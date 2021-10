Hệ thống tự lái DreamDrive của Lucid Air có "hạ bệ" Tesla Autopilot?

Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu quá trình sản xuất chiếc sedan điện Air mạnh 1.000 mã lực, nhà sản xuất Lucid Motors đã tiết lộ một số thông tin về hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến DreamDrive của riêng mình. DreamDrive của Lucid Motors sở hữu tổng cộng 32 cảm biến, bao gồm cảm biến siêu âm, cảm biến radar, 18 camera, cảm biến LiDAR bán dẫn (solid-state) và các cảm biến theo dõi sự tập trung của người lái. Như vậy, DreamDrive được coi là lời đáp trả của Lucid Motors dành cho hệ thống tự lái Autopilot và Full Self-Driving từ Tesla. Theo Lucid Motors, DreamDrive sẽ cung cấp một nhóm các tính năng có tên gọi Highway Pilot, kết hợp giữa hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với hỗ trợ giữ làn đường, trợ giúp khi tắc đường Traffic Jam Assist, hoạt động ở tốc độ tối đa là dặm/giờ (khoảng 64 km/h). Tính năng Highway Pilot này giúp chiếc xe tập trung vào làn đường của mình và luôn giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh. Không chỉ vậy, Highway Pilot còn sử dụng camera hồng ngoại lắp đặt bên trong xe để theo dõi vị trí đầu, chuyển động mắt của người lái... Trong khi một cảm biến khác có khả năng phát hiện tay người lái không còn nằm trên vô lăng. Hệ thống ban đầu sẽ đưa ra các cảnh báo bằng âm thanh khi phát hiện tình trạng bất thường từ vị trí người lái. Trong trường hợp không có bất kỳ phản ứng nào từ phía người lái, Highway Pilot sẽ kích hoạt phanh khẩn cấp, đèn cảnh báo nguy hiểm và mở khóa cửa xe để người bên ngoài có thể tiếp cận hành khách ngồi trong xe. Một tính năng khác cũng thuộc DreamDrive là Auto Park, cho phép chiếc xe xác định các điểm đỗ song song và vuông góc phù hợp nhất, sau đó tự động điều khiển vô lăng và chân ga/phanh để đưa chiếc xe vào khu vực đỗ. Để giúp cho DreamDrive hoạt động trơn tru nhất, Lucid Motors đã sử dụng một thiết bị gọi là Ethernet Ring - mạng máy tính tốc độ cao sử dụng dữ liệu từ bốn cổng kết nối đặt xung quanh chiếc xe, giúp quá trình thu thập và chuyển tiếp dữ liệu diễn ra nhanh chóng hơn. Lucid Motors cũng cho biết thêm, với hệ thống DreamDrive, Lucid Air không hứa hẹn sẽ trở thành một chiếc xe tự lái hoàn toàn. Thay vào đó, DreamDrive sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hỗ trợ người lái và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển. Hệ thống này cũng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của người lái, với sự có mặt của các cảm biến giám sát nhằm đảm bảo người lái không rời tay khỏi vô lăng. Do đó, có vẻ như DreamDrive sẽ chỉ là một hệ thống tự lái Cấp độ 2 thuần túy, tương tự như Autopilot hay Full Self-Driving của Tesla. Lucid Motor công bố chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu sedan chạy điện hạng sang Lucid Air tại nhà máy của hãng ở Casa Grande, Arizona. Những chiếc Lucid Airđầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất sẽ được giao đến tay khách hàng vào tháng 10/2021 này. 520 chiếc Lucid Air 2022 đầu tiên sẽ là những chiếc thuộc phiên bản Dream Edition. Video: Trải nghiệm DreamDrive của Lucid Air chạy điện hoàn toàn mới.

