút so với con số 4.585 mm của CR-V. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Solid Wing Face, Honda Breeze 2020 có thanh mạ crôm dày dặn trên lưới tản nhiệt nối liền với cụm đèn pha thanh mảnh. Bên trong cụm đèn pha này là các bóng đèn có thiết kế như đá quý khá ấn tượng. Bên dưới là hốc gió màu đen và đèn sương mù hình tròn. Chưa hết, hãng Honda còn trang bị ốp màu đen kéo dài từ hốc đèn sương mù đến cản sau. Điều ngạc nhiên là Honda Breeze không hề có nẹp màu đen bao quanh hốc bánh như người anh em CR-V. Đằng sau, Honda Breeze hoàn toàn mới đi kèm thiết kế đơn giản hơn CR-V, nhất là cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu này không được nối với thanh mạ crôm ở giữa như trên Honda CR-V. Dưới nữa là ống xả hình thang và đèn phản quang thanh mảnh, khác với Honda CR-V. Tùy phiên bản, Honda Breeze 2020 sẽ được trang bị 1 hoặc 2 ống xả. Không chỉ được điều chỉnh nhẹ về kích thước, Honda Breeze 2020 còn sở hữu một số điểm khác biệt trong thiết kế so với CR-V. Xe sẽ có 3 loại vành 17 inch, 18 inch và 19 inch. Ngoài ra, Honda Breeze 2020 còn có phiên bản Black Edition với nhiều chi tiết ngoại thất màu đen, bao gồm vành la-zăng, các cột, cản sau và vỏ gương chiếu hậu. Hiện Honda vẫn chưa hé lộ hình ảnh nội thất bên trong Breeze 2020. Chỉ biết rằng, ở bản cao cấp, tân binh của thị trường Trung Quốc sẽ có cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi đa chế độ và cửa sổ trời toàn cảnh Paronama. Bên dưới nắp capô của Honda Breeze 2020 tại thị trường Trung Quốc là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 193 mã lực lấy từ Honda CR-V. Động cơ kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Thứ hai là hệ thống động cơ 2.0L i-MMD giống của Honda CR-V Hybrid đang bán ra tại thị trường Trung Quốc. Hệ thống động cơ hybird này bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít và mô-tơ điện, tạo ra công suất tối đa 215 mã lực. Hiện giá xe Honda Breeze 2020 vẫn chưa chính thức được công bố. Tuy nhiên, các đại lý Honda tại Trung Quốc đã hé lộ giá khởi điểm dự kiến của mẫu crossover cỡ C này là 180.000 Nhân dân tệ (khoảng 586 triệu đồng). Video: Chi tiết Honda Breeze 2020 vừa ra mắt tại Trung Quốc.

