Honda Accord giảm 150 triệu đồng tại đại lý, "xả hàng tồn"

Hiện tại một số đại lý Honda đang giảm giá tiền mặt lên đến 150 triệu đồng cho Honda Accord tại Việt Nam, áp dụng cho xe có số VIN cuối 2019 và màu sơn Đen. Khi tìm hiểu, một số đại lý phía Bắc còn tặng thêm phụ kiện trị giá khoảng 50 triệu đồng, tổng cộng ưu đãi lên đến 200 triệu đồng, trong khi các đại lý ở phía Nam chỉ giảm 150 triệu đồng vào giá bán. Để lý giải điều trên, có thể dòng xe Honda Accord VIN 2019 màu đen tồn kho ở các đại lý ở miền Bắc nhiều hơn trong miền Nam, chính vì thế các đại lý cân đối để giảm nhiều hơn cho khách mua xe nhằm “dọn kho” để chờ lô mới về. Honda Accord đang có giá niêm yết 1,319 tỷ đồng, sau khi giảm 150 triệu đồng vào giá bán, mức giá chỉ còn 1,169 tỷ đồng. Làm so sánh, giá sau giảm của Accord chỉ cao hơn khoảng 150 triệu đồng so với lựa chọn Toyota Camry phiên bản 2.0G có giá 1,029 tỷ đồng. Ngoài ra, lựa chọn Honda Accord VIN 2019 màu đen còn giúp người mua tiết kiệm một phần chi phí lăn bánh. Tham khảo, giá lăn bánh của Honda Accord tại khu vực TP. HCM rơi vào khoảng 1,49 tỷ đồng. Trong phân khúc sedan hạng D cỡ trung tại Việt Nam, dòng xe Honda Accord mới có mức chênh lệch kha khá về giá bán so với hai đối thủ “đồng hương” là Toyota Camry và Mazda6, điều này khiến nhiều khách Việt phải cân nhắc suy nghĩ khi lựa chọn. Từ trước đến nay, Honda Accord chưa bao giờ cạnh tranh với Camry về doanh số, khi Camry sẽ luôn là một lựa chọn của số đông, vì dòng xe này đáp ứng cho các nhu cầu đi lại đơn thuần. Trong khi dòng xe Honda Accord là lựa chọn của một nhóm khách hàng thích tự cầm lái hơn là ngồi phía sau, người dùng Accord có một chút cảm tình với thương hiệu Honda, hoặc đơn giản là họ muốn sở hữu một chiếc sedan hạng D khác biệt và “Không phải là Camry”. Trên thực tế, khách mua xe Honda Accord thường lựa chọn màu Trắng, chính vì thế xe màu đen số VIN 2019 còn tồn kho khá nhiều. Nhìn chung, “đập hộp” Honda Accord mang số VIN 2019 giúp người mua tiết kiệm khá nhiều chi phí, chính vì thế đây là một gợi ý đáng cân nhắc dành cho khách hàng đang quan tâm đến dòng xe Accord. Tương tự như Toyota Camry, Honda Accord nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Tại thị trường Việt, Accord chỉ được cung cấp duy nhất động cơ 4cyl 1.5L tăng áp cho công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT). Video: Giới thiệu Honda Accord 2020 thế hệ mới.

