Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cùng loạt cầu thủ tốt nghiệp loại giỏi

Sau 10 năm vừa thi đấu, vừa theo nghiệp đèn sách, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều cùng lứa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như Văn Sơn, Anh Tài tốt nghiệp Cử nhân xếp loại Giỏi ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM - UPES! (Ảnh: HAGL FC) Năm 2014, lứa cầu thủ thuộc khoá 1 của học viện HAGL.JMG.Arsenal gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn…chính thức trở thành sinh viên sau khi đội bóng phố Núi và ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tổ chức chương trình liên kết đào tạo giáo dục. (Ảnh: HAGL FC) Các cầu thủ cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HAGL FC) Ngoài ra, trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cũng trao bằng cử nhân cho cố HLV Dương Minh Ninh - người cũng từng theo học tại trường nhưng không may qua đời vào năm 2023. (Ảnh: VietNamNet) Tuấn Anh không giấu nổi xúc động khi tên của HLV Dương Minh Ninh được đọc lên nhận bằng. (Ảnh: VietNamNet) Trần Hữu Đông Triều - hiện là HLV bóng đá của trường Đại học FPT Đà Nẵng. (Ảnh: VietNamNet) Đây là chương trình kết hợp đào tạo giữa nhà trường và Học viện HAGL do bầu Đức khởi xướng. Các cầu thủ được đào tạo trực tiếp, gián tiếp và qua hình thức học online. (Ảnh: VietNamNet) Do một số cầu thủ như Văn Thanh, Văn Toàn... đang cùng đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2024, chỉ có sáu cầu thủ đến nhận bằng. (Ảnh: VietNamNet)

