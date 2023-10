Honda Accord tiếp tục giảm 250 triệu, "lên hương" hay lại ế chỏng vó?

Honda Accord đang giảm tới 250 triệu đồng tiền mặt, nhờ đó giá bán thực tế chỉ còn ở mức 1.069 tỷ đồng và áp dụng cho cả xe 2023. Tuy nhiên không phải ai cũng mua được giá, bởi chương trình chỉ áp dụng cho nhân viên đại lý, chủ đại lý HEAD, cửa hàng trưởng, quản lý hoặc một số đối tác ngân hàng của Honda.Việc Honda Accord đại hạ giá được xem làm mức giảm thấp nhất của mẫu xe này từ trước đến nay, trước đây mẫu xe này cũng được hỗ trợ tuy nhiên chỉ dao động từ 50 đến 100% phí trước bạ tùy thời điểm và chính sách bán hàng của hãng và đại lý hoặc để xả hàng tồn trong kho. Với giá bán 1.069 tỷ đồng, Honda Accord còn dễ tiếp cận hơn so Toyota Camry bản tiêu chuẩn hiện có giá 1.105 tỷ đồng, nhưng vẫn cao hơn tương đối so với 2 đối thủ khác là Mazda 6 đang có giá từ 779-914 triệu đồng hay Kia K5 có giá từ 859-999 triệu đồng. Với người dùng bình thường thì hiện tại Honda Accord đang áp dụng chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ cho xe sản xuất 2023 và tặng 100% phí trước bạ cho xe sản xuất 2022 với giá trị quy đổi tương đương từ 65 - 79 triệu đồng và từ 131 - 158 triệu đồng tùy địa phương. Các xe Honda Accord sản xuất năm 2022 và 2023 đều không có sự khác biệt nào, đều có chung trang bị, thiết kế cũng như có gói công nghệ an toàn nâng cao Honda Sensing gồm 5 tính năng: hỗ trợ phanh tự động, ga tự động thích ứng khoảng cách, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường và đèn pha thích ứng. Thiết kế của Honda Accord ở thế hệ hiện tại được xem là trẻ hóa nhưng không hợp với thị hiếu của người dùng Việt Nam, khi họ xem đây đây là xe dành cho lớp trung niên, có tuổi. Nội thất xe cũng tương tự khi mang xu hướng hiện đại nhưng lại ít tiện nghi hơn so với Toyota Camry. Bù lại Honda Accord có cảm giác lái vận hành khá tốt nhờ được trang bị khối động cơ 1.5L tăng áp cho mức công suất 188 mã lực, 260 Nm kết hợp với hộp số CVT. Khối động cơ này có phần giống với Honda CR-V nhưng được điều chỉnh cho hiệu suất mạnh hơn. Theo báo cáo của VAMA thì doanh số của Honda Accord luôn ế ẩm tại Việt Nam khi chỉ có vài xe bán ra mỗi tháng dù đã có các ưu đãi như các mẫu xe khác, và hiện mẫu xe đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 10, thế hệ mới nhất đã được ra mắt cách đây gần 1 năm cũng như bán ra tại khá nhiều thị trường. Trong tháng 9/2023 vừa qua, mẫu xe này bán được 3 xe, tăng 1 xe so với tháng liền trước. Kết quả này một lần nữa khiến Honda Accord đứng cuối bảng xếp hạng của phân khúc và lọt vào top 10 ôtô ế nhất Việt Nam. Không có gì ngạc nhiên khi Honda Accord bán kém ở Việt Nam. Mẫu xe này chẳng những chỉ có 1 phiên bản mà giá bán còn cao, lên đến 1,319 tỷ đồng. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên Honda Accord cũng không được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ của Chính phủ. Video: Honda Accord 2022, món ngon nhưng nấu dở của Honda.

