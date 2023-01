Hơn 300 chiếc Toyota Veloz Cross tại Việt Nam lỗi đồng hồ táp lô

Toyota Việt Nam vừa chính thức đã phát đi thông báo triệu hồi Toyota Veloz Cross nhập khẩu Indonesia với số lượng 306 chiếc đã được bán ra trên dải đất hình chữ S. Nguyên nhân dẫn đến sự kiện triệu hồi lần này xuất phát từ lỗi liên quan đến đồng hồ táp-lô.

Theo thông cáo từ hãng, những chiếc Toyota Veloz Cross dính lỗi này được sản xuất trong giai đoạn khoảng từ ngày 11/4/2022 đến ngày 18/4/2022, mã kiểu loại W101LE-LBSFF và W101LE-LBVFF đang tiềm ẩn nguy cơ đồng hồ tốc độ có thể mất nguồn đột ngột trong quá trình xe hoạt động, gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành cũng như tính an toàn cho người sử dụng.

Đồng hồ táp lô trên ôtô có chức năng hiển thị các thông tin trong quá trình lái xe như tốc độ, mức nhiên liệu, các cảnh báo, tin nhắn… Trong quá trình sản xuất, có thể các kỹ thuật viên đã điền vật liệu hàn không chính xác ở một số chân cực của bảng mạch in (PCB) - nơi lắp đặt mạch tích hợp (IC) của mạch nguồn. Điều này dễ dẫn đến việc chân cực của mạch tích hợp có thể bị bong tách khỏi bản mạch in khi xe chạy trên các cung đường xóc hoặc nhiệt độ quá cao, khiến đồng hồ táp lô bị tắt nguồn. Việc các thông tin không hiển thị trên đồng hồ táp lô chắc chắn sẽ gây bất tiện, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình lái xe.

Do đó, dù chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người dùng liên quan đến lỗi đồng hồ bảng táp-lô trên xe Toyota Veloz Cross bị tắt đột ngột cũng như những ảnh hưởng liên quan đến lỗi này, nhưng Toyota Việt Nam (TMV) vẫn quyết định thực hiện chương trình triệu hồi, kiểm tra, sửa chữa/thay thế nhằm đảm bảo tính an toàn cao nhất cho khách hàng.

Phía đại lý Toyota sẽ gửi thông báo mời đến các khách hàng có xe thuộc diện ảnh hưởng để mang xe tới kiểm tra. Tuy nhiên, nhằm tiết kiệm thời gian, tránh rơi vào tình huống phải chờ đợi, TMV mong khách hàng sẽ chủ động liên hệ với đại lý Toyota để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Từ kết quả kiểm tra thực tế phía đại lý sẽ đưa ra phương án sửa chữa hoặc thay thế phù hợp. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/ thay thế đối với mỗi xe dự kiến trong khoảng 0.7 giờ. Chương trình sửa chữa/ thay thế đồng hồ táp lô trên những chiếc xe Toyota Veloz Cross được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Trường hợp xe Toyota Veloz Cross thuộc diện ảnh hưởng nhưng là sản phẩm nhập khẩu không chính hãng, nếu nhận được yêu cầu từ chủ xe, TMV sẽ tiến hành kiểm tra thông tin chi tiết. Khi có xác nhận và thông tin được phê duyệt từ hãng, phía đại lý cũng sẽ triển khai kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí giống như sản phẩm Toyota chính hãng.

Gia nhập phân khúc MPV bình dân cỡ nhỏ tại Việt Nam vào tháng 3/2022, Toyota Veloz Cross nhanh chóng chiếm được cảm tình lớn từ khách hàng trong nước với doanh số không ít lần vượt Mitsubishi Xpander để chiếm lĩnh vị trí ngai vàng, đồng thời góp mặt trên top 10 xe bán chạy hàng tháng. Hiện nay, Veloz Cross đã được chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu như trước để đảm bảo tốt nguồn cung và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Giá bán xe Toyota Veloz Cross lắp ráp không thay đổi, vẫn ở mức từ 698 triệu đồng và 658 triệu đồng cho 2 phiên bản CVT Top và CVT.