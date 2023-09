Haval Raptor từ 528 triệu đồng, chạy được 145 km không "ăn" xăng

Trong triển lãm Ô tô Thành Đô 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, thương hiệu Haval của hãng xe Great Wall Motor đã ra mắt mẫu SUV mới mang tên Raptor. Cái tên Haval Raptor 2024 mới này có lẽ sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến phiên bản hiệu suất cao của các mẫu xe bán tải Ford như Ranger Raptor và F-150 Raptor. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV Haval Raptor được định vị là xe việt dã hạng nhẹ. Kích thước của xe chỉ như SUV hạng C với chiều dài 4.800 mm, chiều rộng 1.916 mm, chiều cao 1.822 mm và chiều dài cơ sở 2.738 mm. Bên cạnh đó là góc tiếp cận 24 độ, góc thoát 30 độ, chiều cao gầm 170 mm (đủ tải) hoặc 200 mm (không tải) và khả năng lội nước sâu 560 mm. Haval Raptor của Trung Quốc sở hữu phong cách thiết kế khá cứng cáp và vuông vức, tương tự một số đàn anh cùng thương hiệu Haval như H5. Xe được trang bị lưới tản nhiệt với những nan nằm ngang, đèn pha hình tròn bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh, vành hợp kim 5 chấu khỏe khoắn, tấm ốp gầm trước/sau màu bạc, baga nóc nổi bật và lốp dự phòng nằm trên cửa cốp sau. Do đó, cửa cốp sau của xe sẽ mở sang ngang thay vì mở lên trên, một đặc điểm thường thấy ở xe off-road. Bên trong xe, Haval Raptor được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nội thất của xe được bọc da màu cam, tương phản với những khu vực màu đen còn lại. Điểm nhấn bên trong xe nằm ở vô lăng 3 chấu to bản, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn. Là xe off-road nên Haval Raptor vẫn giữ lại một số nút bấm cơ học trong xe để dễ sử dụng hơn. Ghế sau của xe có thể gập 60:40 để tăng thể tích khoang hành lý. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Haval Raptor là hệ truyền động plug-in hybrid có tên Hi4, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Hệ truyền động này được chia thành 2 phiên bản với pin LFP có dung lượng 19,09 kWh và 27,54 kWh Ngoài ra, Haval Raptor còn tương thích với bộ sạc nhanh 41 kW và có tính năng sạc thiết bị điện bên ngoài (V2L) với công suất sạc 3,3 kW. Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống điều hướng mô-men xoắn thông minh iTVC, khóa vi sai cầu sau và 7 chế độ lái. Cuối cùng là 11 cảm biến, hỗ trợ những tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng voi giữ làn đường. Mức giá xe Haval Raptor 2024 là từ 160.000 - 190.000 Nhân dân tệ (khoảng 528 - 627 triệu đồng). Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV việt dã Haval Raptor của Trung Quốc.

Trong triển lãm Ô tô Thành Đô 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, thương hiệu Haval của hãng xe Great Wall Motor đã ra mắt mẫu SUV mới mang tên Raptor. Cái tên Haval Raptor 2024 mới này có lẽ sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến phiên bản hiệu suất cao của các mẫu xe bán tải Ford như Ranger Raptor và F-150 Raptor. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV Haval Raptor được định vị là xe việt dã hạng nhẹ. Kích thước của xe chỉ như SUV hạng C với chiều dài 4.800 mm, chiều rộng 1.916 mm, chiều cao 1.822 mm và chiều dài cơ sở 2.738 mm. Bên cạnh đó là góc tiếp cận 24 độ, góc thoát 30 độ, chiều cao gầm 170 mm (đủ tải) hoặc 200 mm (không tải) và khả năng lội nước sâu 560 mm. Haval Raptor của Trung Quốc sở hữu phong cách thiết kế khá cứng cáp và vuông vức, tương tự một số đàn anh cùng thương hiệu Haval như H5. Xe được trang bị lưới tản nhiệt với những nan nằm ngang, đèn pha hình tròn bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh, vành hợp kim 5 chấu khỏe khoắn, tấm ốp gầm trước/sau màu bạc, baga nóc nổi bật và lốp dự phòng nằm trên cửa cốp sau. Do đó, cửa cốp sau của xe sẽ mở sang ngang thay vì mở lên trên, một đặc điểm thường thấy ở xe off-road. Bên trong xe, Haval Raptor được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nội thất của xe được bọc da màu cam, tương phản với những khu vực màu đen còn lại. Điểm nhấn bên trong xe nằm ở vô lăng 3 chấu to bản, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn. Là xe off-road nên Haval Raptor vẫn giữ lại một số nút bấm cơ học trong xe để dễ sử dụng hơn. Ghế sau của xe có thể gập 60:40 để tăng thể tích khoang hành lý. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Haval Raptor là hệ truyền động plug-in hybrid có tên Hi4, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Hệ truyền động này được chia thành 2 phiên bản với pin LFP có dung lượng 19,09 kWh và 27,54 kWh Ngoài ra, Haval Raptor còn tương thích với bộ sạc nhanh 41 kW và có tính năng sạc thiết bị điện bên ngoài (V2L) với công suất sạc 3,3 kW. Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống điều hướng mô-men xoắn thông minh iTVC, khóa vi sai cầu sau và 7 chế độ lái. Cuối cùng là 11 cảm biến, hỗ trợ những tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng voi giữ làn đường. Mức giá xe Haval Raptor 2024 là từ 160.000 - 190.000 Nhân dân tệ (khoảng 528 - 627 triệu đồng). Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV việt dã Haval Raptor của Trung Quốc.