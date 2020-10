Honda Accord 2021 mới từ 576 triệu đồng, “đấu” Toyota Camry

Honda Accord 2021 mới sở hữu ngoại thất thiết kế mới mẻ, với những sửa đổi chính là lưới tản nhiệt rộng hơn tích hợp bộ phận ra-đa cải tiến dành cho gói an toàn chủ động Honda Sensing, đèn pha LED mới (từ phiên bản EX trở lên) với dải chiếu sáng xuống đường dài hơn và rộng hơn cùng các hốc đặt đèn sương mù nhỏ hơn. Các phiên bản Honda Accord nâng cấp mới bao gồm; LX, EX-L và Touring nhận được la-zăng hợp kim mới, trong khi các bản Sport, Sport Special Edition (SE) và Touring có thêm lựa chọn sơn ngoại thất Sonic Gray Pearl mới. Đối với nội thất, Honda Accord mới được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng Display Audio 8 inch tiêu chuẩn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đặc biệt, bản EX-L và Touring sẽ có tính năng Apple CarPlay và Android Auto không dây mới. Mọi chiếc Accord 2021 đều nhận được tính năng cảnh báo người ngồi ở hàng ghế sau mới và nhắc nhở người ngồi phía sau thắt dây an toàn, trong khi các phiên bản cao cấp hơn được trang bị hệ thống kiểm soát phanh tốc độ thấp mới. Honda Accord 2021 còn có một vài thay đổi khác ở cabin như các cổng USB phía trước được đặt ở những vị trí thuận tiện hơn cho người dùng, từ bản Sport trở lên sẽ có 2 cổng USB 2,5 V cho hành khách ở hàng ghế sau. Về truyền động, phiên bản Accord Hybrid mới được cho là cung cấp phản ứng ga trực tiếp và tức thì hơn, mang đến cảm giác tăng tốc mượt mà hơn nhờ những cập nhật đối với hệ thống hybrid hai động cơ. Cụ thể, cả động cơ tăng áp 1.5L 192 mã lực và 2.0L 252 mã lực đều được cập nhật phần mềm quản lý động cơ để kiểm soát bướm ga tuyến tính cho những phản ứng nhạy bén hơn. Thêm nữa, động cơ tăng áp 1.5L của Accord đã được cải tiến hệ thống Idle Stop với khả năng khởi động động cơ nhanh hơn khi người lái nhả phanh. Tuy nhiên, cỗ máy 1.5L này sẽ chỉ kết hợp với hộp số CVT vì hộp số sàn đã bị loại bỏ, các bản động cơ 2.0L hoạt động với hộp số tự động 10 cấp. Hệ thống phanh cũng được cập nhật để tương tác mượt mà hơn, đặc biệt là khi xe chạy ở tốc độ thấp. Đối với phiên bản 2021, Honda cũng bổ sung phiên bản Sport Special Edition mới "thế chỗ" của Accord EX 1.5T. Accord Sport SE thực chất là một chiếc Accord Sport nhưng có thêm nhiều tính năng mới gồm ghế ngồi bọc da, ghế trước có sưởi, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng, gương chiếu hậu có sưởi, Smart Entry và khởi động máy từ xa. Về diện mạo, Accord Sport và Accord Sport SE đều khác biệt so với các phiên bản Accord thông thường khác nhờ cánh lướt gió cố định trên nắp cốp sau, mâm xe 19 inch độc đáo, đèn sương mù LED, lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối và ốp ống xả mạ crôm. Về tính năng an toàn, Accord Touring và Accord Hybrid Touring 2021 được trang bị hệ thống phanh trước và sau mới, trong khi gói Honda Sensing nhận được những bản cập nhật cho Hệ thống Kiểm soát Hành trình Thích ứng (ACC) và Hệ thống Hỗ trợ Giữ làn đường (LKAS). Giá xe Honda Accord 2021 bắt đầu từ 24.770 USD (khoảng 576,8 triệu đồng), Accord Hybrid 2021 từ 26.370 USD (khoảng 614,1 triệu đồng), giá chưa bao gồm phí vận chuyển 995 USD (khoảng 23,1 triệu đồng) tại Mỹ. Honda Accord 2021 nâng cấp, tự tin đấu Toyota Camry.

